Von Sarah Kringe

Camping-Urlaub boomt, Vanlife ist längst kein Nischen-Hashtag auf Instagram mehr: Viele Menschen träumen von der Freiheit des Reisens auf vier Rädern. Und so, wie die Zahl der Campingurlauber steigt, steigt auch die Zahl der Busbastler, die sich ihren eigenen, individuellen Camper bauen oder bauen lassen. Aber wie wird aus dem Transporter, Sprinter oder Pkw auch offiziell ein Wohnmobil? Die wichtigsten Fragen zur Wohnmobil-Zulassung – und Antworten.

Kann ich meinen selbst gebauten Camper als Wohnmobil zulassen? Grundsätzlich ja, es muss aber eine Begutachtung und eine Abnahme durch den TÜV erfolgen. Dafür sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

Welche Voraussetzungen muss das Fahrzeug erfüllen? Prinzipiell muss klar erkennbar sein, dass es sich um ein Wohnmobil handelt. Ein wohnlicher Charakter sollte vorhanden sein und den überwiegenden Teil des Fahrzeugs einnehmen. Ein Lkw mit einer kleinen Schlafkoje ist genauso wenig ein Wohnmobil wie ein VW-Bus mit Isomatte und Schlafsack im Innenraum. Konkret bedeutet das, dass das Fahrzeug unter anderem eine fix verbaute Kochmöglichkeit haben muss. Wer mit Gas statt mit Strom kochen und sich keine Gasflasche ins Auto bauen möchte, kann auch einen Gaskartuschenkocher fest installieren – vorausgesetzt, er ist für die Benutzung im Innenraum zugelassen. Weiterhin braucht das Wohnmobil eine Sitz-und Schlafgelegenheit (auch als Kombination möglich), einen Tisch (der auch herausnehmbar sein kann) und ausreichend Stauraum in Form von Schränken.

Braucht der Gaskocher eine Gasprüfung? Die Gasprüfung ist laut TÜV neuerdings nur noch für fest verbaute Gasflaschen vorgesehen. Die Lösung über den Kartuschenkocher benötigt keine Gasprüfung. Der TÜV weist aber darauf hin, dass dies im Ermessen des Sachverständigen variieren kann und von Ort zu Ort unterschiedlich gehandhabt wird.

Wird die Elektrik geprüft? Viele Busbastler installieren sich eine Solaranlage und eine oder zwei Bordbatterien. Im Rahmen dessen, was die Prüfer vor Ort von der Elektrik sehen können, wird dies bei der Abnahme ebenfalls überprüft. Wichtig ist, dass die Pluspole der Batterien gut abgedeckt sind, denn ein freiliegender Pluspol kann bei einem Kurzschluss gefährlich werden.

Was kostet die Abnahme? Die reine Änderungsabnahme liegt bei rund 90 Euro plus Mehraufwand. Es gibt allerdings keine Pauschale und so können die Kosten je nach Fahrzeug und TÜV-Stelle unterschiedlich ausfallen.

Wer berät und hilft weiter? Der TÜV SÜD bietet Beratung rund um den Wohnmobil-Ausbau und die Zulassung an. Am besten erkundigt man sich vor dem Umbau beim Sachverständigen vor Ort, ob das Vorhaben Aussicht auf Zulassung hat. Dazu kann man sich telefonisch melden oder mit dem Fahrzeug nach Terminabsprache persönlich vorbeikommen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich im Merkblatt 740 des Verbands der Technischen Überwachungsvereine VdTÜV (kostenpflichtig).