Blick von der Burg in Guadalest auf den türkisfarbenen Stausee, der 1963 in Betrieb genommen wurde. Er nimmt das Wasser des Guadalest-Baches auf, der die umliegenden Gebirgszüge entwässert. Fotos: Katharina Eppert

Von Katharina Eppert

Wem Schnee und dunkle Tage ein Graus sind, muss nicht weit reisen. Im sonnenverwöhnten Alicante ist man per Luftlinie von Frankfurt am Main in gerade mal zweieinhalb Stunden. Zugegeben: Die Costa Blanca ist in den Wintermonaten kein Badeort, wo man sich mit einer dicken Schicht Sonnencreme wappnet, im Meer badet oder mit etlichen anderen Urlaubern um den besten Sonnenplatz wetteifert. Action sucht man hier im Winter vergeblich, wird in der spanischen Provinz Alicante mit ihrer gleichnamigen Hafenstadt aber mit angenehmer Ruhe – das heißt nicht, dass die Straßen nun menschenleer sind – entlohnt. Und die Sonnenstrahlen sind gerade so sanft, dass ein Shirt oder ein dünner Pullover genügen.

In den kleinen Gässchen der Hafenstadt Altea finden sich Kunstwerkstätten und entzückende Boutiquen.

Optimale Temperaturen, um akklimatisiert Kultur und Kulinarik zu entdecken. Denn davon gibt es hier zur Genüge. In dem schneeweißen Küstenstädtchen Altea, zehn Kilometer von der Partymetropole Benidorm entfernt, schlendert man durch enge Gässchen, wo sich kleine Boutiquen sowie stilvolle Hand- und Kunsthandwerkläden aneinanderreihen. Den höchsten Punkt der Stadt bildet der Glockenturm der Kirche Nuestra Señora del Consuelo, die mit ihren blauen und weißen Kuppeln schon von weitem ins Auge sticht.

Unweit vom Kirchplatz entfernt guckt man aufs Meer: der Aussichtspunkt Mirador de la Plaza de la Iglesia zieht magnetisch an. Ein Straßenkünstler sitzt am Wegesrand. "Caricaturas Color – 15 Euro" steht auf seinem Schild. Fünf Minuten später ist er weg – Siesta geht in Spanien eben immer, sommers wie winters. Und erst recht, wenn man in der Position eines freischaffenden Künstlers ist. Nach einer Stunde kommt er wieder, mit ein paar Empanadas zum Essen in der Hand. Vereinzelte Touristen bekunden dann doch noch Interesse an einem humoristischen Selbstbildnis. Altea gilt nicht umsonst als Kunst- und Kulturzentrum. Zahlreiche Galerien, Schriftsteller und Musiker haben sich hier angesiedelt. Und die Fakultät der Schönen Künste der Universität Miguel Hernández Elch auch befindet sich ebenfalls in dem 23.000-Einwohner-Städtchen.

Das Barceló Nucía Palms bietet im traumhaften Grün einen blühenden Rückzugsort.

Circa 30 Autominuten Richtung Südwesten liegt ein weiteres Kleinod: Die maurische Dorfanlage Guadalest mit Burgviertel, Altstadt und einem grandiosen Vogelblick auf den türkis-farbenen Stausee mit Bergen. In der Umgebung des Ortes wachsen Pinien. Zitruspflanzen, Oliven, Japanische Wollmispeln und Mandeln werden im Terrassenanbau kultiviert, was man von ganz oben wunderbar sehen kann. Lediglich die Touristen versperren einem ab und an die Sicht. Da möchte man sich gar nicht ausmalen, wie das hier im Sommer ausschaut. Doch die mittelalterliche Burg San José, deren Aufstieg etwas körperliche Fitness abverlangt, sowie die Altstadt El Arrabal mit kleinen Läden, wo man Taschen aus Kork, Olivenöl oder bunte Tücher erstehen kann, lohnen einen Besuch.

Richtig Ruhe und Entspannung findet man Altstadtbesuch und Shopping im Barceló-Hotel in La Nucia (circa acht Kilometer von Benidorm entfernt). Das neu eröffnete Hotel ist besonders stolz auf seinen Wellnessbereich und den blühenden Garten, in dem etliche Strelizien einem ihre bunten Köpfe entgegenstrecken. Und für den "kleinen" Hunger serviert Küchenchef Salvador Sentas schmackhafte Tapas, vieles südamerikanisch angehaucht. Spätestens bei den frittierten Yucca (gehören botanisch gesehen zur Familie der Spargelgewächse) wird der Hunger riesig.

Informationen

Anreise: Direktflüge von Frankfurt am Main nach Alicante, z.B. mit Lufthansa oder Ryan Air, in zweieinhalb Stunden, von dort mit dem Mietwagen in circa 45 Minuten nach La Nucía.

Unterkunft: Diesen Sommer frisch eröffnet haben die benachbarten 5-Sterne-Häuser Barceló La Nucía Palms und La Nucía Hills. Während das Palms eher auf geräumige Zimmer und Suiten setzt, spricht das Hills vor allem Familien und Geschäftsreisende an, die in modernen Apartments wohnen möchten. Besonders schön im "Palms" ist der exotische Garten mit vielen Strelizien und Yucca-Palmen. Verschiedene Rückzugsoasen und Lounges rund um den Pool-Bereich sorgen für Erholung.

Das Hills verfügt zusätzlich über einen beheizten Rooftop-Pool mit einer grandiosen Aussicht auf die Berge. Preise im Barceló La Nucía Palms im November: ab 94 Euro im Superior Doppelzimmer für zwei Personen inkl. Frühstück , ab 120 Euro in einer Junior Suite mit Balkon oder Terrasse für zwei Personen inkl. Frühstück. Der Tagespreis fürs Spa kostet 25 Euro pro Person, www.barcelo.com. (Das Barceló La Nucía Hills öffnet erst am 14. Januar 2022 wieder, das Palms hat über den Winter geöffnet und bietet über die Weihnachtszeit spezielle Arrangements von Weihnachtscocktails über festliche Deko etc.).

Unbedingt machen: Das Küstenstädtchen Altea mit Hafen, kleinen Altagassen und lokalen Geschäften besuchen. In Guadalest lohnt sich die Burg San José, die einen grandiosen Blick auf den Stausee und die Berge bietet. Wer Action und Party sucht, ist in Benidorm richtig (siehe Reportage linke Seite).

Weitere Infos unter https://www.spain.info/de/reiseziel/alicante-alacant/