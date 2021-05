Von Armin Herb

Der Nord-Ostsee-Kanal. Foto: Armin Herb/srt

Einmal durch den Nord-Ostsee-Kanal

Schleswig-Holstein: Von Meer zu Meer in Deutschlands hohem Norden. "Pötte kieken" – Schiffe schauen – zählt zu den Hauptattraktionen am Nord-Ostsee-Kanal. Mehr als hundert Ozeanriesen wählen täglich die Abkürzung zwischen Nord- und Ostsee. Wer mit der Familie die kompletten 325 Kilometer radeln möchte, der hat schon eine ausgewachsene Reise vor sich. Doch auch in kürzeren Etappen lohnt der Kanalweg durch das reizvolle Hinterland Schleswig-Holsteins. Interessant machen die Route zudem die Schleusenanlagen, Tunnel und insgesamt zehn Brücken und 14 (kostenlose) Kanalfähren, darunter die weltberühmte Schwebefähre in Rendsburg, deren Neubau bald fertig sein soll. Außerdem liegen stattliche Herrenhäuser und Landgüter am Weg. Infos: www.nok-sh.de oder www.tinok.de

Urige Dörfer, Schilf und Enten

Chiemsee: Seeufer, Schilf, Enten, urige Dörfer, Alpenpanorama – an der Genussradtour Feldwies stört kaum etwas die Oberbayernidylle, höchstens an ein paar Stellen der Verkehrslärm der Autobahn. Es geht meist flach dahin am "Bayerischen Meer" (80 Höhenmeter auf 31 Kilometer), vorbei am Schilfgürtel zur Halbinsel Feldwies mit der Nikolauskapelle. Im Hinterland, zwischen Übersee und Bernau, windet sich der Radweg am Fuß der ersten Alpenberge durch eine weite Moorlandschaft. Wer sich näher darüber informieren möchte, der kann einen Stopp im Museum Torfbahnhof in Grassau einlegen. Kinder tendieren wohl eher zu einer ausgiebigen Planschpause im Naturstrandbad Feldwies-Übersee oder im Strandbad Chiemseepark. Und danach geht’s zur Stärkung mit Chiemsee-Steckerlfisch gleich in der Nähe, etwa zu Braxei’s Fischhütte oder zur Fischerei Minholz. Infos: www.chiemsee-chiemgau.info; www.bernau-am-chiemsee.de

Burgruinen und Flößerpark

Schwarzwald: Der Familienradweg Kinzigtal ist die richtige Strecke für ein langes, erlebnisreiches Wochenende – einmal quer durch den mittleren Schwarzwald: 90 Kilometer bei gerade mal 300 Höhenmetern. Ein Tipp vorweg: Wer mit kleineren Kindern oder Radanhänger unterwegs ist, der startet besser erst in Alpirsbach statt in Freudenstadt, dann geht es nur flach dahin oder bergab. Unterwegs wartet viel Abwechslung: geheimnisvolle Burgruinen, ein Museum für Mathematik und Mineralien, ein Besucherbergwerk, historische Schwarzwaldhäuser, ein Flößerpark, außerdem eine Sommerrodelbahn, diverse Abenteuerspielplätze, Tiergehege und Freibäder. Und falls mal jemand unterwegs schwächelt oder komplett die Lust verliert: An 17 Bahnhöfen besteht die Möglichkeit, auf die begleitende Bahnlinie umzusteigen. Infos: www.schwarzwald-kinzigtal.info

Um den Wandlitzer See

Brandenburg: Schon vor hundert Jahren liebten es die Berliner, mit der Bahn nach Norden zum Baden und Fischessen an die Seen im Barnimer Land zu fahren. Heute bringen die Besucher nach Wandlitz auch gerne ihr Fahrrad mit. Unsere Genusstour startet am Bahnhof Wandlitz in Richtung Liepnitzsee. Zwischen Wandlitzer See und Liepnitz liegt übrigens auch die Wasserscheide zwischen Elbe und Oder, also zwischen Nordsee und Ostsee. Wer keinen GPS-Track benutzt, der braucht sich für diese 21-Kilometer-Tour nur die Knotenpunkte 58- 31 - 30 - 01 - 15 - 16 - 36 zu notieren und entsprechend der Reihenfolge anzufahren. Die Barnimer Seen-Region ist exzellent mit Wegweisern und einem Knotenpunktsystem beschildert. Die kleine Familientour durch Mischwälder endet übrigens am Bahnhof Wandlitzsee. Wer mit dem Auto angereist ist: Es sind nur 1,5 Kilometer zurück zum Bahnhof Wandlitz. Infos: www.barnimerland.de

Ein idyllischer Weiher. Foto: Armin Herb/srt

Nesselwanger Sieben-Seen-Rund

Allgäu: Die Bezeichnung "Seen" klingt vielleicht etwas hoch gegriffen. Es handelt sich bei den sieben Seen rund um Nesselwang eher um idyllische Weiher. Und so heißen sie auch Trollweiher, Kögelweiher, Neuweiher, Luimooser Weiher und Schwaltenweiher – nur der etwas größere wird Attlesee genannt. Auf jeden Fall führt die 23-Kilometer-Runde ohne große Steigungen vor grandiosem Bergpanorama durch intakte Natur im Allgäuer Alpenvorland, so auch durch das Vogelschutzgebiet Wertachdurchbruch und das Fauna-Flora-Habitat am Attlesee. Für eine zünftige Pause warten kleine Jausenstationen, wie die GreenVieh-Alp beim Attlesee. Und wenn sich Groß und Klein beim Radeln noch nicht genügend ausgetobt haben, geht es im Anschluss ins Alpspitz-Bade-Center Nesselwang, wo man auch gut parken kann. Infos: www.nesselwang.de