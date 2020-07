Die neue Etappe auf dem Neckarsteig startet gleich mit einem Abenteuer. Ab dem S-Bahnhof Neckargerach folgt man der Neckarsteig-Markierung (blaues "N" auf weißem Grund) und gelangt auf den Pfad durch die Margaretenschlucht, dieses urwüchsige, mystische kleine Tal, das allerdings nicht ganz einfach zu begehen ist.

Hintergrund Etappe: Neckargerach bis Mosbach Start: Neckargerach Bahnhof Ziel: Mosbach Altstadt Streckenlänge: 14 Kilometer Höhenmeter: 450 hoch, 450 [+] Lesen Sie mehr Etappe: Neckargerach bis Mosbach Start: Neckargerach Bahnhof Ziel: Mosbach Altstadt Streckenlänge: 14 Kilometer Höhenmeter: 450 hoch, 450 runter Dauer: 5 h (abhängig von Rastzeiten, etc.) Rastmöglichkeiten: Margaretenschlucht (Waldsofa am Gickelfelsen, Einstieg u. Ausstieg), Binauer Höhe, Lehrpfad Schreckberg, Bismarckturm, Großer Elzpark Mosbach. Anreise: Neckargerach S-Bahn Abreise: Mosbach S-Bahnhof (Station Mosbach oder West) Weitere Informationen: Neckarsteig-Büro Mosbach, Tel. 06261 / 84-1390, www.neckarsteig.de, info@neckarsteig.de

Man sollte durch die Margaretenschlucht tatsächlich nur bei gutem Wetter gehen. Dafür passiert man zunächst einen etwa 800 Meter langen Panoramaweg von dem man direkten Blick auf den Neckar hat. Trittsicherheit und gutes Schuhwerk sei unbedingt angeraten, wenn man die Schlucht an der Schutzhütte betritt.

Bei Regen, Schnee und Laubfall wird empfohlen, die Schlechtwetterumleitung zu gehen. Diese zweigt unmittelbar hinter dem Wohngebiet nach links ab. Der Weg führt dann über den Gickelfelsen vorbei am Waldsofa mit grandiosem Ausblick auf Guttenbach und den Mittelberg, bekannt aus der letzten Etappe, sowie an einen sehr schön gelegenen Rastplatz. So gelangt man an den oberen Ausstieg der Margaretenschlucht.

Wir gehen durch die Schlucht bei gutem Wetter. Das ist trotz der schattigen Umgebung nicht unanstrengend. Zum Glück kann man sich an dem kleinen Wasserlauf immer mal wieder das Gesicht erfrischen. Die Entstehung der Schlucht ist erdgeschichtlich auf die Absenkung des Oberrheingrabens zurückzuführen. Der Flursbach bahnt sich seinen Weg in Richtung Neckar. In der etwa 300 Meter langen Margaretenschlucht verliert er insgesamt 110 Meter an Höhe. 85 Meter davon in acht Wasserfallstufen, deren unterste und größte 10 Meter über Felsen in die Tiefe stürzt. Die Wasserfalltreppe in der Margaretenschlucht ist der höchste Wasserfall im Odenwald und eine der höchsten in den deutschen Mittelgebirgen. Die elf Info-Tafeln des Naturparks Neckartal-Odenwald begleiten mit interessantem Geo-Wissen die Strecke.

Der aufmerksame Wanderer entdeckt vielleicht sogar einen Feuersalamander, der das spezielle Klima der Schlucht liebt. Die Verhältnisse in der Schlucht werden immer wieder unterschätzt, sodass die freiwilligen Helfer der Feuerwehr zur Hilfe eilen müssen. Für solche Einsätze wurden sie sogar von der Bergwacht geschult. Während der Corona-Zeit war die Schlucht gesperrt. Da der Pfad an einigen Stellen so eng ist, dass man nicht ohne Weiteres aneinander vorbeikommt, geschweige denn mit ausreichend Abstand, ist hier nun laut Rathaus Neckargerach Mund- und Nasenschutz Pflicht.

Am oberen Ausgang lädt eine schöne Schutzhütte an einem alten Eichenbaum zum Rasten ein. Die Pause hat man sich jetzt erst mal verdient.

Entspannt folgen wir der Strecke nun vorbei an der Diedesheimer Hütte bis zum Schreckberg. Am Wanderparkplatz Schifferdecker beginnt ein anstrengender Anstieg zum Geopfad Naturerlebnis Schreckberg. Noch vor 200 Jahren wurde der Großteil des Schreckbergs zum Wein- und Obstanbau genutzt. Heute gibt es nur noch wenige Weinberge hier, doch die Spuren des ehemaligen Weinbaus finden sich fast überall entlang des ausgewiesenen Geopark-Pfades. Am gesamten Rundwanderweg findet man 15 Tafeln, auf denen die Natur und die Geschichte des Schreckbergs erklärt werden.

Vor rund 240 Millionen Jahren lebten in der Gegend Saurier rund um ein Flachmeer, das sich über ganz Mitteleuropa erstreckte, in einem tropischen Klima. Die Geschichte der Landschaft lässt sich spannend an Fossilien in unterschiedlichen Gesteinsarten nachvollziehen. So findet man in den tonigen Schichten Krebse und Fische, in den Sandsteinen dagegen Pflanzenwurzeln und Fußabdrücke von Sauriern. Ein kleiner Hammer mit Meißel im Wanderrucksack wären hier angebracht.

Der Neckarsteig durchquert nur einen Teil des Geopfades bevor er an der anderen Seite auf das Feld hinausführt. Am Ortsrand von Diedesheim überquert man die Straße zum Hamberg. Das Segelfluggelände darf man aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Den Bismarckturm ganz in der Nähe sollte man aber nicht versäumen: Bevor man rechts bergab wandert, führt ein kleiner Stichweg nach links zum Aussichtsturm. Zurück auf dem Weg geht man einen steilen Pfad zur großen Kreisstadt Mosbach hinab. Man passiert ein Schulzentrum und wendet sich am Kreisverkehr wieder nach links, um in die Nüstenbacher Straße zu erreichen. Der Steig führt die Stufen bergauf über ein Wohngebiet in den angrenzenden Wald. Die Natur hat einen wieder! In der hoch gelegenen Schutzhütte kann man eine Verschnaufpause einlegen.

Wie auch der Schreckberg ist der Henschelberg ein Naturschutzgebiet, das 230 Millionen Jahre in die Zeit der mittleren Trias zurückführt. Steht man im Sommer mitten im Henschelberg und lauscht dem Heuschreckenkonzert, könnte man meinen, an einer Stelle im Mittelmeerraum zu stehen und nicht im Odenwald. An heißen Tagen aalen sich die Eidechsen auf den zahlreichen Muschelkalksteinen und Trockenmauern.

Man überquert nun die Elz, ein kleiner Bach, der dem angrenzenden Park seinen Namen verleiht. 1997 war dieser Bereich Teil der Landesgartenschau. Die letzten Meter bis zur Innenstadt führen über die Fußgängerbrücke. Diese verbindet den Großen Elzpark mit der Stadt. Der Neckarsteig führt durch die Altstadt von Mosbach. Auf dem Weg passiert man beispielsweise das kuriose Haus Kickelhain. Es vermittelt beengte Lebensverhältnisse wie im 18. und 19. Jahrhundert, das mit 52 Quadratmetern Wohnfläche, verteilt auf drei Etagen, eines der kleinsten freistehenden Fachwerkhäuser Deutschlands ist. Benannt nach der Familie des letzten Mieters, ist es heute Teil des städtischen Museums.

Das prächtige Fachwerkensemble in der Altstadt, die verwinkelten Gassen, der romantische Blick auf das Neckartal und lauschige Plätzchen sind unverwechselbar. Eines der eindrucksvollsten Fachwerkbauten Deutschlands aus dem 17. Jahrhundert ist das Palm’sche Haus am Marktplatz im Zentrum der Stadt. Der S-Bahnhof ist direkt an die Innenstadt angeschlossen. So kann man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln den Nachhauseweg antreten.