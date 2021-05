Von Bernd F. Meier

Vulkanexpress" steht auf dem Waggon des Zuges. Klingt großspurig. Doch die Schmalspurbahn zwischen Brohl und Oberzissen erreicht maximal 20 Stundenkilometer. Gezogen wird sie mit einer Diesellok, auf manchen Fahrten mit einer Dampflok, Baujahr 1906. Von wegen Express. Der Touristenzug zuckelt auf der Bahntrasse durchs Brohltal eher gemütlich dahin.

Vor etwa 13.000 Jahren gab es hier in der östlichen Eifel einen gewaltigen Vulkanausbruch. Mit riesigem Getöse entleerte sich eine unterirdische Magmakammer, die glühende Asche wurde 40 Kilometer in die Luft geschleudert. Die Erde brach nach dem Ausbruch ein, so entstand ein riesiges Loch: der Laacher See. Das größte Gewässer in Rheinland-Pfalz mit einer Tiefe von bis 53 Metern ist zugleich der größte natürliche Mittelgebirgssee in Deutschland. Rund herum hat sich eine Ausflugsregion mit einem dichten Netz an Wander- und Radwegen entwickelt. Vor Corona kamen jedes Jahr bis zu eine Million Besucher an den Laacher See.

Anreise: Mit dem Auto über die A 61 (Köln-Koblenz-Ludwigshafen), Ausfahrten Niederzissen, Wehr, Mendig und Plaidt. Mit der Bahn Köln-Koblenz bis Andernach oder Brohl. Weitere Infos unter www.vulkanregion-laacher-see.de

Der Vulkanexpress ist nur eine Attraktion von vielen in der Vulkanregion. Er wurde 1901 für den Güterverkehr gegründet. Erst seit 1977 verkehrt die Privatbahn für Touristen. Doch auch heute noch transportieren die Eisenbahner das Vulkangestein Phonolith zur Glasherstellung vom Tagebau in Brenk durchs Brohltal zum Rhein.

Um das Jahr 1100 siedelten sich Benediktinermönche am Laacher See an und gründeten ein Kloster, 1156 wurde die Abteikirche geweiht. Schon für die romanische Basilika mit den sechs Türmen verwendeten die Mönche mit Tuff und Basaltlava das Vulkangestein der Region.

Heute kommen manche zur Einkehr und für ein stilles Gebet in das Gotteshaus. Die meisten Urlauber in der Region wandern freilich auf dem sieben Kilometer langen Uferrundweg um den See. Der Vulkansee ist das Revier von Ansgar Hehenkamp. Von den Mönchen hat der Berufsfischer die Fischrechte gepachtet. In Stellnetzen und Reusen zappeln saisonabhängig Felchen, Barsche und Aale. Die liefert Hehenkamp fangfrisch an den Laacher Hofladen und an Sterneköche. Stefan Steinheuer im Ahrtal und "Kaupers Kapellenhof" bei Mainz zählen zur Kundschaft.

Lavabasalt taugt als Baumaterial für Mühlsteine.

Die Vulkanpark GmbH vermarktet mehr als 20 Sehenswürdigkeiten rund um den See. Dazu zählen ehemalige Grubenfelder bei Mayen, Höhlen im Vulkangestein des Brohltals, Lava-Dome und Lavakeller in Mendig, der höchste Kaltwassergeysir der Welt in Andernach. Und die mächtige Wingertsbergwand zwischen Mendig und See. Der Steilhang aus Bims und Tuffgestein ragt 60 Meter empor. Gut erkennbar sind die Ablagerungen der einzelnen Ausbruchsphasen. Sie erinnern ein wenig an die Schichten einer Schwarzwälder Kirschtorte.

Eine Zeitreise ins Jahr 5 nach Christus bietet das Römerbergwerk Meurin in Kretz. Römische Legionäre förderten dort den hellgelben Tuffstein zu Tage, verfestigte vulkanische Asche. Treppen und Stege leiten in die einstige Unterwelt der Abbaustollen. Aber keine Angst, Grubenlampen und Schutzhelme werden nicht benötigt.

Berufsfischer Ansgar Hehenkamp macht sich bereit, auf den Laacher See zu fahren.

In die Unterwelt von Mendig wiederum führen 150 Treppenstufen oder ein Aufzug. 30 Meter unter der Erde öffnet sich mit Lava-Dome und Lavakeller eine einzigartige Untertagelandschaft. "Beinahe drei Quadratkilometer in der Fläche, damit fast so groß wie der Laacher See", erklärt Wolfgang Riedel der Besuchergruppe. Der pensionierte Diplom-Ingenieur ist einer der 15 Gästebetreuer, die Touristen durch das Labyrinth aus Stollen und Schächten führen.

Die Hohlräume entstanden ab dem Jahr 1400, als die Menschen der Region den Basalt zu Tage förderten, das schwarze Gold der Eifel. Noch bis in die 1960er Jahre wurde das Gestein gefördert, meist in mühevoller Handarbeit, für die Verarbeitung zu Mühlsteinen.

Zwischen vier und neun Grad beträgt die Kellertemperatur. Bierbrauer nutzten sie im 19. Jahrhundert für die Gärung und Lagerung des Gerstensaftes. Damals gab es 28 Brauereien in Mendig, eine ist heute noch dort. Sie heißt natürlich Vulkanbrauerei.

Berufsfischer Ansgar Hehenkamp ist schon wieder zu seinen Netzen auf dem Laacher See unterwegs. Vorbei geht es an der Jägerspitze, wo aus der Tiefe blubbernde Blasen aufsteigen - giftiges Kohlendioxid. Der Vulkan schlummert nur. Bis zum nächsten Ausbruch.