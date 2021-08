Von Christian Haas

Der Spruch "Wenn ich den See seh, brauch’ ich kein Meer mehr!" ist wahrlich nicht neu, dank Corona aber aktueller denn je. Warum? Nun, man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass der Deutschlandtourismus auch in diesem Jahr einen weiteren Schub bekommen wird. Allein internationale Reisebeschränkungen und schwere Planbarkeit für entferntere Urlaube sorgten dafür. Das war im Sommer 2020 so und wird sich vermutlich 2021 wiederholen.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Ausflüge und (Kurz-)Urlaube an die mehr als 3000 Seen, die zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg liegen (und das sind ohnehin nur die nennenswert großen Gewässer, laut Umweltbundesamt beheimatet Deutschland nämlich mehr als 12.000 Seen).

Deren Anziehungskraft verwundert jedenfalls nicht, denn was gibt es Schöneres, als einen heißen Sommertag segelnd, stand-up-paddelnd, surfend oder (sonnen-)badend an einem angenehmen Gewässer zu verbringen? Oder sich nach einer Wanderung in einem Bergsee zu erfrischen und an dessen Ufer den Sonnenuntergang zu genießen?

Ein Pärchen sitzt auf dem Steg in Prien am Chiemsee. Foto: srt​

Bleibt die Frage: Welche sind in den pandemiegeplagten Jahren 2020 und 2021 besonders beliebt? Als populäre "Imagewährung" gilt die Häufigkeitsnennung beim Foto-Netzwerk Instagram. Dass hierbei der Bodensee, Deutschlands größter See, auch am häufigsten genannt wurde, überrascht da wenig.

Schon eher, wie deutlich der Vorsprung ausfällt. Mit 1,8 Millionen Hashtags kommt er auf viermal so viele Nennungen wie der zweitplatzierte Chiemsee. Diesem folgen weitere Oberbayern-Hashtags: #Tegernsee, #Starnberger See, #Königssee und #Ammersee. Und hier muss man konstatieren: von wegen also "Größe ist alles".

Denn jener Logik folgend müssten ja auch die Müritz, Deutschlands größter See, der im Gegensatz zum Bodensee vollständig innerhalb der Landesgrenzen liegt, sowie ihre mecklenburgischen Nachbarn Schweriner und Plauer See nicht nur in den Flächen-, sondern auch in den Instagram-Top-Ten auftauchen. Tun sie aber nicht. Sondern rangieren teils abgeschlagen.

Das gilt auch für den Plöner See in Schleswig-Holstein. Im Größenranking immerhin auf Platz zehn, kommt er in dem sozialen Netzwerk gar "nur" auf Platz 408. Im Gegenzug schaffen es manch Zwerge, im mutmaßlich wichtigsten digitalen Fotokanal des Landes groß rauszukommen.

Beispiel Eibsee: Der Bilderbuchsee zu Füßen der Zugspitze misst keine zwei Quadratkilometer, belegt mit 215.000 Hashtags aber Insta-Platz sieben. Der künstliche Maschsee mitten in Hannover schafft es ebenfalls unter die besten Zehn.

Der Eibsee auf Instagram. Foto: srt​

Offenbar sorgen eben auch andere Qualitäten für Fotofluten. Stichwort: Beachbars, Liegewiesen, Publikum und Großstadtlage – vielleicht Gründe, warum touristische Schwergewichte wie der Schwarzwälder Schluch- und Titisee, der hessische Edersee oder der Möhnesee im Sauerland auf die Plätze verwiesen wurden? Ein Umstand, der sich womöglich nicht so schnell ändert.

Denn eines weiß man ja mittlerweile zur Genüge: Viele (schöne) Bilder in den sozialen Netzwerken ziehen oft noch viel mehr Besucher an. Das wiederum kann im schlechtesten Fall gar nicht so schöne Auswirkungen haben. Von dem her: Sich einen See in der zweiten Reihe, sprich auf einem hinteren Instagramplatz, zu suchen, kann viel entspannter sein. Erst recht in diesem Sommer.

Trendsport: Beim Windfoling abheben

Egal, ob Flachwasser oder Welle, mit dem Segel in der Hand geht es hoch hinaus. Foto: srt​

Es ist noch nicht lange her, seit sie das erste Mal auf Meeren und Seen auftauchten: Surfer, die ihr Segel direkt in Händen halten und scheinbar übers Wasser schweben. Wingfoiling heißt der schnelle Sport, der im vergangenen Sommer rasant die Gewässer eroberte. Vor allem Deutschland ist im Wingfoil-Fieber.

An den Alpenseen ebenso wie im hohen Norden, wo mit der Global Wingsports Association GWA auch der Verband sitzt, der sich um alle Belange des neuen Sports kümmert. 2021 soll es sogar die erste Weltmeisterschafts-Tour geben.

Natürlich muss es nicht gleich Weltcup sein. Auch Freizeitsportler begeistert der neue Trendsport, der einer Mischung aller Surfvarianten gleicht: Er lässt einen den Flow des Wellenreitens spüren, im direkt gehaltenen Flügel den Wind so direkt empfinden wie beim Windsurfen oder die besondere Power des Kitens, wenn man den Wing wie einen Gleitschirm über den Kopf spannt.

Seine Wurzeln hat Wingfoiling in den 1980er Jahren, als Surfer auf dem hawaiianischen Maui ihren Flügel packten und auch mit SUP-Boards gab es Versuche. Doch die Bretter waren zu schwer. Mit den kleineren, leichteren Hydrofoils ist das nun anders.