Am nördlichen Ende Europas angelangt: Sarah und ihr Freund Mathias auf dem Nordkap-Plateau in Norwegen. Der stählerne Globus ist Treffpunkt für Menschen aus aller Welt. Foto: Kringe

Von Sarah Kringe

Das Nordkap ist nicht der nördlichste Punkt Europas. Es ist der nördlichste Punkt Europas, den man mit dem Auto erreichen kann. Hier gibt es den nördlichsten Souvenir-Shop, das nördlichste Kino und wenn man über ein höheres Reisebudget verfügt als wir, kann man die nördlichsten Waffeln probieren und den nördlichsten Kaffee trinken. Es ist das Touristen-Nordkap, an dem sich tagsüber hunderte Kreuzfahrturlauber tummeln, in mehr oder weniger lustigen Kostümen Fotos vor der Nordkugel schießen und ein klein wenig Ende-der-Welt-Luft schnuppern.

Das alles wissen wir, als wir an diesem kalten Oktoberabend die Passstraße zum Nordkap entlang fahren. Eine karge Einöde, über die der Wind pfeift und die bereits mit Schnee bedeckt ist. Trotzdem habe ich ein kleines bisschen Herzklopfen, als die Schranke zum Parkplatz in Sicht kommt. Schließlich ist das Nordkap unser "Umkehr-Punkt". Seit Monaten kannte unsere Reise nur eine Richtung: Immer weiter nach Norden. Wenn wir hier wegfahren, sind wir wieder auf der Heimreise (auch wenn diese noch ein paar Monate dauern wird), dann fahren wir zurück Richtung Süden.

Schon vor Wochen haben wir von anderen Reisenden den Tipp bekommen, das Nordkap außerhalb der regulären Öffnungszeiten anzufahren. Dann sind zwar alle Attraktionen geschlossen, dafür stehen außer uns nur noch zwei oder drei weitere Reisemobile auf dem Parkplatz, deren Besitzer sich angesichts arktischer Minusgrade vernünftigerweise mit laufender Standheizung in ihre Camper zurück gezogen haben.

Und so stehen Mathias und ich wenig später allein vor der großen Kugel, die das Ende des (befahrbaren) Kontinents markiert. Wir sind über 13.000 Kilometer in unserem Bus gefahren, haben an knapp 100 Stellplätzen in halb Europa übernachtet und mehr als vier Monate auf drei Quadratmetern gelebt. Wir haben unglaublich herzliche Menschen kennen gelernt, die ein oder andere brenzlige Situation gemeistert, uns dutzende Male verfahren, uns bei der Stellplatzsuche gestritten und hinterher schallend darüber gelacht. Wir haben bei 40 Grad in Bosnien geschwitzt und bei Minustemperaturen in Finnland gefroren. Während mir all das durch den Kopf geht, bereue ich es ein bisschen, dass wir nichts zum Anstoßen dabei haben. Schließlich stehe ich an einem Sehnsuchtsort, der jährlich tausende Menschen anzieht und von dem auch ich immer gesagt habe: "Da will ich mal hin". Gleichzeitig weiß ich, dass ich so eine Reise sofort und jederzeit wieder machen würde. Auch wenn es an manchen Stellen und in einigen Situationen ein bisschen Mut und eine gehörige Portion Optimismus braucht - diese Erfahrungen sind es ohne Frage wert.

Besonders lang dauert unser Aufenthalt an dem berühmten Globus nicht. Das Nordkap-Plateau gibt sich alle Mühe, sich als unwirtlicher Ort zu empfehlen und bevor es uns die 300 Meter steilen Klippen herunterfegt, ziehen auch wir uns in unseren standheizungsgewärmten Bus zurück, stoßen doch noch auf unser Etappenziel an und lauschen dem Puckern des Dieselgenerators von unseren italienischen Nachbarn.

Den wirklich nördlichsten Punkt Europas, die Landzunge Knivskjelodden, erwandern wir uns am nächsten Tag. Neun schneebedeckte Kilometer führt der Trail über das windige Plateau, die Klippen hinunter und am Meer entlang auf die Landzunge. Ein bisschen unspektakulär ist der nördlichste Punkt Europas, er kann mit dem eindrucksvollen, hoch aus dem arktischen Meer aufragenden Nordkap (auf das man immerhin einen fantastischen Blick hat) nicht mithalten. Aber diese Wanderung, deren letzte Kilometer wir durch heftigen Schneefall stapfen, macht mir Lust auf das, was uns die nächsten Monate erwarten wird.

Als wir mit 18 Kilometern in den Beinen am Bus ankommen, hat Mathias Eiszapfen im Bart, wir sind nass und durchgefroren. Aber wir haben einen Vorgeschmack bekommen und können es kaum erwarten, unsere Ski vom Dach zu holen und den skandinavischen Winter zu entdecken. Auch wenn es kalt wird und manchmal sicherlich ungemütlich - meine Vorfreude überwiegt und ich bin mir sicher: Jetzt geht’s erst richtig los.

FiInfo: In loser Folge berichtet uns Sarah Kringe an dieser Stelle von ihrem Wohnmobil-Abenteuer mit ihrem Freund Mathias.