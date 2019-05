Von Udo Haafke

Das ist nun mal die Natur!" Waltraut Zach zuckt mit den Schultern und lässt den Blick über die Almwiesen schweifen. Hinter einem dichten Waldgürtel erheben sich die massiven Felsen der Alpen im nördlichen Zipfel der Steiermark. "Diese bunten Wiesen hier sollten nun überwiegend weiß sein, weiß wie Schnee. Die kleinen Sternnarzissen blühen eigentlich genau jetzt in aller Pracht, bereit zum Pflücken für unser Fest." Nach dem letzten strengen Winter hatte man befürchtet, dass die Blüte nicht rechtzeitig einsetzen würde, aber durch die unmittelbar anschließenden hohen Temperaturen passierte genau das Gegenteil: die Blüte begann zu früh. "Nun ist die üppigste Blütezeit vorbei und die Narzissenpflücker haben ihre liebe Mühe ausreichend Blumen zu finden."

Hintergrund INFORMATION Information: Salzkammergut Tourismus www.salzkammergut.at - Tourismusverband Ausseerland www.ausseerland.at Das 60. Narzissenfest findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Der Bootskorso führt in diesem Jahr über den [+] Lesen Sie mehr INFORMATION Information: Salzkammergut Tourismus www.salzkammergut.at - Tourismusverband Ausseerland www.ausseerland.at Das 60. Narzissenfest findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 statt. Der Bootskorso führt in diesem Jahr über den Grundlsee. www.narzissenfest.at Anreise: Mit Eurowings von den meisten deutschen Flughäfen nach Salzburg (www.eurowings.com), weiter mit Bus oder Taxi-Transfer (www.zwetti-bus.at) nach Bad Aussee. Unterkunft: Mitten im Zentrum Bad Aussees liegt das Spa Hotel Erzherzog Johann mit gemütlichen Zimmern, ausgezeichnetem Restaurant und Wellnessbereich, www.erzherzogjohann.at. Insbesondere wegen seiner vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten und der Grimming-Therme empfiehlt sich auch als ausgesprochenes Familienhotel der Aldiana Club Salzkammergut in Bad Mitterndorf, www.aldiana-salzkammergut.at Essen und Trinken: Das Angebot an Gaststätten und Restaurants ist gut und vielfältig mit traditioneller, aber auch ambitioniert moderner Kulinarik. Empfehlenswert u.a. das Café Strenberger in der Ischler Straße mit süßen Verführungen passend zu typischen Kaffeevariationen, das Genuss Gasthaus Kohlröserlhütte am Ödensee (www.genussamsee.com), das Dorfwirtshaus Stöckl in Grundlsee (www.gasthausstoeckl.at), die Villa Salis in Altaussee (www.villa-salis.at).

Dennoch sind eine ganze Reihe Leute, Einheimische wie Touristen, unterwegs, die, ausgerüstet mit Küchenmessern, nun etwas genauer schauen müssen, ob die verbliebenen Narzissen für ihre Zwecke geeignet sind. Mit den Blumen werden Figuren verziert, die man zuvor in aufwendiger Kleinarbeit gestaltet hat und die zunächst auf den Straßen und Plätzen in Bad Aussee dem Publikum präsentiert werden, bevor man sie in einer Art Prozession zum Altausseer See oder zum Grundlsee fährt. Dort erfolgt dann die nicht ganz einfache Verladung mittels eines mobilen Krans auf einen schwimmenden Untersatz. "Und dann haben unsere Plätten ihren großen Auftritt. Die flachen, breiten traditionsreichen Holzboote dienen als Zugfahrzeuge für die Figuren." Der Umzug auf dem Wasser ist der Höhepunkt des Narzissenfestes, das sich 2019 zum 60. Mal jährt. Die Ursprünge der mit 60 Jahren eigentlich noch jungen Tradition des Narzissenfestes gehen vermutlich auf Autoweihen in der Region zurück, bei denen in den 1950er Jahren hübsch mit Narzissenblüten verzierte Autos zu ihrer kirchlichen Segnung fuhren.

Auf der Wiese füllen sich die Bottiche nur allmählich mit weißen Blumenbündeln. Viele Blüten beginnen bereits zu vertrocknen. "Es ist schwierig, die Pflanzen über einige Tage zu konservieren. Gleich nach dem Schnitt stellen wir sie ins Wasser und bringen sie in einen kühlen, dunklen Raum. Schließlich bleibt uns ja nur wenig Zeit zur Verarbeitung." Gepflückt wird traditionell am Fronleichnamstag und am Samstag danach steht die größte Herausforderung bevor. Dann nämlich müssen die Blumen in die kunstvoll aus Hasendraht gearbeiteten Figuren eingeflochten werden. So entsteht nach und nach ein erstaunliches florales Kunstwerk. Während Hotels zum Gaudium ihrer Gäste und insbesondere der Kinder öffentliches Narzissenstecken arrangieren, geht es bei den Profis wesentlich ambitionierter und sorgfältiger zu. Man hat ja einen Ruf zu verlieren.

Schon am frühen Sonntagmorgen pilgern die Prozessionsteilnehmer ins Zentrum von Bad Aussee und stellen ihre Narzissenfiguren an vorbestimmten Plätzen auf, während die ersten Zuschauer bereits bewundernde Kommentare abgeben und Fotos schießen. Gut und gerne 20.000 Besucher zählen die Veranstalter des Narzissenfestes alljährlich und das österreichische Fernsehen ist sogar mit Live-Übertragungen dabei.

Den Mangel an Narzissen haben kreative Skulpteure mithilfe von Margeriten und Wollgras elegant ausgeglichen. Farbige Accessoires runden die bis zu drei Meter hohen Objekte ab und geben ihnen den letzten Schliff. Bei den Figuren dominieren Tierdarstellungen und bekannte Comiccharaktere, die durch ihren künstlichen Blütenpelz eine geradezu flauschige Anmutung bekommen.

Schnell füllen sich die Straßen und Gassen des Ortes mit Schaulustigen. Auf einer Bühne am Kurpark beginnt das Programm mit einer Rede des Ortsvorstehers und mit der Vorstellung der "Hoheiten". Drei junge, vom Narzissenkommittee ausgewählte Damen lächeln um die Wette, gewandet im lokalen Dirndl, denn Bad Aussee gilt nicht von ungefähr als Zentrum der Trachtenmode, und erzählen ebenso charmant wie eloquent aus welchen Beweggründen sie sich der ehren- und verantwortungsvollen Aufgabe stellen, die sie im Laufe des Jahres im Rahmen zahlreicher repräsentativer und sozialer Verpflichtungen zu erfüllen haben. Anschließend spazieren sie, sich steten Fotowünschen geduldig stellend, durch Bad Aussee, betrachten die Narzissenfiguren und plauschen mit ihren, teilweise nach langer Nachtschicht des Figurensteckens erschöpften, aber zufriedenen Erbauern. Die Hoheiten mit ihren goldenen Krönchen sind die eigentlichen Aushängeschilder des Festes, denn sie vertreten Ausseerland, Salzkammergut und Steiermark auf den unterschiedlichsten nationalen wie internationalen, nicht nur touristischen Veranstaltungen.

Selbstverständlich dürfen die Damen auch beim abschließenden Bootskorso vor spektakulärer Alpenkulisse mit einer eigenen, speziell hergerichtete Plätte nicht fehlen. Während sich das teilweise mit Tribünen ausgestattete Ufer des Altausseer Sees zusehends mit Gästen und Besuchern füllt, werden am waldreichen Nordufer die Narzissenfiguren vorsichtig zu Wasser gelassen. In der Vergangenheit kam es zuweilen zu kleineren Unfällen. Nun aber gewährt das ruhige, fast glasklare Wasser schier ungetrübte Sicht in die Tiefe. Entspannt treiben die Narzissenfiguren mit ihren Erbauerteams auf dem See und warten, bis alle Korsoteilnehmer versammelt sind. Alsdann promenieren sie gemächlich schwimmend in zugewiesener Reihenfolge am Publikum vorbei, das über Lautsprecher mit den jeweiligen Informationen zu den einzelnen Gruppen und Werken versorgt wird. Der Applaus findet kaum ein Ende und hallt noch lange von den umliegenden Felswänden wider.