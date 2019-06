Von Sarah Kringe

Machen Sie die Heckklappe zu, damit keine Schlange reinkriecht!" Die Anglerin deutet auf unseren Bus, den wir auf dem kiesigen Untergrund zwischen zwei Bäumen geparkt haben. Wir haben unser Nachtlager am Ufer der Neretva aufgeschlagen, hoch in den Bergen, dort, wo der Fluss noch schnell, kalt und sauber dahin schießt, bevor er hinter Mostar in einem breiten Delta ins Mittelmeer dümpelt. Um möglichst viel Schatten zu haben, sind wir dicht an die Büsche heran gefahren, dem bevorzugten Aufenthaltsort von Schlangen, wie uns die Anglerin freundlich, und in nahezu perfektem Deutsch, erklärt.

Während Mathias ihren Rat befolgt und die Heckklappe und vorsichtshalber auch die Seitentür schließt, sagt sie mir, dass es in diesem Teil Bosniens Giftschlangen gibt. "Aber sie beißen nur, wenn man drauftritt." Beunruhigt sehe ich nach unten, auf meine Sandalen, und nehme mir fest vor, den Bus in der Nacht nur mit Taschenlampe zu verlassen.

Eigentlich ist wildcampen in Bosnien-Herzegowina verboten. In verschiedenen Foren haben wir aber gelesen, dass freundlich darüber hinweggesehen wird, wenn man sich nicht zu sehr ausbreitet und den Platz ordentlich wieder verlässt. Eine Selbstverständlichkeit, trotzdem fragen wir die Einheimischen am Fluss, ob es in Ordnung ist, wenn wir eine Nacht bleiben.

Als Antwort ernten wir fassungslose Blicke (warum sollte man dafür um Erlaubnis fragen?) und zwei Einladungen, privat zu übernachten - entweder im Bus vor dem Haus oder im Gästezimmer, etwas zu essen können wir auch haben. So viel Gastfreundschaft macht uns wiederum baff und wir haben alle Mühe, zu erklären, dass wir hier am Fluss in unserem Bus schlafen wollen. Als das verstanden ist, wird uns zumindest beim Feuermachen geholfen - so viel Freundlichkeit muss sein.

Dieser Ort an der Neretva ist genau das, was wir nach dem heutigen Tag brauchen. Wir sind tief in die bosnischen Berge hineingefahren, um das angeblich einsamste Dorf des Landes zu besuchen: Lukomir. Ob wir den Trip auch unternommen hätten, wenn wir gewusst hätten, was uns erwartet?, fragt mich Mathias am Abend. Ich kann nur ratlos mit den Schultern zucken und eingestehen: wahrscheinlich nicht. Was auf der Karte, die uns ein Einheimischer auf ein Stück Papier zeichnet, wie ein kurzer Abstecher wirkt, entwickelt sich zu einer zweistündigen Tortur über enge Straßen voller Schlaglöcher.

Die letzten 15 Kilometer rumpeln wir über eine Schotterpiste und benötigen allein für diesen Abschnitt eine gute Dreiviertelstunde. Unser Bus und unsere Nerven werden ordentlich durchgeschüttelt. Das einsamste Dorf Bosniens riecht nach Schafmist, trotz Höhenlage auf 1500 Metern ist es mörderisch heiß und die Aussicht ist zwar nett, aber keinen Federbruch wert. Es gibt eine kleine Bar und eine alte Frau verkauft Strickwerk, von dem wir nicht sagen können, ob es sich um Ofenhandschuhe oder Socken handelt. Die Gebäude sind aus Stein, dreieckig und die meisten haben Dächer aus alten Ölfässern.

Ich würde an dieser Stelle gern sagen können, dass Lukomir eine typische Der-Weg-ist-das-Ziel-Destination ist. Dass allein die Fahrt es wert war, weil wir ein bisschen Wild-West-Luft geschnuppert und einen Hauch von Abenteuer gespürt haben. Ist es aber nicht. Die Erkenntnis aus unserem Abstecher lautet schlicht: Es hat sich nicht gelohnt. Alles, was im Bus nicht fest verschraubt war, ist durcheinandergefallen (in letzter Sekunde habe ich die Rotweinflasche fixiert), der Bus und wir sind staubig und schmutzig und von der Hitze haben wir beide Kopfweh.

Immerhin haben wir auf dem Weg diesen zauberhaften Stellplatz an der Neretva entdeckt. Es ist ruhig, es liegt kaum Müll herum, was in der bosnischen Natur bemerkenswert ist, wir können im Fluss baden und abends auf dem Lagerfeuer kochen. Während ich die Luft anhalte und in der eiskalten Neretva untertauche, um mir den Staub aus den Haaren zu waschen, denke ich, dass der Tag vielleicht doch seine Highlights hat. Und hoffe inständig, dass uns keine Schlange in den Bus gekrochen ist.

