Von Hans-Werner Rodrian

Nikosia hat eigentlich wirklich Charme. In Zyperns Hauptstadt sitzt man vor lauschigen Cafés, betrachtet coole Kunst, speist in hippen Restaurants. Dann biegt man um eine Ecke und steht urplötzlich vor einer zugemauerten Gasse. Mitten aus dieser unverputzten Kalksandsteinwand lugt ein Blechverschlag mit Plexiglasscheibe. Dahinter sitzt ein olivgrün gekleideter Soldat und schaut grimmig, wenn wieder mal ein Tourist seine Kamera hochhebt.

Willkommen in der letzten geteilten Hauptstadt der Welt. Seit 1974 geht ein Riss quer durch Zypern und die Stadtmitte Nikosias. Damals war die junge Republik Zypern fast schon wieder am Ende. 1960 aus britischer Kolonialzeit entlassen, wollte 1974 erst die griechische Militärdiktatur ihr rapide gesunkenes Ansehen daheim durch den Anschluss Zyperns aufmöbeln. Dann versuchten die Türken das gleiche mit einer Militärinvasion im Norden.

Das Ergebnis ist seitdem ein geteiltes Land. Die UNO konnte nur noch eine grüne Grenze markieren, die Green Line. Auf dem Land ist dieser demilitarisierte Streifen bis zu sieben Kilometer breit, in der Altstadt von Nikosia schrumpft das Niemandsland auf wenige bis gar keine Meter. Mehrere Versuche eines Friedensschlusses sind seitdem gescheitert. Immerhin bekam der eiserne Vorhang auf der drittgrößten Mittelmeerinsel mit der Zeit Risse. Seit 2004 kann man an sieben Grenzübergängen zwischen den beiden Inselteilen wechseln, ohne Umweg über Athen und Istanbul.

Tavli-Spieler vor graffiti-verziertem Café in Nikosia. Foto: srt

In Nikosia ist das Ganze ein Spaziergang. Es reicht, auf der Hauptfußgängerzone in der Ledra Road den Personalausweis bereitzuhalten. Innerhalb von drei Minuten ist man auf der anderen Seite. Links wie rechts der Green Line leben die Zyprer gut von dieser Touristenattraktion. Wer mag, der kann ein T-Shirt mit "Letzte geteilte Hauptstadt der Welt" kaufen und es dann stolz im "Kebabhouse Berlin Wall No. 2" tragen, während er einen Cocktail namens Checkpoint Charlie schlürft.

An der Demarkationslinie stehen martialisch Container, Flaggen, Betonstopper. Für die südzyprische Seite ist das Ganze trotzdem kein Grenzübertritt, weil sie Nordzypern nicht anerkennt und nur vom "besetzten Gebiet" spricht. Demzufolge wird auch kein Ausweis kontrolliert. Das tut dafür die andere Seite um so ausführlicher. Und auf dem Rückweg ist es dann andersherum. Drüben warten bereits Pfefferminztee, Sesamkringel und falsche Lacoste-Hemden. Das muss man den Nordzyprern lassen: Die Ledrastraße ist auf der türkischen Seite quirliger, lebendiger, spannender. Kaum hat man den Boden des – außer von der Türkei von keinem anderen Land der Welt anerkannten – Staates betreten, geht es zu wie in einem einzigen großen Basar. Selbst der Name der Stadt ist ein anderer: Lefkosa.

Wer mag, der beginnt einen kleinen Stadtbummel: vorbei an der Selimiye-Moschee, die bis zum 16. Jahrhundert noch eine christliche Kathedrale war, weiter zur Markthalle Bandabuliya mit ihrem breiten Angebot von Obst bis Souvenirs. Dann lockt die Karawanserei Büyük Han mit der kleinen Kuppelmoschee mitten im arkadengesäumten Innenhof und den hübschen Restaurants rundherum. Aber irgendwie interessieren sich die meisten Besucher doch nur für eins: die Grenze.

Hereinspaziert, herausspaziert, einfacher geht’s nicht. Wer das kennengelernt hat, der versucht es später auch an der Küste. Da liegt der zypriotische Bade-Hotspot Ayia Napa schließlich ebenfalls keine zehn Kilometer von der Demarkationslinie entfernt. Doch das, so stellt sich schnell heraus, ist eine andere Nummer. Die beginnt schon mit der Anreise. Linienbusse gibt es nicht, so bleiben nur ein paar Ausflugsanbieter, das Taxi (ab 150 Euro), oder ein Mietwagen. Der muss ausdrücklich für Nordzypern freigegeben sein, das erhöht den Tagesmietpreis schnell von 70 auf 95 Euro. Im rechtsgelenkten Auto mit Linksverkehr ist man dann bald vom Navi verlassen, denn das kennt sich in Nordzypern nicht aus. Sogar Google Maps will unbedingt auf die Autobahnroute, das wären aber 40 Kilometer und 30 Minuten Umweg. Also bleibt doch nur die gute alte Methode mit der Karte vom Autovermieter auf den Knien.

Nach 20 Kilometern gibt der britische Militärstützpunkt Dhekelia einen ersten Eindruck: Es sieht ein bisschen aus wie einst auf der DDR-Transitautobahn. Normalbürger dürfen nur geradeaus fahren, auf gar keinen Fall abbiegen. Nach drei Kilometern folgt die Grenzstation Strovilia (Akyar). Hier heißt es: alle aussteigen, Impfbescheinigung und Antigentest vorlegen und bezahlen. Denn die nordzyprische Seite akzeptiert die südzyprische Autoversicherung nicht. Um noch einmal 20 Euro erleichtert und mit durchgescannten Ausweisen geht es weiter Richtung Famagusta, türkisch Gazimagusa.

Eine griechische Kirche, eingezäunt in der Geisterstadt Varosha bei Famagusta. Foto: srt

Dort kann, wer mag, die Ruinen von Salamis besuchen, den Wildeselpark Karpaz oder einen Spaziergang auf der Stadtmauer machen. Aber am spannendsten ist eben doch die Geisterstadt am Strand. Famagusta war bis 1974 der wichtigste Badeort des östlichen Mittelmeers, 70 moderne Hotels bildeten eine Skyline hinterm Strand. Im Ortsteil Varosha scheint diese Zeit eingefroren: An orangefarbenen und hellgrün bemalten Nierentisch-Hochhäusern hängen weiter die Leuchtreklamen. Sogar ein Kran steht noch an einem halbfertigen Gebäude. Erst beim genaueren Betrachten fehlen überall Fenster und Türen. Putz blättert, Jalousien hängen herunter. Die einzigen, die dort im hüfthohen Gras liegen, sind türkische Rekruten.

Wenn es nach den Präsidenten Nordzyperns und der Türkei, Tatar und Erdogan, geht, dann sollen hier bald wieder Urlaubsgäste einziehen. Im vergangenen November hatten die nordzyprischen Behörden einen Teil des Strandes von Varosha für Tagesbesucher geöffnet, was wütende Proteste aus der Republik Zypern nach sich zog. Und Ende Juli kündigte gar der türkische Präsident Erdogan an, Varosha teilweise wieder zu öffnen und besiedeln zu wollen. Auch dies eine Provokation: Denn die UN-Resolutionen sehen eigentlich vor, dass Varosha den Vereinten Nationen übergeben werden müsste, damit die es an die rechtmäßigen Besitzer weiter reichen. Darauf hat der UN-Sicherheitsrat auch gerade wieder hingewiesen. Das freilich ist seit 1974 eine schöne Illusion.

Rund um die ehemalige Ferienstadt zieht sich ein Stacheldrahtzaun mit Wachtürmen und knallroten Verbotsschildern. Ganz unwirklich wird es schließlich am weiten, weißen Strand: Vor den Gerippen dreier ausgebombter Hotels liegen unbeeindruckt russische Urlauber auf ihren Liegestühlen. Ihre Kinder spielen in den Wellen.

Dazwischen laufen britische Touristen mit Strohhüten herum, sie haben die Geisterstadttour als Ausflug gebucht. Einer zückt sogar seine Kamera. Sofort trillert die Pfeife des türkischen Wachmanns. Anschauen darf offenbar jeder dieses bizarre Gebilde. Aber es für die Welt da draußen festzuhalten, scheint selbst den Militärs peinlich und ist deshalb strikt verboten.

INFORMATIONEN

Green Line: Die Green Line trennt die Insel Zypern de facto in einen süd- und nordzyprischen Teil. Es gibt insgesamt fünf Grenzübergänge für Autofahrer (von West nach Ost): Limnitis (türkisch: Yesilirmak), Zodhia (Bostanci), Agios Dometios (Metehan), Pergamos (Beyarmudu-Pile) und Strovilia (Akyar).

Covid-19: Deutsche Urlauber reisen in die Republik Zypern ohne Test ein und müssen sich auf dem Portal cyprusflightpass.gov.cy registrieren. Bei der Rückreise ist Zypern nach aktuellem Stand Hochrisikogebiet, die Folge sind für Ungeimpfte mindestens fünf Tage Quarantäne und Registrierungspflicht. Der Grenzübertritt nach Nordzypern ist für Geimpfte und Genesene mit einem höchstens 7 Tage alten Antigentest möglich.