Von Sarah Kringe

Igors Auto hat eine Minibar. Keine Kopfstützen, keine Sicherheitsgurte, aber bei der hinteren Seitentür ist die Innenverkleidung abgenommen und bietet somit Platz für eine Cognac-Flasche und vier Gläser, die von hinten blau angeleuchtet werden. Igor setzt klare Prioritäten.

Gerade eben saßen wir noch auf einem Feldweg vor unserem Bus, darüber diskutierend, ob wir noch nach Lemberg weiterfahren, obwohl uns die ukrainischen Straßenverhältnisse bereits alles abverlangt haben - jetzt befinden wir uns auf dem Rücksitz dieses ukrainischen Familienwagens, der mit Vollspeed über die vielen Schlaglöcher brettert, auf dem Weg zu einem ominösen Badesee.

Der Fahrer, Igor, und seine Freunde haben uns vor unserem Bus sitzen sehen und waren sofort außer sich vor Begeisterung. Touristen! Aus Deutschland! In ihrem Dorf! Mit Händen und Füßen, ein paar Brocken Englisch und Deutsch, wird uns mitgeteilt, dass wir unseren Bus auf dem Grundstück von Igors Schwager parken, unsere Badesachen nehmen und bei Igor einsteigen sollen. Während der Fahrt reicht mir Igor, ein stämmiger Mann um die 50, mit einem breiten Grinsen sein Telefon. Am anderen Ende erklärt mir seine Nichte auf Englisch: "My uncle takes you to our private lake for swimming, then you are all going to a barbecue party." Wir fahren jetzt also zu einem privaten See und anschließend sind wir zum Abendessen eingeladen.

"Sehr gut", ich zeige Igor einen Daumen nach oben, der sich vor Freude auf die Schenkel haut und noch ein paar extra Schlaglöcher mitnimmt. Der Badesee, an dem wir Igors Freunde und ihre Ehefrauen wiedertreffen, ist mehr ein Tümpel, ein klassischer Karpfenteich. Wir springen gemeinsam mit unseren ukrainischen Begleitern in die braune Brühe, dankbar für die Abkühlung an diesem heißen Sommertag. Kaum abgetrocknet, werden wir wieder ins Auto gesetzt. Wir fahren durch kleine Dörfer im Hinterland, über Straßen, die eher Schlachtfeldern als Straßen gleichen. Igor hängt die ganze Fahrt am Telefon, wir verstehen nur immer wieder "Turysty! Austria!".

Schließlich biegt Igor in eine Einfahrt ein und es verschlägt uns kurz die Sprache. Statt des erwarteten Bauernhauses stehen wir vor einem kitschigen Palast, komplett mit Winkbalkon und perfekt angelegtem Lustwandelgarten. Der Besitzer des Anwesens, Roman, zeigt uns stolz seinen Garten und als Highlight eine Vogelvoliere, in der sich Auerhähne, Fasanen und zwei Pfauen tummeln. Die Tatsache, dass er dabei nur eine Boxershorts und ein Bushido-T-Shirt trägt, tut seiner würdevollen Haltung keinen Abbruch. "Heute lassen wir mal den Pfau raus", witzelt Mathias und öffnet die Tür der Voliere. Während der Pfau durch den Garten schreitet, prusten wir beide los. Dass der Tag so eine Wendung nimmt, hätten wir nicht erwartet.

Unsere neuen ukrainischen Freunde setzen an diesem Abend alles daran, uns die landestypische Küche nahezubringen. Es wird aufgetischt, was die Vorratskammern hergeben: gebratenes Gemüse, ukrainischer Hirtenkäse, Fischpastete, Steaks und als Highlight eine ukrainische Fischsuppe. "Traditional", sagt Igor und deutet auf Mathias‘ Teller, in dem der Kopf eines riesigen Karpfens schwimmt, dessen hinteres Ende sich auf meinem Teller befindet. Ein Karpfen aus dem Schwimmteich von vorhin, erklärt man uns. Tapfer löffeln wir, so viel wir können. Dazu stoßen wir mit selbstgemachtem Likör an. "Druzhba Ukraina, Germania, Austria", heißt es immer wieder und Igor fügt stets die drei einzigen deutschen Wörter hinzu, die er kennt: "Beladen und entladen!" Er arbeitet als Lkw-Fahrer, hat er uns zuvor erklärt, und fährt Rohmetall von einem Ende Europas ans andere.

Es wird ein sehr ausgelassener Abend mit Igor und seinen Freunden, in dessen Verlauf wir lernen, ukrainische Lieder zu singen (Hauptsache laut!) und Roman mir zum Abschluss einen Hibiskus-Strauß aus seinem Garten überreicht.

Nach Lemberg fahren wir erst am nächsten Tag und übernachten stattdessen auf dem Grundstück von Igors Schwager. Im Laderaum unseres Busses befinden sich zum Zeitpunkt unserer Abfahrt mehrere Flaschen selbstgemachten Likörs und eingelegter Karpfen im Glas. Die ukrainische Gastfreundschaft wird uns noch lange begleiten.

FiInfo: In loser Reihenfolge berichtet uns Sarah Kringe an dieser Stelle von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias.