Unsere achte und vorletzte Etappe bringt die Wanderer von der idyllischen Fachwerkstadt Mosbach zur Deutschordensstadt Gundelsheim. Diese etwa 13 Kilometer lange Etappe liegt in einer Landschaft, die sich deutlich von den ersten Etappen auf dem Neckarsteig unterscheidet. Die Strecke führt zunächst durch ein Waldgebiet und geht über in eine weite Feld- und Wiesenlandschaft.

Hintergrund Etappe: Mosbach - Gundelsheim Start: Mosbach Altstadt/ Marktplatz Ziel: Gundelsheim Bahnhof Streckenlänge: 13 Kilometer Höhenmeter: 450 [+] Lesen Sie mehr Etappe: Mosbach - Gundelsheim Start: Mosbach Altstadt/ Marktplatz Ziel: Gundelsheim Bahnhof Streckenlänge: 13 Kilometer Höhenmeter: 450 hoch, 500 runter Dauer: 4:30 h Rastmöglichkeiten: Burg Hornberg, Haßmersheim am Neckar, Michaelsberg, Pavillon an der Himmelsleiter, Gundelsheim Anreise: Mosbach S-Bahnhof Abreise: Gundelsheim S-Bahnhof Weiter Infos: Neckarsteig-Büro in Mosbach – Tel. 06261 / 84-1390; www.neckarsteig.de

Ausgangspunkt der Wanderung ist Mosbachs Marktplatz. Er ist regelmäßiger Treffpunkt für zahlreiche Veranstaltungen und Märkte. Wir folgen der Schloss- /Heugasse in südöstliche Richtung stadtauswärts. Es geht ein ganzes Stück bergauf durch bebautes Gebiet, bis man kurz nach der Forststraße rechts den Wald erreicht. Der Stadtwald Mosbach – mit 2000 Hektar die grüne Lunge der Stadt – erfüllt Nutz- und vor allem eine Erholungsfunktion für viele Mosbacher Bürger. Die Wanderung geht vorbei an der Rastmöglichkeit Forstmeister-Korn-Platz zum Naturdenkmal Geistereiche.

Nachdem im Frühjahr 2012 ein etwa 200 Jahre alter, vier Meter langer und über 45 cm dicker, trockener Ast an der Krone der Geistereiche abgebrochen war und am gesamten Stamm die Fruchtkörper von holzzerstörenden Pilzen auftraten, war schnelles Handeln gefordert. Man hat die Eiche aufwendig mit Seilen und Gurten so gesichert, dass sie langfristig erhalten wird. Bei regnerischer und nebliger Witterung kann man gut verstehen, warum der Baum den Namen Geistereiche trägt.

Gleich hinter dem Hardhofweg überquert man die Straße an der ehemaligen Kaserne. Das Gelände wurde nach dem Abzug der Bundeswehr zum Ausbildungs- und Trainingszentrum für Blaulicht-Organisationen umgebaut. Die vorhandenen Flächen- und Gebäudestrukturen können jetzt für praktische Schulungen genutzt werden. Verschiedene Szenarien werden dargestellt und praktisch geübt. Deutschlandweit gibt es keine Einrichtung dieser Art.

Infos zur Geistereiche am Wegesrand. Foto: Bachert

Das Waldgebiet das man jetzt durchquert ist in weiten Teilen unterhöhlt. Ein Gipsstollen mit weitverzweigtem Stollensystem, in dem sich etwa 38 Kilometer Straßen- und Schienenwege befinden wird weiterhin von der Bundeswehr genutzt. Das ursprüngliche Gipsbergwerk spielte bereits in der Kriegswirtschaft der beiden Weltkriege eine wichtige Rolle. Von all dem ist beim Wandern nichts zu merken.

Die Wanderung geht weiter durch den Wald zum Luttenbachtal. Nachdem man einige Meter bergauf gegangen ist, überquert man die "Steige", eine Verbindungsstraße zwischen Neckarzimmern und dem Stadtteil Mosbach-Bergfeld. Doch bevor der Pfad nach rechts abweicht, sollte man unbedingt einen Abstecher nach links machen: Dort befindet sich das Mahnmal für die deportierten Jüdinnen und Juden Badens. Es besteht aus einer großen Bodenskulptur in Form eines Davidsterns und ist im Gelände der Tagungsstätte der Evangelischen Jugend in Neckarzimmern integriert. Bisher wurden 139 Erinnerungssteine im Boden eingelassen. Für jeden Ort der Region, aus dem Jüdinnen und Juden deportiert wurden, wurde ein Paar entworfen, wobei ein Stein im Ort selbst bleibt, der andere in die zentrale Bodenskulptur eingelassen wird.

Den gleichen Weg wieder zurück folgt man dem Pfad bis zum Abzweig. Ein wunderschöner Panoramahöhenweg parallel oberhalb zur Bundesstraße gibt die Sicht frei auf den Neckar und das gegenüber liegende Neckarufer bis man zur Burg Hornberg gelangt.

Erstmals wurde die Burg 1184 urkundlich erwähnt. Die Grafen von Lauffen waren zwar die ersten Besitzer, berühmter ist aber wohl der "Ritter mit der Eisernen Hand" Götz von Berlichingen. Er spielte in den Bauernkriegen eine große Rolle. Sein berühmter Satz, den er dem Anführer der kaiserlichen Truppen zurief: "Vor Ihro Kaiserliche Majestät hab ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag’s ihm, er kann mich im Arsch lecken." Heute beherbergt die Burg im ehemaligen Reitstall ein Hotel und Restaurant. Die obere Burg ist zur Besichtigung zugänglich.

Hintergrund SERIE Die letzten Wochen der Corona-Einschränkungen haben gezeigt, dass viele ihre Heimat per pedes oder mit dem Fahrrad ganz neu kennenlernen und Unbekanntes in der eigentlich bekannten Region entdecken. Darum wollen wir in den kommenden Wochen hier im Reise-Magazin in Zusammenarbeit mit Christiane [+] Lesen Sie mehr SERIE Die letzten Wochen der Corona-Einschränkungen haben gezeigt, dass viele ihre Heimat per pedes oder mit dem Fahrrad ganz neu kennenlernen und Unbekanntes in der eigentlich bekannten Region entdecken. Darum wollen wir in den kommenden Wochen hier im Reise-Magazin in Zusammenarbeit mit Christiane Bachert vom Neckarsteig-Büro in Mosbach den "Neckarsteig" in einer 9-teiligen Serie "erwandern" – der Qualitätswanderweg folgt dem malerischen Flusslauf auf 128 Kilometern von Heidelberg nach Bad Wimpfen.

Interessant ist auch, dass sich die Burg mitten im ältesten Weinanbaugebiet des Landes befindet. Die terrassenartig angelegten Weinberge erfordern ein hohes Maß an Handarbeit. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen.

Zurück aus der Burg folgt man dem idyllischen Klingenweg in das Tal des Steinbachs bis nach Neckarzimmern. Aufmerksame Wanderer sehen hier rechter Hand noch einmal eine Einfahrt in den Gipsstollen. Der Weg verläuft nun parallel zur Bahnlinie. Eine Schrägseilbrücke ermöglicht seit 2014 den Haßmersheimern die Anbindung an die Neckartalbahn. Die Neckarpromenade auf der anderen Seite mit der Fähranlegestelle ist der ideale Platz für eine Rast. Der ehemalige Fährmann und Binnenschiffskapitän und seine Frau, die im Ruhestand die Schifffahrt zu ihrem Hobby machten, bieten regelmäßig Neckarrundfahrten mit dem Fährschiff(chen) "Patriot" an. Schon alleine deshalb sollte man den Abstecher über die Brücke machen.

Ein letzter Anstieg führt nun zum Michaelsberg hinauf. Wiesen-, Acker- und Weideflächen prägen das Landschaftsbild. Der landwirtschaftliche Betrieb auf dem Michaelsberg erhielt 2006 den Kulturlandschaftspreis. Durch traditionelle Streuobstwiesen- und Hudewaldbeweidung – Ur-Wald, der ausschließlich als Weide zur Viehhaltung genutzt wird – betreibt die Landwirtsfamilie neben einem Gastronomiebetrieb auch nachhaltigen Naturschutz und Landschaftspflege.

Ein einzigartiges historisches Kleinod ist die Michaelskapelle, eine der ältesten Kirchen des Landes. Umgeben von einer großen Steinmauer wirkt sie, als wäre sie einer Märchenlandschaft entsprungen. Im Inneren der Kapelle zeigt der Hauptaltar von 1702 den Kirchenpatron Michael beim Kampf mit den Ungläubigen.

Man verlässt den Michaelsberg über einen Wiesenweg und erreicht nach einigen Metern das Gundelsheimer Himmelreich. Ein grandioser Ausblick auf den Neckar, die Stadt Gundelsheim und das Heilbronner Land verdeutlicht noch einmal, wie stark sich die Landschaft nun verändert hat.

Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Gundelsheimer Himmelreich, wo schon vor Jahrhunderten die Ritter des Deutschen Ordens in dieser Premiumlage ihre Weine anbauten. Die Rebflächen bestehen aus 2,5 Hektar großen Terrassenweinbergen mit bis zu fünf Metern hohen Natursteinmauern. Die Wärme der Sonne wird hier optimal ausgenutzt. An heißen Tagen fühlt es sich schnell mal wie in einem Backofen an, ideale Bedingungen für einen guten Wein. Auch hier ist der Weinbau mit viel Einsatz und Handarbeit verbunden. Im Rahmen einer Wein-Erlebnis-Tour kann man viel Wissenswertes zu Anbau, Ausbau und Kellerwirtschaft sowie über die regionalen Eigenheiten erfahren. Verbunden mit einer Weinprobe ist diese Tour sicher einen weiteren Besuch wert.

Auf den Stufen durch das Himmelreich steigt man nach Gundelsheim hinab. Die Altstadt bietet eine eindrucksvolle Silhouette am Neckarufer und wird überragt von Schloss Horneck, dem Schloss aus der Zeit des deutschen Ritterordens. Heute findet man dort den Sitz des Siebenbürgischen Kulturzentrums "Schloss Horneck" e.V., ein Tagungs- und Übernachtungshotel sowie das Siebenbürgische Museum, das mit über 22.000 Exponaten die größte Sammlung siebenbürgischer Materialkultur außerhalb Rumäniens ist.

Hält man sich an die Zielwegmarkierung, die in die historische Altstadt von Gundelsheim weist, erreicht man die Schlossstraße. Idealer Ausgangspunkt um auf dem Historischem Pfad die Deutschordenstadt kennenzulernen. Auf dem Rundweg mit insgesamt 17 Infotafeln begibt man sich auf eine Zeitreise durch die Gassen.

Wein erfreut den Gaumen der Weinliebhaber. Schokolade den Gaumen der Schleckermäulchen. "Schokolade und Wein" in Kombination gibt es bei Schell Schokoladen mitten in der Altstadt. Dort findet man alles, was das süße Herz begehrt. Bekannt ist vor allem das "Essigschleckerle", welches als erste Praline ein Patent erhielt.

Verwöhnt vom Wein und von Schokolade lässt sich die heutige Tour wunderbar abschließen. Der Bahnhof ist nur noch einen Steinwurf entfernt und bringt die Wanderer zurück zum Ausgangspunkt Mosbach.