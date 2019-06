Von Christian Schreiber

Geld regiert die Welt - auch im Urlaub. Deswegen stellen sich wichtige Fragen: Wie bezahle ich im Ausland? Wann mit Karte, wann in bar? Welche Karte sollte dabei sein? In welchen Ländern muss ich besonders vorsichtig sein, um nicht in die Betrugsfalle zu tappen? Hier die wichtigsten Tipps:

Giro- oder Kreditkarte? Die Frage stellt sich laut Währungsexperte Nils Zenhäusern nicht. "Es ist nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch." Wenn eine Karte kaputt geht oder nicht funktioniert, ist man schnell aufgeschmissen. Zudem hat jede Karte ihre Vor- und Nachteile. Mit der Girokarte (früher: EC-Karte) ist das Abheben im Normalfall günstiger. "Die Banken verrechnen ihren Kunden dafür in der Regel eine vergleichsweise günstige Fixgebühr." In Hotel, Geschäft und Restaurant komme man mit der Kreditkarte dagegen meist günstiger weg.

Zuhause tauschen: Gerade wer in exotische Länder reist, sollte bei der Heimatbank einen kleinen Betrag der Fremdwährung eintauschen. "Das lohnt sich schon deswegen, weil man auf diese Weise das neue Geld kennenlernt", erklärt Zenhäusern. So sei man auch ein Stück weit gegen Falschgeld gewappnet.

Euro-Zahlung: Geschäfte, Restaurants und Hotels im Ausland bieten bei Kartenzahlungen oft die Möglichkeit, vor Ort in Euro abzurechnen. Am Geldautomaten kann die Frage sogar mehrfach auftauchen (Dynamic Currency Conversion oder DCC). Was wie ein besonderer Service klingt, ist aber oftmals Abzocke, warnt die Verbraucherzentrale. Der Tourist muss sich auf versteckte Gebühren oder einen deutlich schlechteren Wechselkurs einstellen. Man sollte sich stets für die Verrechnung in Landeswährung entscheiden.

Prepaid-Karten: Reiseschecks (Travellerschecks) waren einmal. Sie werden laut Verbraucherzentrale in Deutschland nicht mehr ausgegeben. Ein ähnliches Prinzip verfolgen aber Prepaid-Karten (häufig Sparkarten genannt), auf die man einen bestimmten Betrag vor der Reise aufbucht. So hält sich der Schaden bei einem möglichen Missbrauch in Grenzen. Die Verbraucherzentrale gibt den Rat, sich intensiv mit den Preismodellen der Karten zu befassen. So könne es sein, dass nur eine begrenzte Zahl an Abhebungen im Ausland pro Jahr umsonst ist und danach die Gebührenfalle zuschnappe.

Schweden: Die Nordlichter, die zwar in der EU sind, aber mit den Kronen noch eine eigene Währung haben, zahlen selbst Kaugummis im Supermarkt mit Kreditkarte. Viele Schweden plädieren dafür, Münzen und Scheine gänzlich abzuschaffen. Die Zahl der Hotels und Restaurants, die kein Bargeld mehr annehmen, steigt stetig. Entsprechend schwer tut man sich als Tourist, überhaupt Automaten zu finden, die Geld ausspucken.

Polen: Obwohl auch die Polen in der EU sind, kaufen sie noch mit Zloty ein. Experten raten Touristen meist, per Karte zu bezahlen. Denn Banken verlangen oftmals horrende Gebühren und Wechselstuben locken mit missverständlichen Werbetafeln. Beim Umtausch werden Touristen immer wieder über den Tisch gezogen. Es empfiehlt sich, bereits in der Heimat, einen gewissen Betrag in Zloty zu tauschen.

Kuba: Der Inselstaat ist ein spezieller Fall. Mit Kreditkarten von US-Instituten beißt man auf Granit, mit anderen Kreditkarten kann man vereinzelt zwar bezahlen, aber nur in sehr seltenen Fällen Scheine am Automaten ziehen. Das Auswärtige Amt erklärt: "Bankkarten deutscher Bankinstitute (EC-Karte, Girocard, Maestro, VPay) werden in Kuba nicht angenommen, auch eine Bargeldbeschaffung an Geldautomaten und in Wechselstuben ist mit diesen Karten nicht möglich." Bleibt nur: Euro mitnehmen und vor Ort in Peso Cubano Convertible (CUC) umtauschen - die spezielle Währung für Touristen. Wichtig: Möglichst kleine Euro-Scheine einpacken, da selbst Wechselstuben Engpässe haben können. Wer mit dem verhassten Dollar ankommt, muss eine Art Strafgebühr schlucken, die es beim Euro nicht gibt. Nicht benötigte CUC kann der Tourist vor der Abreise am Flughafen in Euro zurücktauschen. Die Ein- und Ausfuhr Kubanischer Pesos ist verboten.

Tunesien: Auch dort ist Vorsicht geboten, denn weder die Ein- noch die Ausfuhr der Landeswährung Dinar ist erlaubt. Wer am Urlaubsende noch Dinar im Portemonnaie hat, muss sie vor dem Rückflug zurücktauschen. Bargeld ist die Zahlungsart Nummer eins. Allerdings kommen auf 100.000 Einwohner gerade mal zwei Dutzend Automaten, um Geld abzuheben. Das Auswärtige Amt weist explizit darauf hin, dass Geldumtausch auf der Straße verboten ist und Bankkarten mit dem V-Pay-Zeichen nicht funktionieren. Karten akzeptieren in der Regel nur größere Hotels, Restaurants und Geschäfte.

Thailand: Die Dichte an Geldautomaten ist vergleichbar mit jener in Deutschland. Bezahlen mit Karte ist in der Regel kein Problem - manchmal allerdings erst ab einem bestimmten Betrag. Vor einem allzu sorglosen Umgang mit der Kreditkarte wird allerdings gewarnt. Regelmäßig gibt es Berichte über illegale Abbuchungen. Auch am Automaten ist Vorsicht angesagt. Am besten benutzt man überwachte Bankomaten im Innern von Gebäuden. Alle ein, zwei Jahre schwappt eine größere Falschgeld-Welle durchs Land. Touristen sind beliebte Opfer.

Südafrika: In Südafrika gilt es ebenso, Automaten außerhalb von Gebäuden zu meiden. Weil die Überfall-Quote zu den höchsten der Welt zählt, sollte man nur kleine Beträge der Landeswährung Rand mit sich führen. Die Sicherheitspolitik im Südafrika zielt in dieselbe Richtung, denn häufig kann man nur bis 6000 Rand (rund 375 Euro) pro Tag und Bank abheben.

Dom-Rep: Wer mit Dollar wedelt, erhält meist einen besseren Kurs als für Euro. Allerdings hat der Inselstaat ein Falschgeld-Problem, man sollte nur bei Banken und offiziellen Wechselstuben tauschen. Trotzdem empfehlen Experten in der Regel Bargeldzahlungen, denn beim Einsatz von Karten, die fast überall akzeptiert werden, kommt es immer wieder zu illegalen Abbuchungen.