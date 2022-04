Von Michael Abschlag

Am Abend kommt die Farbe am besten zum Ausdruck. Wenn die Dämmerung sich über die mittelalterlichen Gassen senkt, taucht sie das Rosa der Backsteinhäuser in ein flammendes Rot. In Cafés und Restaurants gehen die Lichter an, und für einige Minuten scheint es, als würde die ganze Stadt leuchten.

Das Rot ist das Markenzeichen von Toulouse, es unterscheidet die südfranzösische Stadt von anderen Metropolen. Es durchzieht die gewundenen und gebogenen Gassen der mittelalterlichen Altstadt, die von der einstigen Bedeutung der Stadt zeugen. Und ihre heutige Bedeutung fast vergessen lassen: Toulouse wirkt wie eine beschauliche Studentenstadt – und ist doch mit 466.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Frankreichs (nach Paris, Marseille und Lyon). Bekannt ist sie vor allem als Sitz des Flugzeugbauers Airbus.

Hintergrund Anreise: Der Flug von Frankfurt nach Toulouse dauert ca. zwei Stunden, die Zugfahrt nach Toulouse-Matabiau neun Stunden (mit Umstieg in Paris). Unterkunft: Das Hotel Mercure Saint-Georges, Rue Saint Jérome 1, hat schöne Zimmer ab 90 Euro und ist zentral in der Altstadt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Der Flug von Frankfurt nach Toulouse dauert ca. zwei Stunden, die Zugfahrt nach Toulouse-Matabiau neun Stunden (mit Umstieg in Paris). Unterkunft: Das Hotel Mercure Saint-Georges, Rue Saint Jérome 1, hat schöne Zimmer ab 90 Euro und ist zentral in der Altstadt gelegen. Essen & Trinken: Gutes Cassoulet – das "Nationalgericht" von Okzitanien – gibt es im urgemütlichen Le Genty Magre, Rue Genty-Magre 3 (www.legentymagre.com). Leckere Tapas findet man im Monsieur Georges, Place Saint-Georges 20 (www.monsieurgeorges.fr). Ausflugstipps: Wer auf Lebensmittelmärkte steht, sollte sich die Markthallen ansehen – hier bieten lokale Händler Käse, Fleisch, Fisch, Wein und Gebäck in allen Formen und Variationen an. Einen Überblick über das Angebot bietet die Foot-Tour "Taste of Toulouse" (www.tasteoftoulouse.com). Dass Toulouse nicht nur eine Luftfahrt-, sondern auch eine Raumfahrtstadt ist, zeigt die Cité de l’espace in der Avenue Jean Gonod vor den Toren der Stadt (www.cite-espace.com). Der Themenpark zu Weltraum und Raumfahrt bietet viele interaktive Elemente für Kinder und zahlreiche Ausstellungsstücke, darunter eine sowjetische Sojus-Kapsel.

[-] Weniger anzeigen

Dass Toulouse auch über ein pittoreskes Zentrum verfügt, ist dagegen wenig bekannt. Geprägt ist es von dem rosaroten bis tiefroten Backstein, der sich überall findet: an den Fassaden am zentralen "Place du Capitole" und am namensgebenden Rathaus, an der alten Kirche Saint-Sernin und am wuchtigen Bau des Benediktinerordens.

Toulouse und der Backstein – das ist eine wechselvolle Geschichte. Produziert wurde er seit der Antike, der lehmige Boden machte ihn zum idealen Baumaterial. Im Mittelalter wurden praktisch alle Gebäude aus dem günstigen und leicht verfügbaren Backstein errichtet.

Dann kam der Wohlstand und mit ihm die Sehnsucht nach Veränderung. Im 16. Jahrhundert erlebte die Stadt einen Boom, den sie einer unscheinbaren, gelb blühenden Pflanze verdankt: Färberwaid, besser bekannt unter seinem französischen Namen Pastell. Noch heute trifft man in Toulouse alle paar Schritte auf ein Geschäft, das Pastell-Produkte aller Art anbietet – von Parfum über Seife bis hin zu Bonbons.

Im ausgehenden Mittelalter und der beginnenden Neuzeit ist Pastell ein begehrter Rohstoff: Er ermöglicht es, Kleider blau zu färben, und das deutlich günstiger und weniger aufwendig als mit dem klassischen Färbemittel Indigo. Angebaut wird Pastell im "goldenen Dreieck" zwischen Toulouse, Albi und Carcassonne — und beschert der Region unerwarteten Wohlstand. Er hinterlässt auch baulich Spuren: An den Fassaden finden sich nun immer häufiger Fenstersimse und Verzierungen aus teurem Naturstein, der umständlich aus den Pyrenäen hergebracht werden muss.

Im 18. Jahrhundert gerät der Backstein dann völlig in Verruf, gilt als Zeichen von Armut und Provinzialität. Als schick gelten dagegen helle Natursteinbauten, wie sie die Boulevards von Paris schmücken. Auch in Toulouse entstehen etliche Bürgerhäuser mit leuchtend weißer und gelblicher Fassade – vor allem, weil es inzwischen technisch möglich ist, den Backsteinbauten einen natürlich anmutenden Überzug zu verpassen.

Erst in den 1960ern entdeckt man den Charme und die Einzigartigkeit des rötlichen Backsteins wieder — und beginnt, den Pseudo-Naturstein von den Wänden zu hauen. Jetzt erst erfindet sich Toulouse neu, als "ville rose", als rosa Stadt.Wie schön das aussehen kann, zeigt das "Capitole", das Rathaus, in dem auch die Oper untergebracht ist. Das "Capitole" zeugt von dem Selbstbewusstsein einer Metropole, die einst Hauptstadt eines weitreichenden Kulturraums war: Okzitanien – auch als Languedoc bekannt – erstreckte sich von den Pyrenäen bis in die Provence und vom Mittelmeer bis an die Biskaya. Heute sprechen noch etwa fünf Prozent der südfranzösischen Bevölkerung Okzitanisch, doch im Mittelalter hat es etwa so viele Sprecher wie das Französische, und es ist damals nicht ausgemacht, welche Sprache sich durchsetzen wird.

Das Innere des "Capitol" sieht dementsprechend eher wie ein Palast aus denn wie ein Rathaus – mit vermeintlichem Marmorsäulen (der Marmor ist meist nicht echt), goldenen Verzierungen und bunten Wandgemälden. Die Gemälde sind neuer und zeigen Szenen aus der Stadtgeschichte, nicht immer ohne Ironie: Ausgerechnet im "Hochzeitszimmer" findet sich die Darstellung von Kriegsgerät bei einer Belagerung.

hilippe ist Mitglied der „Ailes anciennes“, im Hintergrund sieht man eine ihrer Maschinen.

Der Wohlstand, der sich im "Capitole" und zahlreichen Bürgerhäusern offenbart, hat neben Pastell noch eine andere Quelle: Pilger. Die Stadt lag – und liegt noch immer – auf dem Jakobsweg, und sie wusste diesen Umstand geschickt zu nutzen. Im Mittelalter beanspruchte Toulouse für sich, über 150 Reliquien zu besitzen, darunter die Überreste von sechs der zwölf Apostel. Zeitweise kamen rund 1000 Pilger täglich in die Metropole – die alle in Gasthäusern speisten, in Herbergen übernachteten und auch sonst viel Geld in die Stadt spülten. Mit Saint-Sernin errichtete der Klerus eine Basilika, die noch heute mit ihrem spitzen Turm das Stadtbild prägt. Erbaut im 11. und 12. Jahrhundert, gilt sie als eine der schönsten romanischen Kirchen in Südfrankreich. Ihre Bauweise ist absolut ungewöhnlich für die damalige Zeit: Um genug Platz für all die Pilger zu schaffen, gab man dem Gotteshaus zwei Seitenschiffe (üblich war nur eins) sowie Stützmauern, die es erlaubten, auf bisher ungeahnte Weise in die Höhe zu bauen. Die schiere Größe der Bischofskirche ist bis heute eindrucksvoll – den damaligen Zeitgenossen muss sie gigantisch vorgekommen sein.

Heute sind die meisten Pilger verschwunden. Auch der Pastell ist nicht mehr so ertragreich wie einst. Die Quelle des heutigen Wohlstands von Toulouse liegt einige Kilometer vom alten Stadtzentrum entfernt: in den Airbus-Werken.

Der europäische Flugzeugbauer hat in der südfranzösischen Metropole seinen Hauptsitz, und er ist wohl auch der Grund für die Größe der Stadt. Fährt man vom Flughafen zum Stadtzentrum, kommt man an den Hangars und Werkshallen vorbei, am Horizont heben Transportmaschinen ab. Fliegerei hat in Toulouse eine lange Tradition: Stolz verweist man auf die 1919 gegründete Luftpost und ihren berühmtesten Piloten, den Autor des "kleinen Prinzen" Antoine de Saint-Exupéry.

Eine Gruppe von Flugzeugbegeisterten trifft sich regelmäßig auf einer Wiese nahe der Airbus-Werke: die "Les Ailes anciennes". Philippe zeigt uns das Gelände: "Wir haben über 100 Flugzeuge, Segelflugzeuge und Helikopter vor dem Verschrotten gerettet", erklärt er stolz. Philippe ist einer von zehn Mitgliedern der Gruppe, wie die meisten hat auch er früher für Airbus gearbeitet. Die "Ailes anciennes" – allesamt ältere Herren im Ruhestand – sind technikverrückt und verfolgen ihre Sache mit Leidenschaft; wenn Philippe von Flugzeugmotoren, Flügelformen und verlagerten Getrieben spricht, leuchten seine Augen. Ihr Hobby finanzieren die zehn Männer selbst, mit Eintritten und Führungen.

Und so sieht ihr Gelände auch aus: Wie eine Mischung aus Flugzeug-Friedhof, Freiluftwerkstadt und Abenteuerspielplatz. Dutzende Flugzeuge stehen hier nebeneinander: Segelflieger, Doppeldecker, kleine Transportmaschinen aus den 1960ern, Militärflugzeuge. "Passt auf eure Köpfe auf", warnt Philippe mit Blick auf die scharfkantigen Flügel einiger Maschinen. "Das hier ist kein Museum."

Und er hat Recht: Als er das Innere eines ausgeschlachteten Flugzeugs zeigt, dass sie gerade retten, erinnert es kein bisschen an die schön zurechtgemachten Innenansichten aus Technikmuseen. Sondern eher an eine Baustelle: Kahle Stahlwände, Deckenleuchten, ein Holztisch mit Bauplänen. "Es ist, wie wenn man ein Haus saniert", sagt Philippe. "Man findet immer etwas Neues." So haben die "Ailes anciennes" vor den Toren des mittelalterlichen Toulouse auch weiter genug zu basteln und zu tüfteln.