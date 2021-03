Harald Zawuski ist Stadtführer in Berlin. Foto: srt

Von Franz Michael Rohm

Stadtführungen in Corona-Zeiten? "Geht nicht, geht doch, geht nicht. Jetzt hoffen wir ab Ostern auf ,Geht doch’", sagt Jörg Zintgraf, Geschäftsführer des Berliner Alternativ-Betriebes "StattReisen". Der Name ist Programm. Anfang der 1980er Jahre wollten sich kulturinteressierte Unternehmer Berlins gegen Highlight-Stadtführungen per Hop-On-Hop-Off-Bus mit einem bildungspolitischen Ansatz abgrenzen. Zum Beispiel die Stadt mit den Gästen zu Fuß erkunden oder mit dem ÖPNV. Fast vierzig Jahre später geht es noch immer um gesellschaftliche Themen bei "StattReisen". Heute sind die Schwerpunkte Overtourism, Gentrifizierung, multikulturelle Themen und die Umweltzerstörung.

Corona gefährdet die Lage des StattReisen-Teams massiv. "Von den rund 30 freiberuflichen Mitarbeitenden wissen wir nicht, wie viele am Ende der Pandemie wieder arbeiten können", erklärt Zintgraf. Zusammen mit den fünf Festangestellten in Kurzarbeit versucht der Geschäftsführer, die Freien über Zuschussprogramme und Hilfen zu informieren und beim Formular-Chaos zu unterstützen. "Aber wir wissen von einigen, die sich alternative Jobs suchen mussten und auch gefunden haben," so Zintgraf.

Mehr als 200 verschiedene Touren sind über das Jahr möglich, alle drei Monate erscheint ein Programm mit mehr 50 Runden, die unter verschiedenen Rubriken wie Berlin 360° oder zu aktuellen Jubiläen wie 150 Jahre Deutsches Reich angeboten werden. Nach dem ersten Lockdown wurde ein Hygienekonzept entwickelt, die Zahl der Teilnehmenden wurden halbiert, Schutzvisiere angeschafft und digitale Bezahlmöglichkeiten geschaffen.

Ein Beitrag geteilt von StattReisen Berlin (@stattreisen_berlin)

Im Oktober 2020, vor dem zweiten Lockdown light, wurde das Programm von Januar bis März mit rund 50 Touren entworfen. "Das war leider für die Tonne", bedauert der 60-jährige Geschäftsführer. "Viele unserer Führungen waren auf spezielle Jahrestage wie 150 Jahre Reichsgründung konzipiert, die kann man nicht so einfach sechs Monate später noch einmal anbieten", so Zintgraf.

Doch statt zu resignieren hat das Team von StattReisen Berlin kreativ reagiert und befüllt seit Anfang Februar seine Internetseite unter anderem mit dem Blog "unsichtbar". Dabei stellen Mitarbeitende besondere Orte der Stadt vor. Etwa den Garten der Hessischen Landesvertretung, in dem eine lebensgroße Figur des beliebten DDR-Ampelmännchens steht. Geschaffen hat es der Künstler Ottmar Hörl anlässlich des 25. Jahrestages der deutschen Einheit. Natürlich darf bei dieser Geschichte ein Foto des ehemaligen Grenzstreifens der Berliner Mauer nicht fehlen, auf dessen Gelände sich heute die Ministergärten mit zahlreichen Bundesländervertretungen befinden.

Auch das ehemalige Stummfilmkino Delphi im Ost-Berliner Bezirk Weißensee wird vorgestellt. Bis 1959 in Betrieb, verschwand es in der Versenkung bis es mehr als ein halbes Jahrhundert später als Theater im Delphi wieder Betrieb aufnahm und als Nachtclub "Moka Efti" in der Serie "Babylon Berlin" weltberühmt wurde. "Wir wollen unsere Stammkunden mit diesen digitalen Formaten bei der Stange halten", erklärt Jörg Zintgraf.

Im Zeichen von Corona haben sich einige aus dem Team entschlossen, kleine Handy-Filme über Berlin in Zeiten von Pandemien zu drehen. Da geht es um das ehemalige Krankenhaus Bethanien in Kreuzberg, heute ein Ausstellungs- und Atelierort, ein Krematorium in Wilmersdorf, den Kampf von Rudolf Virchow um sauberes Wasser und Plätze, an denen sich die Cholera vor mehr als 150 Jahren ausbreitete.

"Einige der Orte, die wir in dem Blog und den Filmen vorstellen, werden in das nächste und übernächste Programm als Führungen aufgenommen", berichtet der StattReisenBerlin-Geschäftsführer. Er hofft, mit seinem Team ab Ostern wieder kleine Gruppen begrüßen zu können. Das Programm jedenfalls ist im Druck, mit Führungen wie "Spree Chicago – Kommissar Rath im wilden Osten" oder "Günter Grass & Co. und die politische Apo".

Weitere Infos unter https://www.stattreisenberlin.de/ueber-berlin/blog/ oder www.instagram.com/stattreisen_berlin