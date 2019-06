Von Udo Haafke

Religiöse Feiertage sind traditionell unverrückbar, das gilt besonders in überwiegend katholisch geprägten Ländern und Landstrichen. Die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln machen da keine Ausnahme. Und doch kann es vorkommen, dass man ungläubig auf den Kalender schaut, wenn auf Teneriffa, der größten Insel der Kanaren, der Fronleichnamstag gleich an zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen gefeiert wird.

Hintergrund INFORMATIONEN Termin: Die Fronleichnamswoche beginnt in La Orotava am 12. Juni, am 27. Juni ist der Teppich in La Orotava vor dem Rathaus vollendet. Am Nachmittag findet die große Fronleichnamsprozession statt. Anreise: Teneriffa ist mit Direktflügen diverser Airlines zu erreichen. Unterkunft: Vom einfachen Gästezimmer bis [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Termin: Die Fronleichnamswoche beginnt in La Orotava am 12. Juni, am 27. Juni ist der Teppich in La Orotava vor dem Rathaus vollendet. Am Nachmittag findet die große Fronleichnamsprozession statt. Anreise: Teneriffa ist mit Direktflügen diverser Airlines zu erreichen. Unterkunft: Vom einfachen Gästezimmer bis zum Luxus-Hotel stehen zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Empfehlenswert etwas außerhalb in Puerto de la Cruz ist das Apartmenthotel Tigaiga Suites mit eigenem Pool und tollem Frühstück, Preis ab 125 Euro. Unterhalb des Teide bietet der Parador de las Cañadas del Teide einen perfekten Ausgangspunkt für den Aufstieg auf den Vulkan sowie für Ausflüge im Nationalpark und Sternenbeobachtung, DZ inkl. Frühstück ab 138 Euro. Essen und Trinken: Typisch spanische Küche in familiengeführter Atmosphäre bietet das Régulo in der Altstadt von Puerto de la Cruz, abends oft Livemusik. In La Orotava in rustikalem Ambiente sorgen die Tapas des Bodegón Tasca Tapias für kulinarische Verzückung. Schöne Aussichten und eine heimelige Atmosphäre bietet das Restaurant San Diego unterhalb von Orotava. Und auf dem Weg vom Teide nach La Orotava lohnt die Einkehr in das La Casona del Patio.

[-] Weniger anzeigen

"Der hiesige Bischof sorgte 1844 für den vermeintlichen sakralen Lapsus", erklärt Laura vom regionalen Fremdenverkehrsbüro von Puerto de la Cruz im Norden der Insel. "Er war den steten Konkurrenzkampf der Orte San Juan und La Orotava leid, die bis dato stets zeitgleich ihre Fronleichnamsprozession durchführten." Damit dann auch wirklich alle Gemeindemitglieder den rituellen, abendlichen Umzug um Corpus Christi verfolgen konnten, entschied er kurzerhand, dass La Orotava seine Prozession am Donnerstag nach dem eigentlichen Fronleichnamstag veranstalten sollte. Noch heute erweist sich diese Maßnahme als äußerst gescheit, angesichts der alljährlich imposanten Zuschauerbeteiligung am zusätzlichen Feiertag.

Der eigentliche Clou des heiligen Umzugs sind aber die bunten Bilder, die Freiwillige in den Gassen zwischen Kirche und Rathaus in den Tagen zuvor und am Tag selbst erschaffen. "Es sind vergängliche Kunstwerke, denn die Bildteppiche bleiben in ihrer Schönheit nur wenige Stunden erhalten", sagt Laura. Die zahlreichen Umzugsteilnehmer treten die liebevoll kreierten, religiösen Motive mit Füßen, während sie Monstranz und den Leib Christi vorbei am ehrfurchtsvoll beeindruckten Publikum manövrieren.

Die Tradition der Blumenteppiche begann 1847, als die Künstlerin Leonor de Castillo erstmals ein Blütenornament vor ihrem Haus gestaltete. Dem Beispiel schloss sich bald die ganze Stadt an. Historisch geht das Ganze vermutlich auf die Ureinwohner der Kanaren, die Guanchen, zurück, die zur Sonnwendfeier mit Bildern aus Blüten, Sand und Zweigen der Sonne huldigten.

Absolutes Glanzlicht der Bodengestaltung ist in jedem Jahr der große Bildteppich aus farbigem Lavasand, der von fleißigen Helfern in höchster Präzision auf den Platz vor dem Rathaus gelegt wird. Seit 25 Jahren hält Fernando Gonzalez Exposito dafür die künstlerischen Fäden in der Hand. Seine Gruppe an Teppichlegern besteht aus knapp zwei Dutzend Personen und Fernando achtet penibel darauf, das alles so exakt wie möglich der zuvor erdachten Vorlage umgesetzt wird.

Fernando blickt über den Platz auf dem die letzten, noch fehlenden Bereiche allmählich ihre endgültige Form annehmen. "Wir arbeiten stets mehrere Tage an dem großen Gemälde aus Sand und decken es ab, damit der Wind unser Werk am Ende nicht noch verweht. Und auch Regen kann irreparablen Schaden anrichten, doch ist Niederschlag zum Anfang des Sommers hier bei uns eher die Ausnahme." Auf dem Balkon des Rathauses herrscht indes ein unablässiges Kommen und Gehen. Von oben bietet sich die beste Aussicht auf das vergängliche Kunstwerk und viele Zuschauer nutzen die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto. Ein Schild weist die Schaulustigen darauf hin, nach spätestens fünf Minuten den Platz für den Nächsten frei zu machen.

"Sieben Farben hält das Lavagestein rund um den Teide für die Teppichleger bereit", erklärt Ancor Robaina, Führer im Nationalpark. "All diese können durch Mischung um gut drei bis vier Varianten erweitert werden." Die Farbigkeit der Lava ist eher gedeckt und weit entfernt von spektakulärer Buntheit. Gerade das macht die schlichte, aber erhabene Eleganz des fertigen, viele Quadratmeter großen Bildes aus. Auf dem Areal des Nationalparks dürfen keine Eingriffe in die Landschaft durchgeführt werden. Entsprechend mühselig gestaltet sich das Sammeln und Aufbereiten des Sandes, der nur aus aus Erosion anfallendem Geröll gewonnen werden darf. "Und der nach dem Fronleichnamsfest wieder in den Park zurückgebracht wird", betont Ancor.

Der Teide, mit 3750 Metern höchster Berg Spaniens, bildet für die Wissenschaft ein erdgeschichtliches Unikum. Durch die vergangenen Vulkanausbrüche kann man gerade hier auf Teneriffa die einschneidenden geologischen Veränderungen bestens verfolgen. "Die verschiedenen Farben lassen Rückschlüsse auf bestimmte Epochen zu", doziert Ancor während er auf hellblau schimmernde Felsbrocken deutet, die in der Nähe der berühmten Felsformationen von Los Roques liegen. "Andere Farben bilden sich zum Beispiel durch Oxidation der darin befindlichen Mineralien."

Inmitten eines Waldes aus kanarischen Kieferbäumen, die sehr langsam wachsen, ein sehr hartes Holz besitzen und resistent gegenüber Feuer sind, führt Ancor seine Gruppe schließlich noch in ein Höhlensystem, das vor ewigen Zeiten durch den Lavafluss entstanden ist und nicht selten Fledermäusen eine passende Heimstatt bietet. Wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennt man eine mystische Welt im Untergrund, die auch schon die Guanchen zu nutzen wussten. Als Rückzugsort, als Unterkunft oder als Lagerplatz.

Nicht viele Pflanzen schaffen es, in dem Lavagestein und den unwirtlichen klimatischen Verhältnissen Fuß zu fassen. Lediglich die roten Blütenkerzen der Natternköpfe und die niedlichen kleeartigen, zartrosafarbenen Blüten des Teideröschens bilden eine Ausnahme. Diese Blüten jedoch werden nicht für die Blumenteppiche der Fronleichnamsprozession verwendet.

Auf den Teppichen finden sich Blüten von Hortensie bis Rose. Die unterschiedlichen religiösen Motive sind mal naiv, mal impressionistisch und zeugen von hoher künstlerischer Qualität. Für die Herstellung schwarzer Farbe werden die Blätter von Sonnenblumen auf dem Grill geröstet. Und für das Publikum integriert man sogar QR-Codes in die Bilder, die auf virtuellem Wege zu Videos, Geschichte und Hintergründen rund um das Spektakel von La Orotava führen. Tradition trifft Moderne.