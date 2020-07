Berlin (dpa) - Die meisten Grenzen in Europa sind wieder geöffnet. Dennoch bleiben viele Menschen in der Corona-Pandemie lieber in Deutschland und planen etwa einen Wanderurlaub.

Die Folge sind volle Wanderwege in beliebten Urlaubsregionen wie den Alpen. "In manchen Regionen stößt die Wanderinfrastruktur schon an ihre Grenzen", heißt es vom Deutschen Wanderverband (DWV).

Überfüllte Wanderrouten

Um den Menschenmassen zu entgehen und Abstandsregeln einzuhalten, empfiehlt der DWV Urlaubern, auf unbekanntere Routen auszuweichen. Das Vogtland, die Eifel oder die Holsteinische Schweiz bieten sich etwa für unbeschwerte Wanderungen an.

Anfänger können sich an den zertifizierten Routen auf der Internetseite www.wanderbares-deutschland.de orientieren. Dort gibt es detaillierte Beschreibungen sowie Angaben zu den Höhenprofilen der Wege. "Wer sicher gehen will, dass "sein" Weg nicht überfüllt ist, ruft einfach den entsprechenden Ansprechpartner an", so der DWV.