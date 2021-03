Von Klaus Kühnewind

Der Hunsrück lockt vor allem im Frühjahr, wenn die Region wie verzaubert scheint. Vögel zwitschern, das frische Grün macht Laune und Blüten duften allenthalben. Eine abwechslungsreiche und zugleich geschichtsträchtige Schleifen-Variante ist das "Murscher Eselsche", das auch für Familien mit Kindern gut gehbar ist, sofern sie halbwegs gut zu Fuß sind.

Für den Rundweg bietet sich als Ausgangspunkt der Spielplatz am Ortsrand von Morshausen im Hunsrück an - damit ist der Start sogleich das Ziel der etwa vier Stunden und knapp elf Kilometer langen Wanderung. Auf Waldwegen und schmalen Pfaden ist der namensgebende markante Fels nach gut zwei Kilometern erreicht. Ein bisschen Fantasie gehört schon dazu, in dem Felsen einen Esel zu erkennen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der vor einigen Jahrzehnten seinen Kopf und die Ohren verlor: Jugendliche hatten kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges dort mit Granaten gespielt und dem steinernen Eselsche einige markante Züge weggesprengt. Außer dem Felsen soll zum Glück niemand zu Schaden gekommen sein.

Von der Höhe windet sich der Weg hinab ins Baybachtal, wo es nach etwa der Hälfte der Strecke an der Franzen- und Mohrenmühle vorbei zu einer Forellenzucht geht. Das dortige Restaurant mit Hotel bietet, so es nach Ende des Lockdowns wieder öffnen darf, neben Fisch aus eigenem Teich zugleich Gelegenheit für ein Eis oder Kaffee samt Kuchen. Von dort es sind es noch etwa vier Kilometer bis zum Start/Ziel am Spielplatz.

Auf dem ansteigenden Weg vom Tal hinauf Richtung Morsbach geht es vorbei an der Halde der ehemaligen "Erzgrube Theresia". Auf diesem Weg schafften die Morshausener Bürger vor anderthalb Jahrhunderten hinauf, was in der Zeit zwischen 1859 und 1886 an Erz aus der Grube geholt wurde. Dabei halfen auch jene Tiere, denen der Rundweg seinen Namen verdankt. Auf dem Weg bergan verlockt der schöne Blick ins Tal zu einer Rast und die Infotafeln zum Bergbau verraten, dass dort einst Blei, Zink und Silber abgebaut wurden.

Idyllischer Ausblick. Foto: srt / K.Kühlewind

Vorbei am hölzernen Bergmann Jupp, dem Murscher Stahlesel und einer Wurzelbank geht es auf freiem Feld den Hang hinauf, wo Wanderern die Eifel zu Füßen liegt. Wem der Fernblick Appetit macht auf eine Einkehr, dem bietet sich in Morshausen auf dem Weg zum Ausgangspunkt ein Schlenker an zum Gasthaus Schmitt. Der Familienbetrieb ist ein zertifizierter Wandergastgeber und besteht anno 2021 seit dann 110 Jahren. In direkter Nachbarschaft steht das Haus "Threse", wo 1881 der Schriftsteller Jakob Kneip zur Welt kam. Vorbei an eindrucksvoll renovierten Fachwerkhäusern geht es am Waldrand direkt zum Spielplatz, wo schon aus einiger Entfernung ein etwa 700 Jahre altes Naturdenkmal grüßt: die Jakob-Kneip-Eiche mit einem Stammumfang von mehr als sechs Metern.

Informationen

Startmöglichkeiten für die Traumschleife "Murscher Eselsche": Neben Morshausen am Waldspielplatz auch an der Bürgerhalle sowie am Hotel Forellenzucht im Baybachtal in Burgen/Macken. Auskünfte erteilt das Wanderbüro Saar-Hunsrück Telefon +49 (0) 6872 / 9018100, info@saar-hunsrueck-steig.de. Ob Traumschleifen, Traumschleifchen oder Saar-Hunsrück-Steig, die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein bietet einen Überblick www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen/murscher-eselsche; www.rhein-mosel-dreieck.de/wandern/traumschleifen.aspx

Unterkunft nach Lockerung der Corona-Verordnungen: Hotel Waldfrieden in Emmelshausen, Tel. 06747-244, www.hotel-waldfrieden-emmelshausen.de oder Schmausemühle in Gondershausen, Tel.06745-270, www.schmausemuehle.de,