Von Sabine Mattern

Einen Schönwettertag – mehr braucht es nicht, um die Talstation der Drachenfelsbahn, die sich am Rande Königswinters hinter einer modernen Glaskonstruktion verbirgt, mit Menschen in Ausflugslaune zu füllen. Erwartungsvoll wird da auf die nächste Abfahrt der altmodischen grünen Wagen mit dem Drachenlogo gewartet, die ihren Passagieren den steilen Aufstieg auf den 321 Meter hohen Drachenfels ersparen und in weniger als zehn Minuten das Plateau unterhalb der Burgruine erreichen.

Hintergrund Anreise: Je nach Ort der Unterkunft mit dem Zug nach Bonn oder Königswinter. Von Bonn fährt die Stadtbahn (Linie 66) weiter nach Königswinter. Je nach Ort der Unterkunft mit dem Zug nach Bonn oder Königswinter. Von Bonn fährt die Stadtbahn (Linie 66) weiter nach Königswinter. Kost und Logis: Kameha Grand Bonn www.kamehabonn.de): Designhotel in idyllischer Lage am Bonner Bogen mit ökologischem Bewusstsein [+] Lesen Sie mehr Anreise: Je nach Ort der Unterkunft mit dem Zug nach Bonn oder Königswinter. Von Bonn fährt die Stadtbahn (Linie 66) weiter nach Königswinter. Je nach Ort der Unterkunft mit dem Zug nach Bonn oder Königswinter. Von Bonn fährt die Stadtbahn (Linie 66) weiter nach Königswinter. Kost und Logis: Kameha Grand Bonn www.kamehabonn.de): Designhotel in idyllischer Lage am Bonner Bogen mit ökologischem Bewusstsein (deckt 70 % seines Wärme- und Kältebedarfs über Geothermie-Anlage), erreichbar vom Hbf mit Bus Nr. 606 Richtung Ramersdorf in 20 Minuten, DZ/F ab 129 Euro; JUFA Hotel Königswinter/Bonn (www.jufa.eu/koenigswinter): Drei-Sterne-Superior-Haus mit 63 Zimmern, Wanderwege direkt vor der Tür, Gehzeit vom Bahnhof Königswinter-Niederdollendorf ca. 20 Minuten, Bio und Regionalität mit Lebensmitteln aus der Nachbarschaft, DZ/F ab 99,60 Euro. Auf den Drachenfels: Die Drachenfelsbahn bringt Besucher zwischen Januar und November in regelmäßigem Takt und mit Zwischenhalt an Schloss Drachenburg auf den Gipfel und wieder hinunter. Am 15.11. endet die Fahrsaison 2020. Fahrplan, Preise und Öffnungszeiten unter www.drachenfelsbahn.de und www.schloss-drachenburg.de. Eine Preisersparnis ermöglicht die KönigswinterKombiKarte K3: Berg- und Talfahrt mit der Drachenfelsbahn und Schlosseintritt für 17 Euro. Auskünfte: www.siebengebirge.de

Seit 1883 ist Deutschlands dienstälteste Zahnradbahn unermüdlich im Einsatz und kämpft sich, wenn auch schon lange nicht mehr mithilfe einer Dampflok, Meter um Meter durch dichtes Grün die Flanke des bekanntesten Berges im Siebengebirge nach oben. Gerade mal fünf Minuten dauert die Fahrt bis zur Ankunft an der Mittelstation, dem ersten und einzigen Zwischenhalt, wo ein Teil der Gäste aussteigt und die Drachenfelsbahn ihren Gipfelsturm wenige Augenblicke später fortsetzt. Nur ein paar Schritte sind es von hier bis zu einer Brücke, die über der Bahntrasse zu einem der bedeutendsten Schlossbauten des späten 19. Jahrhunderts und einem Gesamtkunstwerk der Gründerzeit führt: dem zwischen 1882 und 1884 errichteten Schloss Drachenburg.

Aus gelbem und rotem Stein gemauert, bildet die Vorburg ein elegantes Entree in den Schlosspark, der mit seinen Rasenflächen und alten Bäumen das hügelige Relief der Landschaft überzieht. Ein gekiester Weg windet sich bergan zum Hauptbau, dessen Architektur die Sprache des Historismus spricht, aber nicht richtig zu wissen scheint, was er sein will: Villa, Schloss, Burg oder Kirche? Man braucht eine Weile, um neben der Aussicht all die kleinen und großen Türme, die Giebel und Erker, die zinnengekrönten Mauern, das gotische Maßwerk und den üppigen Bauschmuck des Hauses zu bestaunen.

Die Drachenfels-Bahn, Deutschlands ältester betriebener Zahnradbahn. Foto: dpa

Ein Haus, das schon Frauengenesungsheim, Fabrikantenwohnsitz und Schule war. Und das ursprünglich für den Bonner Gastwirtssohn, erfolgreichen Börsenmann und in den Adelsstand erhobenen Stephan von Sarter geplant worden war, der die Traumimmobilie aber nie bezog und bis zu seinem Tod im Jahr 1902 in einer Mietwohnung in Paris lebte.

Wer nach einem Rundgang durchs opulent ausgestattete Schlossinnere mit Speisezimmer, Empfangssaal, Bibliothek und Kunsthalle wieder ins Freie tritt, kann die vielen Eindrücke aus dem Beinahezuhause des rheinischen Barons bei einer Verschnaufpause auf der Venusterrasse verdauen. Wo man im Schutz einer Mauer und unter dem Blätterdach akkurat gestutzter Baumkronen auf Bänken Platz nimmt – vor sich das Märchenschloss im Profil, im Ohr das Plätschern eines Springbrunnens.

Das letzte Wegstück hoch zum Drachenfels, um den sich die Mär von Siegfried und dem Drachen rankt, geht man zu Fuß oder steigt erneut in die Zahnradbahn. An der Bergstation haben Um- und Neubauarbeiten dem Drachenfelsplateau, auf dem schon 1834 ein erstes Gasthaus seine Türen öffnete, ein schöneres Gesicht gegeben – mit großzügigen Sitzstufen neben einem modern verglasten Restaurantneubau, der seit 2013 in harmonischer Eintracht mit dem sanierten Altbau aus den 30er Jahren im Schatten der Burgruine liegt, die ein Stückchen weiter oben wie ein hohler Zahn die Bergspitze krönt. Sie ist der Rest einer Höhenburg, die 1138 vom Kölner Erzbischof Arnold I. begonnen und 1149 von Gerhard von Are, dem Propst des Bonner St.-Cassius-Stiftes, fertiggestellt wurde.

Nichts verstellt auf den ineinanderfließenden Terrassen des Plateaus den weiten Panoramablick. Schon Schloss Drachenburg bot grandiose Aussichten: auf Vater Rhein, wie er zwischen bewaldeten Hügeln auftaucht und hastig der früheren Bundeshauptstadt Bonn entgegeneilt, auf die Häuser von Königswinter, ganz in der Nähe, und den Kölner Dom in weiterer Ferne. Doch hier oben wird’s noch besser. Da nehmen am rechten Ufer des Stroms neben dem Drachenfels die markantesten Bergkuppen des Siebengebirges, das in Wirklichkeit über 40 Gipfel zählt, Aufstellung und bekommen einen Namen: Wolkenburg, Nonnenstromberg, Lohrberg, Löwenburg, Großer Oelberg und Petersberg, auf dessen Höhe ein Grandhotel und einstiges Bundesgästehaus schon jede Menge Prominenz kommen und gehen sah. Sieben Berge also – und damit genug Raum für alle, die sich eines der ältesten Naturschutzgebiete unserer Republik erwandern wollen.