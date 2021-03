Von Arndt Krödel

Vorplatz eines Weltnaturerbes: Unzählige Busse kommen an, parken in Zentimeterabständen vor dem Hafenterminal von Ha Long ein, andere fahren schon wieder weiter. Im Abfertigungsgebäude großes Geschnatter von Hunderten von Touristen, fast kann man sein eigenes Wort nicht verstehen. Minuten später ist alles wie verwandelt: Die "Bài Tho’54", ein kleines Schiff aus der Hafenflotte, gleitet sanft über das stille Wasser, aus dem sich unterschiedlich große, begrünte Felsen in bizarren Formen erheben, soweit das Auge reicht. Die Bucht von Ha Long im nordvietnamesischen Golf von Tonkin liefert Bilder wie aus einem Märchen. Eine Gedichtzeile von Eichendorff aus einem ganz anderen Kontext kommt einem unwillkürlich in den Sinn: "So hatten sie’s in Träumen wohl gesehen".

Eine Zauberwelt öffnet sich, mit einer immer wieder veränderten Kulisse, die in geheimnisvolle, sich schemenhaft abzeichnende Weiten weist. Eine leichte Brise weht, das grünlich schimmernde Wasser umspült die Kalksteinfelsen, die meist unbewohnt sind und deren Formenvielfalt zu immer neuen Fantasien anregt. So könnte man endlos dahingleiten. Die Gespräche an Deck verstummen, jeder ist mit seinen Gedanken und Empfindungen beschäftigt. Eine Legende führte zum Namen dieser naturmächtigen Szenerie: "Bucht des untertauchenden Drachen", wie die deutsche Übersetzung lautet.

Das Kontrastprogramm zur meditativen Ha-Long-Tour bietet die Fahrt durch das vibrierende Hanoi, der 1000 Jahre alten vietnamesischen Hauptstadt, die früher mal Thang Long, "aufsteigender Drache", hieß. Noch 1954 lebten hier 20.000 Menschen, heute sind es acht Millionen. Drei Millionen von ihnen sind auf motorisierten Zweirädern unterwegs: Ganze Armadas von Mopeds, Motorrädern und -rollern brettern unaufhörlich hupend durch die Straßen, mischen sich mit dem dichten Verkehr von Autos und Bussen, zwischen denen sie sich in waghalsig engen Abständen hindurchschlängeln. Manchmal rollen sie sogar auf eigens für sie freigegebenen Parallelstraßen.

Für einen Mitteleuropäer mutet diese Art von Straßenverkehr, wo manche Regeln einfach ignoriert werden, auf den ersten Blick wie das pure Chaos an – aber es funktioniert. Die Leute fahren gewissermaßen defensiv offensiv, passen auf, was der andere macht. Und so kann man es auch als Fußgänger wagen, sich in den brodelnden Verkehr zu werfen, mit einer Mischung aus Draufgängertum, gesunder Vorsicht und blindem Vertrauen. Man muss es sogar wagen, denn sonst würde man ewig am Straßenrand warten.

Weil sich ein guter Teil des Lebens in der Altstadt von Hanoi, die durch ihre typischen Schlauch- oder Langhäuser hervorsticht, auf dem Bürgersteig abspielt, muss man häufig sowieso auf die Straße wechseln. An deren Rand sitzen Anwohner mit einem Kaffee oder Tee, der Wasserkessel köchelt auf einem kleinen Holzfeuer direkt daneben, Geschirr und Gläser werden in einem Eimer abgewaschen. Manche verkaufen Lebensmittel, Fleisch wird auf einer Platte, die direkt auf dem Gehweg liegt, feilgeboten.

Ein Schuhmacher repariert einen Schuh – man wähnt sich in einer anderen, längst vergangenen Welt. Diese Erfahrung macht man auch im Thang Long Water Puppet Theatre, auf dessen Bühne, die ein Wasserbecken ist, zauberhafte Märchenspiele inszeniert werden – ein Eintauchen in eine uralte Tradition. Die Wasserpuppen werden von unsichtbaren Akteuren mithilfe von langen Stangen geschickt unterhalb der Wasseroberfläche bewegt.

In Hoi An in Zentralvietnam, etwa 30 Kilometer südlich von Da Nang, entdeckt man eine weitere sehenswerte Altstadt, die 1999 von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Ihre Gebäude dokumentieren eine wechselvolle Geschichte, im Laufe derer sich Chinesen und Japaner in der Küstenstadt ansiedelten. Alte chinesische Holzhäuser und Tempel stehen noch, während aus der japanischen Zeit nur noch die im 17. Jahrhundert entstandene Japanische Brücke, genannt Chua Cau, existiert, die einst das japanische und das chinesische Stadtviertel miteinander verband. Dass die Altstadt durch flanierende Menschenmassen an Charme verliert, ist der Preis eines zunehmenden Tourismus.

100 Kilometer lang, 70 Kilometer breit: Das sind die gigantischen Ausmaße des Großraums von Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnams größter Metropole und wirtschaftlichem Zentrum. Der berühmte kommunistische Führer des Landes wurde nach dessen Wiedervereinigung zum neuen Namensgeber der ehemaligen südvietnamesischen Hauptstadt, die Saigon hieß – und bei den Einwohnern auch immer noch so heißt. Zwölf Millionen Menschen leben hier, der Verkehr ist bei neun Millionen registrierter Mopeds noch extremer als in Hanoi. Wie überall in Vietnams Großstädten herrscht rege Bautätigkeit, Wolkenkratzer wachsen aus dem Häusermeer in schwindelnde Höhen, deren absolute Spitze der "Landmark 81" mit 461,2 Metern markiert, zugleich das höchste Gebäude in Vietnam.

Mittendrin Relikte aus der französischen Kolonialzeit und Architekturen mit Charme wie das von Gustave Eiffel im 19. Jahrhundert erbaute Hauptpostamt. In einer großen Halle mit gewölbter Decke und prächtigem Mosaikfußboden bieten 17 Schalter ihre Dienste an. Dazu kommen Telefonkabinen in hölzerner Ausstattung. Wenn man dieses traumhafte Postamt wieder verlässt, trifft man schräg gegenüber auf die aus gleicher Epoche stammende Kathedrale Notre-Dame von Saigon, die ausschließlich mit Baumaterial aus Frankreich in neoromanischem Stil errichtet wurde. Ein paar Straßen weiter dann das Rathaus, mit seiner reich ornamentierten Fassade ein echter Hingucker. Davor steht auf einem Sockel eine Statue von Ho Chi Minh. Seine rechte Hand erhebt sich grüßend in Richtung der als breiter Boulevard angelegten Nguyen-Hue-Straße, die bis zum Saigon-Fluss führt.

Der 1969 gestorbene Staatsmann hat das Ende des Vietnamkriegs nicht mehr erlebt. Wenn man in Vietnam ist, kommt man an dessen Vergangenheit nicht vorbei. Im Kriegsopfermuseum im Distrikt 3 dokumentiert das Land, dessen Bewohner heute keinen Hass auf die Amerikaner haben, einen barbarischen Krieg, der Millionen von Vietnamesen das Leben kostete. Wer etwa den Ausstellungsraum "Agent Orange" besichtigt hat, der die grauenhaften Folgen des von der US-Armee versprühten Entlaubungsmittels für die Zivilbevölkerung und die Umwelt darstellt, bleibt angesichts dieses im Namen der "westlichen Werte" geführten Krieges mit einem Gefühl der Scham und Verzweiflung zurück.

Zu den Einmaligkeiten der quirligen südvietnamesischen Metropole zählt die als "Bücherstraße" firmierende Nguyen-Van-Binh-Straße im zentralen Distrikt 1. Hier konzentriert sich das literarische Angebot der Stadt, man schlendert von Buchladen zu Buchladen und meint, eine ziemliche Vielfalt zu erkennen. Auch deutsche Romane lassen sich finden, etwa Thomas Manns "Buddenbrooks" oder Erich Maria Remarques "Die Nacht von Lissabon". Bei einem Café kann man entspannen, wobei man in Vietnam – zweitgrößter Kaffeeproduzent der Welt – beim Bestellen nie den Zusatz "hot" vergessen sollte – sonst bekommt man das Getränk kalt serviert.

Entspannend wirkt auch ein Ausflug ins südwestlich von Ho-Chi-Minh-Stadt gelegene Mekongdelta, das so groß wie die Schweiz ist und von den Vietnamesen "Neundrachenflussdelta" genannt wird – ungerade Zahlen gelten im Buddhismus als Glück bringend. Hier ist es grün, soweit das Auge reicht, ein Garten Eden, in dem so gut wie alles wächst und gedeiht, vom Mais über Zuckerrohr bis zum Reis, der hier dreimal im Jahr geerntet wird, von Mangos über Lychees bis zu Bananen, die in zehn verschiedenen Sorten angebaut werden.

Mit einem Boot überqueren wir dann den belebten, etwa zwei Kilometer breiten Mekong und biegen in einen kleinen Seitenarm ab, der Teil eines ganzen Systems von Wasserstraßen ist. Ruhig gleitet der Kahn durch das Gewässer, das an seinen Ufern von dichten Pflanzen gesäumt wird. "Wie der Spreewald", sagt unser Reiseführer, der drei Jahre in der Ex-DDR gelebt und studiert hat. Aber dazwischen liegen zwölf Flugstunden …

INFORMATIONEN

Anreise: Vietnam Airlines bietet Flüge von Frankfurt nach Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt und zurück ab 660 bzw. 617 Euro an (bis 30.06.21). Die Lufthansa fliegt von Frankfurt nach Ho-Chi-Minh-Stadt ab 879 Euro.

Corona-Lage: Aufgrund der Pandemie gilt derzeit in Vietnam eine Einreisesperre (auch Transit) für ausländische Reisende.

Unterkunft: Für jeden Geschmack und Geldbeutel lässt sich etwas finden, vom Backpacker-Hostel übers Ferienhaus zum Luxus-Resort. Die Preise können je nach Saison stark schwanken.

Reisezeit: Als ideale Jahreszeit für Vietnam gelten die Monate zwischen Dezember und Mai. Verschiedene Reiseveranstalter bieten geführte Rundreisen durch Nord-, Zentral- und Südvietnam an.