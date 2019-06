Von Manfred Lädtke

Gespenstische Ruhe liegt über dem stillen Karersee. Wie viele Orte in Südtirol sei auch dieser smaragdgrüne "Märchensee" im Eggental ein Platz geheimnisvoller Sagen, weiß Herbert Pichler. In kaum einem anderen deutschen Sprachgebiet Europas gebe es so viele Mythen und Geschichten wie in diesem sagenhaften Dolomitenabschnitt. Der ehemalige Tourismuschef ist überzeugt: Insbesondere bei Kindern sorgen die Spinnstubengeschichten von fantasievollen Begegnungen mit Dämonen, Riesen, tückischen Hexen und listigen Kobolden für einen Motivationsschub, die Wanderschuhe für spannende Ausflüge zu schnüren.

Hintergrund INFORMATIONEN Unterkunft: In reizvoller Landschaft mit Busanbindung und Kinderservice liegt das Natur- und Wellnesshotel Pfösl. 7 Tage mit Pension kosten p.P. ab 936 Euro. Für Kinder gelten ermäßigte Preise; www.pfoesl.it. Sehr schön an einem Sessellift gelegen ist das Hotel Sonnalp. 4 Tage HP ab 488 [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Unterkunft: In reizvoller Landschaft mit Busanbindung und Kinderservice liegt das Natur- und Wellnesshotel Pfösl. 7 Tage mit Pension kosten p.P. ab 936 Euro. Für Kinder gelten ermäßigte Preise; www.pfoesl.it. Sehr schön an einem Sessellift gelegen ist das Hotel Sonnalp. 4 Tage HP ab 488 Euro/p.P.; www.sonnalb.com. Beide Hotels bieten kostenlos Wanderungen und Ausflüge an. Wissenswert: Sagenwanderungen mit Alexander Bisan: www.naturheilt.it Mit einer Mobil Card können Urlauber öffentliche Verkehrsmittel und Liftanlagen nutzen! Die Tickets kosten z.B. für 7 Tage 28 Euro (Kinder 14 Euro). Literatur: "Südtiroler Sagen für Kinder erzählt", 17,90 Euro, Athesia-Verlag. "Sagen erleben in Südtirol", Folio Verlag, 13,20 Euro. Auskünfte: Eggental Tourismus, www.eggental.com/de.

Am Seeufer wartet eine Familiengruppe. Sie will dem Geheimnis und der versunkenen Vergangenheit des 300 Meter langen Gewässers am Fuße der Latemar-Berge auf die Schliche kommen. Eine Reiseleiterin bittet um Geduld. "Wir warten auf Gäste aus Bozen." Weil auf den komfortablen und pünktlichen Busverkehr rund um Bozen Verlass ist, machen sich Mütter, Väter und Kinder Minuten später auf den Waldweg um den See.

An einer Biegung zeigt die Reiseleiterin hinunter zum Wasser, in dem sich die steilen Latemar-Felstürme spiegeln. Von einer Wasserjungfrau erzählt sie, und dass sich ein Hexenmeister in sie verliebte. "Wisst Ihr, warum der See in so vielen Farben schimmert?" Nö! Nun, um der Schönen zu imponieren, empfahl eine Hexe dem Magier, einen Regenbogen aus Edelsteinen vom Rosengarten-Gebirge bis zum Latemar zu schlagen. Der Nixe war die Zauberkunst jedoch schnuppe. Sie wollte statt Reichtum lieber ihre Ruhe und verschwand für immer auf dem Grund des Sees. Wütend schleuderte der Hexenmeister sämtliche Diamanten ins Wasser. Deshalb schimmere das Naturjuwel heute noch in bunten Regenbogenfarben. Ob es hier immer noch Hexen und Zauberer gebe, will ein Knirps wissen. Seit abseits vom See ein großer Parkplatz gebaut wurde, lärmen hier zwar keine Motoren mehr, die menschenscheuen Fabelwesen hätten sich aber trotzdem in stille Felsklüfte zurückgezogen, lächelt die Reiseführerin.

Wer weiter auf alten und "sagenhaften" Spuren durch Südtirol wandern möchte, schließt sich am nächsten Tag Herbert Pichler an. In Deutschnofen führt er seine Gruppe über ein Hochplateau mit Kletterstufen und Blumen betupfte Wiesen hinauf auf den 1000 Jahre alten Plattenbodenweg. Einst rumpelten hier Ochsenkarren entlang und transportierten für Venedigs Fundament Tausende Baumstämme zu Floßschiffern. Überwältigende Sehenswürdigkeiten überraschen am Wegesrand nicht, wohl aber viele kleine Liebenswürdigkeiten. Streusiedlungen, altertümliche Bauernhöfe und kunstvolle Kirchlein liegen wie Schmuckstücke in der Landschaft verstreut.

Nicht immer reichten in grauer Vorzeit harte Arbeit und Muskelkraft aus, um Höfe mit einem erträglichen Auskommen zu bewirtschaften. Eine Volkssage berichtet von einem scheinbar unbezwingbaren Riesen am Hofe des Kaisers von Wien. Ein nicht minder stämmiger Bauer aus Deutschnofen erfuhr von einem Aufruf des Kaisers: Wer den Riesen im Kampf bezwinge, bekomme seine Tochter zur Frau, dem Verlierer ergehe es jedoch übel. Als der Bauer den Riesen mit Handschlag begrüßte, schrie dieser vor Schmerz und gab mit verletzter Hand auf.

Weil er bereits eine liebe Frau hatte, verzichtete der Bauer aber auf die Tochter des Kaisers. Stattdessen kehrte der brave Mann mit einem prall gefüllten Geldsäcklein zurück.

Doch zurück in die Wirklichkeit: Alle Wege führen in einer Stunde von Deutschnofen zu einem der schönstgelegenen Bergheiligtümer Südtirols. Das 800 Jahre alte mit Fresken geschmückte Kirchlein St. Helena soll Überlieferungen zufolge auf silbernen Stufen gebaut sein. Vermutlich weil sich in der Umgebung der ehemaligen Knappenkirche Bergstollen befanden. Der wahre Reichtum von St. Helena ist indes sein beneidenswertes Panorama. Vor der benachbarten Gastwirtschaft ziehen die dämonisch-schönen Felswände von Rosengarten und Latemar vorbei.

Wie ein Feuer lodert die formenreiche Gebirgslandschaft des Rosengarten in der Abendsonne. Die Krone aller Dolomitensagen erklärt, warum der Rosengarten in der Dämmerung so herrlich glüht. Demnach wohnte in der Bergwelt König Laurin mit seinem Zwergenvolk. Sein ganzer Stolz war ein blühender Rosengarten, in den der Zwerg aus Liebe die hübsche Königstochter Similde entführte. Als der König Befreier schickte, setzte sich Laurin eine Tarnkappe auf, die ihn unsichtbar machte. Ein Zaubergürtel verlieh ihm die Kraft von zwölf Männern.

An den Bewegungen der Rosen erkannten die Recken jedoch, wo Laurin sich gerade verbarg, entrissen ihm den Zaubergürtel, zerstampften die Rosen und befreiten Similde. Zornig verwandelte der Zwergenkönig das "Gartl", das ihn verraten hatte, in Fels und Stein und verfluchte es: Weder bei Tag noch in der Nacht sollte jemals wieder ein Mensch diesen prächtigen Garten sehen. Laurin vergaß aber die Dämmerung. Und so kommt es, dass der Rosengarten in der Abendsonne so unvergleichlich schön "erblüht", heißt es in der Sage. Ladiner nennen dieses Lichtspektakel Enrosadüra. Steht man vor der gewaltigen Felswand - vom Eggentaler Welschnofen fährt ein Sessellift hinauf zur Paolinahütte -, scheint es gar nicht abwegig, dass sich diese wundersame Geschichte dort oben zugetragen haben könnte. Der Wanderweg zu König Laurins Rosengarten ist auch für Kinder geeignet

Wer lieber im Tal bleibt, der lauscht Alexander Bisans Erzählungen von mysteriösen Gestalten zwischen Berg und Tal. Auf einem Spaziergang rund um die Laab Alm berichtet er von "Saligen". Die naturverbundenen Frauen seien milde, oft sehr anmutig, aber menschenscheu gewesen. In Höhlen hätten sie gelebt, armen Bauern und gottesfürchtigen Menschen geholfen und Kranke gepflegt.

Während Alexander seine Gruppe bittet, achtsam mit der Natur umzugehen, berichtet er von seiner Großmutter. Deren Leidenschaft sei es gewesen, geheimnisvollen Rätseln nachzugehen. Besonders hatte es ihr die Geschichte von einer Räuberbande und einem reichen Kaufmann angetan, der in Deutschnofen mit Edelsteinen handelte. Bei ihren Nachforschungen sei Oma Anne jedoch ums Leben gekommen. Bis heute wisse niemand genau, was damals in den verwachsenen, wilden Wäldern geschah.

Dann wedelt Alexander mit einer vergilbten Karte: "Die habe ich auf dem Dachboden gefunden", ruf er seinen kleinen Gästen zu. "Wer hat Mut, die Räuberunterschlupfe zu finden?" Sicher sei der literarische Rang von Sagen und Legenden gering, räumt der Guide ein. Sie beschreiben aber die Eigenheiten von Landschaften und was Menschen früher fremd und geheimnisvoll war.