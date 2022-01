Von Armin Herb

Das Rotwandhaus

Speckiges

Rotwandhaus im Mangfallgebirge: In der großen Alpenvereinshütte auf 1737 Metern Höhe fühlen sich auch Familien mit Kindern sehr wohl. Von der herrlichen Sonnenterrasse schweift bei klarer Sicht der Panoramablick von der Zugspitze bis zum Großglockner. Und ganz wichtig: Das Essen schmeckt dort oben ziemlich gut. Denn Hüttenwirt Peter Weihrer nimmt an der DAV-Initiative "So schmecken die Berge" teil. Der Speck kommt aus dem eigenen Räucherofen, das Brot wird selbst gebacken. Übrigens kann man dort oben auch übernachten.

So wandert man hin: Vom Parkplatz an der Alten Wurzhütte in Spitzing geht man in rund 2,5 Stunden auf guten Wegen zur Hütte. Bei entsprechender Schneelage eignet sich der Rückweg als Rodelstrecke. Infos: www.rotwandhaus.de

Gipfelglück

Berggasthof Neureuth hoch über dem Tegernsee: Was herrschte in der vergangenen Saison für eine Aufregung, als wegen eines Hangrutsches der beliebte Berggasthof vorübergehend schließen musste. Immerhin zählt die Neureuth (1264 m) mit ihrer kleinen Bergkapelle rund ums Jahr zu den Wander-Highlights am Tegernsee, schon allein wegen ihrer unvergleichlichen Aussicht auf den See und die umliegenden Gipfel. Was im August 1883 mit einer Ein-Raum-Hütte begann, hat sich im Laufe der Zeit zu einem stattlichen Berggasthof entwickelt. Aber gemütlich ist es immer noch. Und die Speisekarte kann sich durchaus mit einem Wirtshaus im Tal vergleichen lassen.

So wandert man hin: Die meisten Wanderer starten in den Orten Tegernsee und Gmund, die sich auch gut mit der BOB (Bayerischen Oberlandbahn) erreichen lassen. Aufstieg in 1,5 bis 2 Stunden. Infos: www.neureuth.com

Mit Rundblick

Hirschberghaus in den Tegernseer Bergen: Der Hirschberg (1668 m) zählt zu den schönsten Aussichtsbergen rund um den Tegernsee. Eine Seilbahn gibt es weit und breit keine, aber dafür das altehrwürdige Hirschberghaus (1511 m) unterhalb des Gipfels. Der steile Aufstieg ist im Winter etwas beschwerlich, aber zur Belohnung warten oben eine einfache, gute bayerische Küche und ein grandioser Rundblick über den Tegernsee und ins Karwendelgebirge. Gegen Voranmeldung kann man auch am Berg übernachten.

So wandert man hin: Vom Parkplatz Scharling bei Kreuth führt der beschilderte Weg 607 in rund zwei Stunden zum Hirschberghaus. Ab der Materialseilbahn wird der Weg anspruchsvoller. Je nach Schneelage empfehlen sich Wanderstöcke und Grödel als Aufstiegshilfe. Infos: www.hirschberghaus.de

Die Ründlingalm

Für Skitourengänger

Bründlingalm am Hochfelln: Der Aussichtsbalkon schlechthin, dank grandiosem Blick zum Chiemsee und ins Alpenvorland. Die Almgebäude stehen auf einem Wiesenplateau am Fuße der Felsen des Hochfelln. Wer etwas schwächer zu Fuß ist, kann auch mit der Hochfellnbahn bis zur Mittelstation fahren. Von dort braucht man nicht mal eine halbe Stunde bis zum altehrwürdigen Berggasthof. Rundum die Bründlingalm (1167 m) gibt es auch ein kleines Skigebiet, aber eigentlich ist der Hochfelln ein Revier der Skitouren- und Schneeschuhgeher.

So wandert man hin: Vom Parkplatz Kalkofen in Bergen bzw. von der nahen Talstation der Hochfellnbahn geht man in rund 1,5 Stunden (500 Höhenmeter) durch den Bergwald hinauf zur Bründlingalm.

Infos: www.bruendlingalm.de

Rein in die Schneeschuhe

Lenggrieser Hütte in den Bayerischen Voralpen: Der Name deutet es schon an: Die Lenggrieser Hütte (1338 m) liegt oberhalb des Skifahrerdorfes Lenggries auf der Seekaralm, mit fantastischem Ausblick ins Karwendel und ins Isartal. Mehrere Wege führen hinauf, aber im Winter ist meist nur eine Variante über den Forstweg begehbar. Echte Bergfans lassen es sich nicht nehmen, auf der Alpenvereinshütte zu übernachten und frühmorgens etwa mit Tourenski oder Schneeschuhen weiter Richtung Seekarkreuz aufzubrechen. Bei den Wirtsleuten Michaela und Florian wird gut bayerisch gekocht, von Spinatknödeln über Schweinebraten bis zum Kaiserschmarrn. So wandert man hin: Vom Parkplatz Lenggries-Hohenburg am Hirschbach entlang zunächst durch Bergwiesen und dann durch den Wald in rund 2,5 bis 3 Stunden zur Hütte. Infos: www.lenggrieserhuette.de

Die Aueralm

Kuchen auf der Alm

Aueralm am Tegernsee: Die Aueralm (1299 m) zählt zu den bekanntesten Almen am Tegernsee. Kein Wunder! Von der Terrasse genießen Besucher einen herrlichen Ausblick zum Hirschberg, Wallberg sowie Roß- und Buchstein. Und wer selbst im Winter einen Gipfel anpeilt, findet diesen im nahen Fockenstein (1564 m). Dafür sind dann allerdings meist Schneeschuhe an den Füßen von Vorteil. Auf der Aueralm kommen sommers und winters leckere Kuchen, warme Suppen und Brotzeit auf den Tisch. Aber nicht montags, dann ist immer Ruhetag.

So wandert man hin: Vom Wanderparkplatz Sonnenbichl (Parkgebühr!) am Ortsrand von Bad Wiessee geht man in rund 1,5 Stunden hinauf zur Aueralm. Stöcke sind im Winter zur Sicherheit ratsam – bergauf und bergab. Infos: www.aueralm.de

Panoramablick

Priener Hütte oberhalb des Walchsees: Unterhalb des Geigelsteins, ein beliebter Skitourenberg in den Chiemgauer Alpen, liegt die familienfreundliche Priener Hütte auf 1410 Metern Höhe im Naturschutzgebiet. Einzigartig ist der Panoramablick zum Zahmen und Wilden Kaiser. Wer diesen frühmorgens oder abends genießen will, der kann im Alpenvereinshaus auch in Mehrbettzimmern oder Matratzenlager übernachten. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf eine raffinierte Alpenküche freuen. Das Haus nimmt an der DAV-Initiative "So schmecken die Berge" teil. So wandert man hin: Vom Parkplatz Huben am Ortsrand des Bergsteigerdorfes Sachrang in rund zwei Stunden auf gutem Weg zur Hütte.

Infos: http://alpenverein-prien-prod.de/priener-huette

Blaues Wunder

Hindenburghütte bei Reit im Winkl: Die Hemmersuppenalm ist ein ausgesprochenes Winterwandergebiet im "weiß-blauen Sibirien", wie die schneereiche Region von Einheimischen auch gerne bezeichnet wird. Dort warten rund 15 Kilometer präparierte Wege - und mittendrin im Revier steht die Hindenburghütte (1250 m). So wurde von dort aus auch der erste Premium-Winterwanderweg Deutschlands eingerichtet und vom deutschen Wanderinstitut zertifiziert. Im familienfreundlichen Berggasthaus kommt vor allem deftig-bayerische Küche auf den Tisch.

So wandert man hin: Vom Parkplatz Blindau geht es in knapp 1,5 Stunden hinauf zur Hütte. Ab Mittag ist zurück zum Parkplatz die Naturrodelbahn freigegeben. Infos: www.hindenburghuette.de

Allgemeine Tipps zum Winterwandern

Hütte: Bei unsicherem Wetter oder unklarer Situation bezüglich neuer allgemeiner Corona-Maßnahmen bei der Hütte anrufen, ob tatsächlich geöffnet ist.

Zeitplanung: Im Winter sind die Tage kürzer, oft wird es schon zwischen 16 und 17 Uhr dunkel, das heißt früh aufbrechen und immer einen Zeitpuffer einplanen.

Wetter: Zur Berücksichtigung eventueller Lawinengefahren und Schlechtwettereinbrüche helfen Wetter-Apps und Webseiten wie www.bergfex.de und die Informationsstellen der jeweiligen Region sowie des Deutschen Alpenvereins.

Ausrüstung: Da in den Bergen im Winter oft Schnee und Eis die Wege bedecken, möglichst immer mit Trekkingstöcken gehen. Je nach Untergrund auch Grödel (Leichtsteigeisen) mitnehmen. Für den Nässeschutz Gamaschen anziehen. Die Bergschuhe sollten wasserdicht, rutschfest und mindestens knöchelhoch sein. Immer eine wasserdichte Wetterschutzjacke sowie Sonnenbrille und Mütze einpacken sowie ein trockenes Unterhemd und einen Pullover zum Wechseln. Proviant und ein warmes Getränk in der Thermosflasche nicht vergessen!

Notfall: Wenn man sich heillos verstiegen oder einen Unfall hat, die 112 wählen.