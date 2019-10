Von Manfred Ofer

Es heißt, die Seele wandelt auf allen Wegen. So steht es in Khalil Gibrans Erzählung "Der Prophet" geschrieben. Eine von vielen, in der sich Menschen Bilder von Göttern machen. Im Valcamonica sind diese in Stein gemeißelt. Eingerahmt von den italienischen Alpen, schmücken sie 25 Kilometer Fels bis zum Iseo-See. Im heiligen Tal der Camunen kann man Graffiti bestaunen, die die Geschichte der Menschheit erzählen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Mailand Malpensa ab 201 Euro an. Vom Hauptbahnhof Milano Centrale erreicht man Capo di Ponte via Brescia mit dem Zug in 2,5 Stunden. www.trenitalia.com. Übernachten: Das [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach Mailand Malpensa ab 201 Euro an. Vom Hauptbahnhof Milano Centrale erreicht man Capo di Ponte via Brescia mit dem Zug in 2,5 Stunden. www.trenitalia.com. Übernachten: Das familienfreundliche Hotel Graffiti Park, Via Sebastiano Briscioli 42, in Capo di Ponte besticht durch seine zentrale Lage und wurde gerade erst frisch renoviert. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, unter anderem der große Nationalpark von Naquane und das prähistorische Museum, sind zu Fuß erreichbar. DZ ab 60 Euro. Das Hotel beherbergt auch ein Restaurant mit regionalen Produkten; www.graffitipark.eu. Unbedingt machen: Der Nationalpark Naquane wurde 1955 gegründet. Inmitten einer malerischen Gebirgslandschaft befindet sich hier auf einer Fläche von 14 Hektar eine bemerkenswerte Zahl bedeutender Felsgravuren. Insgesamt wurden im Valcamonica bis heute mehr als 300.000 Felsbilder gefunden. Das Tal stellt damit die weltweit größte Sammlung von Petroglyphen dar. www.archeocamuni.it.

Ob es ein Zufall oder Schicksal war, das mich dazu bewogen hat, die Wanderstöcke im Hotel zu lassen, weiß ich nicht. Das ist aber auch völlig egal, weil die Schinderei so oder so schlimm für mich ausgehen wird. Das behauptet zumindest mein Sitznachbar in melodramatischem Italienisch. Seit Brescia hat er mich mehrfach für verrückt erklärt. Weil ich die einzige lebende Seele in diesem Abteil bin, die nach Capo di Ponte will.

Er will nicht verstehen, warum ich nicht wie die anderen Touristen vorhin ausgestiegen, oder, noch besser, gleich in Mailand geblieben bin. Die Antwort lautet: Weil ich die legendären Felsgravuren seiner Vorfahren sehen will. Er runzelt die Stirn. Ich versuche, ihm zu erklären, dass wir immerhin vom ersten Weltkulturerbe Italiens reden, doch das lässt er nicht gelten. Er rollt mit den Augen.

Wenig später fährt der Zug in Capo di Ponte ein. 2471 Menschen sollen hier leben, von denen sich gerade keiner blicken lässt. Mein Blick bleibt am Bahnhofsgebäude kleben. Es versprüht eine ähnlich dramatische Monotonie wie die erste Szene in Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod". Vielleicht hat sich der Meister des Italowesterns ja hier dazu inspirieren lassen? Man weiß es nicht.

Anstelle von drei Typen mit rauchenden Colts nimmt mich Mutter Natur in ihre überwältigenden Arme. Der kleine Bahnhof liegt im Herzen des Valcamonica. Wie in einem Zeitraffer wandert die Sonne an den schroffen Gebirgswänden entlang und erzeugt ein natürliches Polaroid, das die Einheimischen "Spirito della Montagna" nennen, "Berggespenster".

Ich ahne, was dieser spektakuläre Lichtertanz mit den Vorstellungen der ersten Menschen im Tal gemacht haben muss: Dort oben mussten die Götter hausen. Die Felsritzungen scheinen Zeugen dieses spirituellen Erwachens zu sein, vor allem aber sind sie Fenster in die Vergangenheit. Sie beschreiben bis ins Detail, wie die Menschen einst gelebt und woran sie geglaubt haben. Es sind Szenen aus dem Leben von Jägern, Bauern, Kriegern und Häuslebauern.

Ganz besonders viele Felsgravuren findet man auf einem Hügel im Nationalpark von Naquane. Einige der Figuren, die das Volk der Camunen in den Sandstein geritzt hat, begegnen einem aber schon im Ort. Sie grüßen von Schildern, Verkehrsinseln und Hausfassaden. Sogar im Fußballstadion wird mit dem Segen der alten Götter gespielt. Ganz in der Nähe befindet sich das Prähistorische Museum, das eine eindrucksvolle Sammlung mit Stelen und Funden aus der Zeit der Felsenkünstler beherbergt. Wenn es geöffnet hat.

"Das Museum öffnet heute Nachmittag", tröstet mich ein Mann in dem kleinen Café, in dem ich nun stehe. Ich habe übrigens einen "Kaffee" bestellt, aber das darf man ja in Italien so nicht machen. Denn der "Caffé", den er mir daraufhin serviert, entpuppt sich als Espresso. Wenn man in Italien ein Café betritt, bleibt man bekanntlich nicht lange alleine. Schon bald sind wir zu dritt. Aus einem "Caffé" werden mehrere, bis ich mit Händen und Füßen verabschiedet werde. Der Koffeinrausch treibt mich durch eine Landschaft nach Naquane hinauf, die mir wie eine gemalte Leinwand vorkommt.

Es ist historischer Boden. Auch die ersten Kelten, die über die Alpen kamen, müssen hier gewesen sein. Als man auf einem Stein die bislang älteste Darstellung des Waldgottes Cernunnos entdeckte, war das eine Sensation. Im Nationalpark kann man sich Bilder anschauen, die so lebendig wirken, als könnten die Figuren jederzeit aus dem Stein hüpfen. Eine schamanische Zeremonie auf einem der Felsen springt mir geradewegs ins Auge: Menschen, die ihre Hände in einer Art Gebetshaltung gen Himmel recken - ein ergreifendes Bild.

Ich lasse mich treiben durch den prähistorischen Comicstrip, der mich Zeit und Raum vergessen lässt. Und genau das ist mein Problem. Ein Ranger, dem ich begegne, erinnert mich daran, dass der Park in einer halben Stunde schließen wird. Vor einem Bild, das wilde Reiter mit Speeren zeigt, tausche ich mich mit einer Reisegruppe aus Bergamo aus. Die schönsten Felsgravuren hätten sie schon gesehen. Ein paar davon, die mir ein Mädchen auf ihrem Smartphone zeigt, werde ich heute wohl leider nicht mehr betrachten können.

Und jetzt suchen wir noch das tanzende Männlein!", ruft ein junger Kerl und stürmt mit der jungen Frau davon. Die anderen wollen zum Ausgang. Ich aber eile den beiden hinterher, denn von dem tanzenden Priester haben mir bereits die Männer im Café vorgeschwärmt. Die Figur mit dem Federschmuck ist das Symbol von Capo di Ponte. Wenn man in den Ort hineinfährt, wird man vom Konterfei des Priesters begrüßt. Es heißt aber auch, dass das Original in dem Gewirr der Zeichen nur schwer zu finden sei.

Zwar steht neben dem gewaltigen Stein eine Tafel, die auf das Männlein verweist. Es zu finden, erweist sich trotzdem als ein Dilemma. Es hilft alles nichts. Der tanzende Priester bleibt ein Phantom. Als wäre das nicht schon genügend Drama, öffnet jetzt auch noch der Himmel seine Schleusen. Die Tropfen, die auf die Steine fallen, lassen die Konturen verblassen. Das Pärchen flüchtet.

Gerade als auch ich gehen möchte, bemerke ich eine gestikulierende Frau. Lachend deutet sie auf eine Stelle. Ich beuge mich nach vorne und jetzt sehe ich ihn: den tanzenden Schamanen. Er ist gerade mal so groß wie mein Handteller. In meinem Kopf tanzen alle Glückshormone - ob das auch so eine schamanische Erfahrung ist? Eine Stunde später treffe ich das Pärchen wieder. Ich zeige ihnen überglücklich meine Bilder. Der Junge knirscht enttäuscht mit den Zähnen. Da bekomme ich Gewissensbisse: War das gemein von mir?