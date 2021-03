Von Günter Kast

Ziemlich rustikal fällt die Landung mit der kleinen Cessna auf dem Msembe Airstrip aus. Der Regen der vergangenen Tage hat auf der Lehmpiste tiefe Furchen hinterlassen. Dafür ist es üppig grün, eine Herde Elefanten, keine 50 Meter vom Flugfeld entfernt, rüsselt frische Blätter von den Affenbrotbäumen, die in der Trockenzeit wie Skelette in den Himmel ragen, jetzt aber voll im Saft stehen. Gilbert ist der einzige, der mit seinem Landcruiser auf Safarigäste wartet. Den Guide der Lodge Jabali Ridge scheint das nicht zu überraschen. Selbst in der Trockenzeit finden nur wenige Tausend Touristen pro Jahr den Weg ins Zentrum Tansanias. Jetzt, in der Green Season und vom Virus ausgebremst, sind sie noch seltener. Der Ruaha-Nationalpark ist zwar das größte Schutzgebiet ganz Ostafrikas, aber er steht im Schatten des berühmten Northern Circuit mit Lake Manyara, Tarangire, Ngorongoro und Serengeti. Hierher kommen vor allem Safari-Profis, denen es schon lange nicht mehr darum geht, die Big Five abzuhaken.

Gleich am Nachmittag geht es auf Pirsch. Gilbert entdeckt eines der seltenen Steppenschuppentiere, das sich vor lauter Schreck gar nicht mehr einkriegt und Kopf sowie Gliedmaßen tief unter seinem Panzer verbirgt. Pangoline haben seit Corona nicht unbedingt den besten Ruf. Sie gelten als Hauptverdächtige bei der Suche nach dem Überträgertier für SARS-CoV-2, tragen Corona-Viren in sich, die dem Covid-19-Erreger sehr ähnlich sind. Die Viren, so vermuten Forscher, könnten von Fledermäusen über Schuppentiere auf den Menschen übergesprungen sein. Schuld daran wären aber die Menschen selbst, vor allem die Chinesen. Denn in der Traditionellen Chinesischen Medizin gelten die gemahlenen Schuppen als Wunderwaffe, die so ziemlich alles kurieren, von Kopfschmerzen bis zu Hautkrankheiten. Die Insektenfresser sind deshalb der am stärksten gewilderte und geschmuggelte Säuger der Welt und stark vom Aussterben bedroht.

Am Lake Nzerakera, wo das Camp liegt, wandern tagsüber Hippos vorbei.

Selbst Gilbert lässt sich mit dem skurrilen Tier fotografieren, so selten bekommt er diese Spezies zu sehen. Inzwischen ist es dunkel geworden. Im Kegel des großen Auto-Scheinwerfers tauchen immer neue Tierarten auf: Chamäleons, Eulen, Springhasen, Ginsterkatzen, Löffelhunde, Schabrackenschakale, Tüpfelhyänen, ja sogar Löwen, die große Fleischfetzen aus einer am Vortag erbeuteten Giraffe reißen.

Der Abschied aus diesem Paradies fällt schwer. Auf dem Weg zum Flugfeld zeigt uns Gilbert eine Autobahn aus Megaponera-Ameisen. Ihr lateinischer Name deutet es schon an: Sie sind die Bösen, die Gesetzlosen. "Die Nester von Termiten, ihrer Leibspeise, greifen sie in strengen Schlachtformationen an", erzählt Gilbert. "Zehn Bisse lähmen den Arm eines erwachsenen Menschen." Die nach einem kriegerischen Stamm auch Matebele Ants genannten Insekten kommunizieren mittels Pheromonen über Distanzen bis zu hundert Metern. "Das ist in etwa so, wie wenn wir eine 16 Kilometer entfernte Bäckerei nur mit der Nase finden."

Zu unserer Überraschung herrscht am Mtemere Airstrip im Nyerere-Nationalpark fast genauso viel Betrieb wie auf dem Ameisen-Highway. Zum einen sind da russische Touristen, die für hektische Tagesausflüge von der Insel Sansibar zum Tiere-Gucken kommen. Zum anderen sieht man einheimische Frauen, traditionell bunt gekleidet, und einheimische Männer in zu großen Anzügen steckend und mit Sonnenbrillen geschmückt. Sie tragen Abzeichen der CCM, der am längsten regierenden Partei Afrikas. Ihr Chef, John Magufuli, hatte sich im Oktober 2020 eine zweite Amtszeit als Präsident gesichert. Der Pilot erklärt uns, dass die Delegationen zur Stiegler-Schlucht gefahren werden, dorthin, wo eine 130 Meter hohe und 700 Meter breite Mauer gebaut wird. Sie soll den Rufiji aufstauen, den längsten Fluss des Landes, um dort im viertgrößten Kraftwerk des Kontinents jährlich 2,1 Gigawatt Strom zu erzeugen. Tansanias schnell wachsende Bevölkerung ist hungrig nach Energie. Und die enge Schlucht am Oberlauf des Rufiji ist der ideale Standort dafür, zumindest aus technischer Sicht, weil es dort lediglich eines einzigen Dammes bedarf. Allein: Die Baustelle liegt mitten in Nationalpark und Unesco-Weltkulturerbe. Um Platz für den neu entstehenden Stausee zu schaffen, doppelt so groß wie der Bodensee, werden 2,6 Millionen Bäume gefällt und verkauft, um Devisen zu generieren. Naturschützer fürchten ein ökologisches Desaster.

Ein Rudel Afrikanischer Wildhunde. Fotos: Günter Kast/Robert J. Ross

Die Fahrt zum Zeltcamp Roho Ya Selous beginnt auf einer breiten Schotterpiste. Lastwagen und Fahrmischer kommen uns entgegen, während Impalas am Straßenrand grasen und Giraffen neugierig ihre Hälse zwischen den Akazien recken. Im offenen Landcruiser ist das ein staubiges Vergnügen. Guide Felex probiert es mit der Lichthupe. Es sei besser geworden, sagt er. Vor einigen Monaten hätten die wenigsten gebremst, jetzt würden die meisten Fahrer auf dem Weg zur Baustelle vom Gas gehen. In den meisten Parks werden wohlhabende Safari-Gäste und gewöhnliches Volk ja fein säuberlich auseinandergehalten. Hier lässt sich ein Aufeinandertreffen gar nicht vermeiden. Noch bizarrer wird es, als wir ein Rudel Afrikanischer Wildhunde am Straßenrand entdecken. Die vom Aussterben bedrohten "Räuber", von denen es im Nyerere-Park noch eine der größten Populationen ganz Afrikas gibt, liegen mit prall gefüllten Bäuchen im Schatten der Bäume. Wenn es ihnen auch dort zu heiß wird und die Mücken sie zu sehr quälen, trotten sie zu einem schlammigen Wasserloch, um sich eine Abkühlung zu gönnen. Während die Kameras klicken, rasen keine zehn Meter entfernt die Betonmischer vorbei. Wildhunde sind für sie nur Schädlinge, die nachts das Vieh in den Dörfern ihrer Eltern reißen. Sie würdigen die Hunde keines Blickes.

Als Felex von der Staubpiste abbiegt, umgibt uns fast augenblicklich Stille. Erst jetzt wird uns bewusst, wie einzigartig dieses Schutzgebiet ist. Während in den Parks im Norden Tansanias die Farben Beige und Braun dominieren, gibt hier Grün den Ton an, besonders in den regenreichen Monaten zwischen Januar und April. In den höheren Regionen überwiegt Miombo-Mischwald, doch in den Überschwemmungszonen prägen tropisch anmutende Borassus- und Doum-Palmen das Bild. Der Rufiji ist die Lebensader des Parks. Seine Sümpfe, Kanäle und Lagunen sind ein perfektes Biotop für Krokodile, Flusspferde, Büffel, Wasserböcke und unzählige Vogelarten. Gelbschnabelstörche, auch Nimmersatt genannt, stellen im Flachwasser Fischen nach. Auf den abgestorbenen Bäumen, die aus den Seen ragen, richten sich Heilige Ibisse und Schwarzstörche für die Nachtruhe ein. Allein sieben Arten von Eisvögeln und ebenso viele Bienenfresser-Spezies lassen sich hier entdecken. Was für eine Farbenpracht!

An einem dieser fünf größeren Seen, dem Lake Nzerakera, liegt das Camp, durch das sogar tagsüber Hippos wandern. Dort schlägt Guide Felex jetzt eine große Landkarte auf. Mit dem Finger deutet er auf die Umrisse des ehemaligen Selous Game Reserve – 50.000 Quadratkilometer, zweimal so groß wie die Serengeti, eines der ältesten und größten unbewohnten Naturschutzgebiete Afrikas. "Allerdings waren nur vier Blöcke nördlich des Rufiji für Fotos-Safaris zugänglich", erklärt Felex. "Der große Rest waren rund 40 Konzessionen für die Großwildjagd." Ende 2019 dann trennte Präsident Magufuli 60 Prozent des Areals ab und machte daraus den neuen Nyerere-Nationalpark, benannt nach dem ersten Präsidenten des unabhängigen Tansania. Auf den ersten Blick klingt das gut: mehr Platz für Foto-Safaris, nur noch zehn statt 40 Jagdgebiete, alle im Osten von Selous. Leider ist die Realität komplexer. Denn während der Jagdtourismus hohe Überschüsse einfuhr, blieb der Foto-Tourismus im Selous Game Reserve defizitär; so wie auch in den meisten anderen der 22 Nationalparks des Landes. Profitabel sind nur drei (Kilimandscharo, Serengeti und Tarangire). Darauf weist Rolf D. Baldus hin, der als früherer Referatsleiter im Entwicklungshilfeministerium und Bundeskanzleramt 13 Jahre im Wildschutz in Tansania arbeitete, davon sechs Jahre im Selous.

Der neue Park, der größte des Landes, muss also erst noch beweisen, dass er sich trägt, mehr Besucher anlockt, und sich die ökologischen Schäden infolge des Staudamm-Baus in Grenzen halten. Wer mit den Einheimischen spricht, hört meist nur Gutes über den Damm. Dabei bleibt unklar, ob sie wirklich so denken, oder nur Angst vor einem Regime haben, das immer autokratischer auftritt, die freie Rede verbietet und die Medien zensiert. Präsident Magufuli, Spitzname: Bulldozer, ist für viele kein vertrauenswürdiger Partner. Bereits als Arbeitsminister versuchte er 2010 eine Straße durch die Serengeti gegen den Protest von Umweltschützern durchzusetzen. Das Projekt scheiterte damals am Widerstand westlicher Geberländer, von denen Deutschland eines der wichtigsten ist. Vorsichtig mit Kritik sind auch die im Land tätigen Tier- und Naturschützer vom WWF und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) geworden. Den Widerstand gegen den Damm haben sie größtenteils aufgegeben. Sie wissen, dass es grundsätzlich problematisch ist, wenn westliche Staaten, die sämtliche ihrer Wildflüsse beschnitten und mit Dämmen zugebaut haben, den Afrikanern sagen wollen, was sie zu tun und zu lassen haben. Außerdem hoffen sie, dass der Nationalpark-Status dem Selous hilft, besser geschützt zu werden: dass mehr Geld für Anti-Wilderer-Einheiten frei wird; dass mehr Touristen kommen; dass neue Wege für Pirschfahrten auch in entlegeneren Ecken des Parks finanziert werden; dass die Sache am Ende so gut ausgeht wie am Sambesi, wo die Nationalparks Lower Zambezi (Sambia) und Mana Pools (Simbabwe) auch nach dem Bau des Kariba-Staudamms prosperieren und sehr wildreich sind.