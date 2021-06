Von Heiko Schattauer

Garmisch-Partenkirchen. Es gibt immer zwei Seiten. Bei der Medaille, in der politischen Diskussion – oder eben an der Zugspitze. Die liegt als höchster Berg des Landes einerseits in Deutschland, den wir uns andererseits mit den mal mehr, mal weniger geliebten Nachbarn teilen. "Die sonnenverwöhnte Seite liegt auf Tiroler Gebiet", sind sich die Österreicher sicher, die denn auch ganz ungeniert und offensiv die Zugspitze für sich nutzen. Das ist schon in Ordnung, schließlich war auch der erste Mann, der den 2962 Meter hohen Berg bis zum Gipfel hoch kletterte, ein Österreicher. Wenngleich er die Erstbesteigung im Auftrag der bayerischen Armee absolvierte. Da sind sie wieder, die zwei Seiten – aber sei’s drum. Viertel vor zwölf am Mittag war es, als Vermessungsingenieur Josef Naus am 27. August 1820 gemeinsam mit seinem Bergführer Johann Georg Tauschl den Westgipfel der Zugspitze erreichte. Nach mehr als acht Stunden Kraxelei.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg aus über München nach Ehrwald (nur ein Umstieg) braucht man etwa 5:15 Stunden. Mit dem Auto via A5, A8, A7 und die Fernpassstraße sind die rund 360 Kilometer in knapp vier Stunden zurückzulegen. Ausflugstipps: In der Zugspitz Arena lockt mehr als ein halbes Dutzend Gebirgs- und Badeseen; besonders schön sind der [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg aus über München nach Ehrwald (nur ein Umstieg) braucht man etwa 5:15 Stunden. Mit dem Auto via A5, A8, A7 und die Fernpassstraße sind die rund 360 Kilometer in knapp vier Stunden zurückzulegen. Ausflugstipps: In der Zugspitz Arena lockt mehr als ein halbes Dutzend Gebirgs- und Badeseen; besonders schön sind der Seeben- und der eiskalte Drachensee. Die Fahrt auf die Zugspitze ist mit 48 Euro für Erwachsene (29 Euro Kinder) zwar teuer, aber unbedingt empfehlenswert. Aktivitäten: Mountainkart und/oder Monsterbike in Biberwier, als entspanntere Variante bietet sich die Bergroller-Abfahrt in Bichlbach an; Die Alpinschule Lermoos bietet u.a. Canyoningtouren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden; In der Zugspitz Arena verteilt gibt es gleich mehrere Erlebniswege, die speziell für Kinder konzipiert sind, u.a. den Wassererlebnisweg am Gaisbach; Übernachten: Das Vier-Sterne-Haus "Sonnenspitze" in Ehrwald hat Tradition, Charme und einen angenehm geerdeten Ansatz. Die Übernachtung mit Frühstück kostet hier in der Hauptsaison ab 102 Euro/Person. Sehr charmant ist auch das kleine Hotel Halali, ebenfalls in Ehrwald gelegen. Eine Übernachtung mit Frühstück gibt es ab 60 Euro/Person. Weitere Infos: www.zugspitzarena.com

[-] Weniger anzeigen

200 Jahre kommt man deutlich schneller hoch hinaus: Ganze zehn Minuten braucht die Tiroler Zugspitzbahn, um uns Gipfelgefühle zu bescheren. Viel schneller kann man rund 1700 Höhenmeter kaum überwinden, zumal sich schon bei der Auffahrt von Ehrwald aus überragende Ausblicke eröffnen. Etwa auf den Eibsee, der als schönster Bergsee in ganz Bayern gilt und inzwischen fast so etwas wie eine Pflichtstation für ambitionierte Instagram-Fotografen ist. "Da ist’s bei schönem Wetter halt immer ziemlich voll", lässt uns Christian Pfanner, Leiter Marketing der Tiroler Zugspitz Arena, wissen. Und lenkt den Blick – wir bleiben im Bild – sogleich auf die andere Seite. Vor allem mit dem türkisfarben in der Sonne glitzernden Seebensee (auf immerhin 1675 Metern gelegen) müsse man sich beileibe nicht vor den Nachbarn verstecken, meint der sympathische Tiroler. Der liegt zwar etwas versteckt in den Mieminger Bergen, gegenüber der Zuspitze also, aber vielleicht ist er genau deswegen auch nicht derart überlaufen wie das Pendant auf deutscher Seite.

Überhaupt gibt’s im Bereich der Zugspitz Arena, zu der sich die sieben Tiroler Dörfer Ehrwald, Lermoos, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Heiterwang am See und Namlos zusammengeschlossen haben, noch reichlich erfrischende Alternativen, wie den vor allem bei Radlern wegen seines gleichnamigen Trails beliebten Blindsee. Oder den Heiterwanger See, der am Eingangstor zur Arena liegt und gemeinsam mit dem über einen Kanal verbundenen Plansee die zweitgrößte Wasserfläche Tirols bildet.

Wasser ist auch für uns ein treuer, wenn auch nicht immer eingeplanter Begleiter: Etwa bei der rasant-rutschigen Talfahrt mit den Mountainkarts in Biberwier. Die glauben meine beiden Kinder und ich noch schnell absolvieren zu können, ehe die dunklen Gewitterwolken das los werden, was sie in sich tragen. Der Plan geht auf, zumindest für die Dauer der Liftauffahrt am Marienberg, wo sich neben den Schotter- und Waldwegen für Karts und Monsterroller auch die Sommerrodelbahn befindet. Mit dem Bügel des Sessellifts öffnen sich dann allerdings auch die Schleusen am Himmel – was die rund sieben Kilometer lange Abfahrt zum feucht-fröhlichen Erlebnis der ganz besonderen Art macht. Vollgesogen mit Adrenalin, Regen- und Spritzwasser kommen wir zum übereinstimmenden Schluss: Total cool! Da gibt es dann auch ausnahmsweise mal keine zwei Seiten.

Von Anfang an nass gemacht werden wir tags darauf, denn die abenteuerlichen Drifts mit dem Bergdreirädern sollen noch nicht der Adrenalinhöhepunkt gewesen sein. Canyoning – also das Begehen einer Schlucht von oben nach unten in den unterschiedlichsten Varianten (so die Definition) – steht auf dem Urlaubsplan. Sprünge bis zwei Meter und Abseilstellen bis 20 Meter hat unsere Tourplanerin angekündigt. Martin, dem Guide von der Alpinschule Lermoos hat sie davon aber offenbar nichts gesagt. "Manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man vorher nicht alles, was kommt,", denke ich, als wir am "Eröffnungssprung" unserer Tour entlang der Stuibenfälle unterhalb des Plansees stehen. "Ihr könnt natürlich auch außen rum gehen", deutet unser herrlich entspannter Gruppenführer auf die gut fünf Meter, die zwischen Felskante und darunter liegendem Wasserbassin liegen. Mein Blick wandert zu meiner Tochter, deren Gesichtsausdruck ich irgendwo zwischen Aufregung und Bestürzung interpretiere. Unweigerlich kommt mir deren Harakiri-Nummer am Fünf-Meter-Turm des heimischen Schwimmbads ins Gedächtnis, die Hälfte der weiteren Teilnehmer scheint ganz ähnliche Tiefpunkte mit Höhe erlebt zu haben. Und jetzt?

Gipfelkreuz auf 2962 Meter. Foto: Schattauer

"Das ist Gruppendynamik", erklärt mir Martin in seiner unaufgeregten Art, was die Ereignisse in den fast zwei Stunden nach dem ersten Sprung ins kalte Wasser geprägt und eigentlich Undenkbares möglich gemacht hat. "Hand drauf, wir machen das jetzt einfach", verpflichteten sich da Ina und Mia vor dem finalen Sprung, der erst knapp zehn Meter (!) tiefer in einem Becken der Stuibenfälle endet. "Der springende Punkt ist wohl, nicht so viel drüber nachzudenken", findet Anni, die von ihrer Freundin Sina zur ersten Canyoningtour überredet worden war. Der springende Punkt ... man merkt, dass die Mitzwanzigerin im Marketing tätig ist.

In der Tiroler Zugspitz Arena lässt sich Abenteuerliches erleben. Hier beim Mountainkarting. Foto: Schattauer

Wie wir sind die beiden jungen Frauen drei Tage in der Region, die Schluchtentour bildet den krönenden Abschluss ihres Kurzurlaubs. "Eigentlich sind wir hier in der Ecke hängen geblieben, weil wir keine Lust hatten, über den Fernpass zu zuckeln und die deutsche Zugspitz-Seite uns zu teuer war", erklärt Cross-Fit-Anhängerin Sina beim Rücktransfer von Schlucht zu Base. "Jetzt können wir ergänzen: Und weil es so schön ist hier. Das war jedenfalls eine richtig gute Entscheidung, ich denke nicht, dass wir das letzte Mal da waren", resümiert die Bankkauffrau aus Böblingen. Busfahrer Hubert nimmt die Erkenntnis des Fahrgast aus Deutschland lächelnd zur Kenntnis.

Noch ein bisschen mehr erlebt als das Damen-Duo aus dem Schwäbischen haben derweil Simon und bereits genannte Ina, die nach einer Woche in der Arena nicht nur ein Häkchen hinter der ersten Canyoning-Tour machen können. Höhepunkt im wahrsten Wortsinn war für das Paar aus Göttingen die eigene Zugspitzbesteigung. "Fast unvorbereitet" habe man die anstrengende Tour gemeinsam mit einem erfahrenen Guide in Angriff genommen. Um 3.30 Uhr in Garmisch gestartet, hatten die beiden Flachland-Bergsteiger nach gut zehneinhalb Stunden Marsch und Kletterei den höchsten Berg Deutschlands bezwungen. "Aufs Gipfelfoto haben wir aber verzichtet", erklärt Simon, "da war uns zu viel los". Wohl wahr: Egal von welcher Seite man startet und ob per pedes oder mit Bahn. Ganz oben auf der Zugspitze ist man selten allein, und das Selfie am Gipfelkreuz scheint auch für so manchen, der gar nicht selbst hochgestiegen ist, irgendwie verpflichtend zu sein.

Gipfel-Selfies sind ein paar Kilometer Luftlinie weiter, am Almkopf (1802 Meter hoch) zwischen Bichlbach und Berwang nicht gefragt. Dafür gibt’s hier eine andere "Attraktion", die Gemüt und Gaumen gleichermaßen erfreut. Wer rechtzeitig bucht, kann in den kleinen Gondeln der Almkopfbahn ganz gemütlich frühstücken. Mit viel Liebe fürs Detail decken Michaela und Hannes hier den Tisch für ihre Frühstücksgäste, die so lange gondeln und genießen dürfen, wie sie wollen. Oder bis sie sich satt gegessen und gesehen haben. Ein herrlich entschleunigendes Erlebnis. Gut gestärkt kann man es dann einfach laufen lassen – mit den Bergrollern geht’s von der Hochalm vorbei an staunenden Kühen durchs Berwangertal bis an die Talstation in Bichlbach. "Ganz schön abgefahren", beschreibt das Faltblatt des Bergrollerverleih die fast zehn Kilometer lange Abfahrt durchaus passend.

Abgefahren auf die Tiroler Zugspitz Arena sind in den letzten Jahren vor allem Urlauber aus Deutschland, den Beneluxländern oder Tschechien, im Sommer wie auch im Winter. "Die Übernachtungszahlen halten sich in etwa die Waage", sagt Christian Pfanner, der seine Ferienregion gut 200 Jahre nach der Erstbesteigung der namensgebenden Zugspitze gut aufgestellt sieht und auf rund 800.000 Übernachtungen pro Sommersaison verweist. Nach drei Tagen in der Arena kommen wir derweil zu einem ähnlichen Schluss wie unsere Canyoning-Bekanntschaften Sina und Anni: Den Weg über den Fernpass kann man sich gerne mal sparen, auf der sonnenverwöhnten Seite der Zugspitze lässt es sich ziemlich gut aushalten.