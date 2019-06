Safari-Guide Tumaini Cleopa will sich an dem Jeep-Gedränge nicht beteiligen. Foto: Win Schumacher

Geparden halten in der Grasebene von Ndutu nach Beute Ausschau. Weniger als 7000 Geparden soll es noch in Afrika geben, davon etwa 300 im Serengeti-Masai-Mara-Ökosystem. Er ist die bedrohteste Raubkatze des Kontinents. Foto: Win Schumacher

Von Win Schumacher

Die Löwen haben auf den Augenblick nur gewartet. Nur langsam hatte sich die Zebraherde der Wasserstelle genähert und dabei misstrauisch den Schilfgürtel gemustert. Doch der Durst in sengender Hitze hatte über den Argwohn gesiegt. Eine Löwin hat ein Jungtier, das sich am weitesten in das kühle Wasser vorgewagt hatte, längst im Visier. Dann geht alles ganz schnell. Die Raubkatze stürzt aus ihrem Hinterhalt im Schilf und drückt das zappelnde Zebra mit aller Kraft in den Staub. Das Fohlen stößt einen gellenden Schrei aus.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Condor oder Kenya Airways fliegen Nonstop ab Frankfurt über Nairobi zum Kilimanjaro International Airport. Von hier aus fliegen verschiedene Buschflieger direkt in die Serengeti. Eine Anreise ist aber auch auf dem Landweg möglich. Unterkunft: Die Zelt-Camps von Asilia setzen auf Nachhaltigkeit, sind nur wenigen Touristen vorbehalten und liegen an strategischen Punkten in der Serengeti und der Masai Mara, an denen die Gnus regelmäßig vorbeiziehen. Das mobile Olakira-Camp folgt der Herde und wird je nach Position der Wanderung ein halbes Jahr in der Nähe des Maraflusses und schließlich nahe der Ndutu-Ebene aufgebaut, wo die Gnus ihre Kälber zur Welt bringen. Das entspannte Kimondo Camp im Süden der Serengeti ermöglicht aufgrund seiner perfekten Lage einzigartige Tierbeobachtungen.

Doch bald wird sein Todesruf von aufheulendem Motorenlärm erstickt. Das sterbende Tier ist von mehr als einem Dutzend Safari-Wagen umzingelt. Touristen drängen ihre Guides, näher an das Geschehen heranzufahren. Die rufen per Funkspruch ihre Kollegen herbei. Ein Gemurmel und Rufen in verschiedenen Sprachen unterlegt die Szenerie.

Nur Safari-Guide Tumaini Cleopa will sich an dem Gedränge nicht beteiligen. "Wollen wir uns auf die Suche nach den Wildhunden machen?", fragt der Massai. Er ist über den Touristen-Andrang beim Löwenmahl sichtlich wenig ergötzt und startet den Motor seines Geländewagens. Ist ein Löwe vor der Kamera, der sich über seine Beute hermacht, nicht der Höhepunkt einer jeden Safari? Mag sein. Aber gar nicht weit von hier, irgendwo dort, wo die große Herde der Gnus weiter nach Westen zieht, so verspricht es Cleopa, wartet ein anderes Abenteuer der Wildnis - eines, das seinen Safari-Gästen dann ganz allein gehört.

Was wohl Bernhard Grzimek zur Serengeti im Jahr 2019 sagen würde? Vor 60 Jahren machte der Schlachtruf des Frankfurter Zoologen "Serengeti darf nicht sterben!" die Naturschätze des Landes und ihre Bedrohung schlagartig in aller Welt bekannt. Die berühmte Tierdokumentation wurde am 25. Juni 1959 während der Filmfestspiele in Berlin uraufgeführt und erhielt später als erster deutscher Film überhaupt den Oscar. Die Doku des 1987 verstorbenen Tierfilmers war wohl maßgeblich daran beteiligt, dass das komplette Ökosystem im Norden des Landes unter Schutz gestellt wurde.

Damalige Pläne, die Fläche des Parks mehr als zu halbieren, wurden aufgegeben. Die Massenwanderung der Gnus im Wechsel der Regen- und Trockenzeiten geht seither vom Menschen unbeeinträchtigt weiter und ist Motor des Safari-Tourismus im Land. Während der Dreharbeiten starb Grzimeks Sohn Michael beim Absturz seines zebragestreiften Buschfliegers nach der Kollision mit einem Geier. Für den Vater war es ein kaum zu verkraftender Schicksalsschlag. Die Serengeti aber lebt weiter.

"Serengeti steht bis heute für Wildnis", sagt Christof Schenck, "allerdings hat sie in letzter Zeit mit immer mehr Herausforderungen zu kämpfen." Der Biologe ist seit fast 20 Jahren Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF). "Zum einen wird sehr viel Aufwand betrieben, die Wilderei auf Elefanten und Nashörner unter Kontrolle zu bekommen, andererseits gibt es nach wie vor eine hohe Fleischwilderei." Rund 25.000 Schlingen sammelten zwei Teams der ZGF seit 2017 ein. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bis zu 150.000 Gnus jährlich gejagt werden. Die meisten davon illegal.

Cleopa hat am späten Morgen einen Gepard inmitten der Grasebene von Ndutu entdeckt. Mit dem bloßen Auge ist er kaum zu sehen. Langsam nähert er sich dem schnellsten Jäger im Tierreich mit dem Geländewagen. Um das Tier nicht zu stören, stellt er in gebührendem Abstand den Motor ab. "Er hält nach Beute Ausschau", freut sich der Massai. "Geparden jagen auch in den Mittagsstunden. Dann haben sie weniger Konkurrenz von anderen Räubern."

Nach und nach haben auch andere Safari-Wagen den Geparden gesichtet. Die Touristen machen Fotos, sind aber bald wieder verschwunden, um ihr Lunch in der Lodge nicht zu verpassen. "Sie werden wohl auch das Mittagessen des Geparden verpassen", flüstert Cleopa, "der hier sieht wirklich hungrig aus." Fast drei Stunden wartet der Guide mit seinen Gästen in der sengenden Mittagssonne.

Wie aus dem Nichts taucht plötzlich eine Gazellenmutter mit einem halbwüchsigen Kitz auf. Der Gepard hat sie noch vor Cleopa erspäht. Dann geht alles ganz rasch. Die Katze schnellt aus ihrem Hinterhalt, eine Staubwolke steigt auf und Cleopa startet den Motor. Bis er sich mit dem Wagen genähert hat, drückt der Gepard dem Gazellenkitz bereits mit einem kräftigen Biss die Kehle zu. Minuten danach ist bereits das Surren der Aasfliegen zu hören.

"Wir wissen nicht, ob unsere Enkel noch Geparden in der Wildnis erleben werden", sagt Cleopa. Die Bestandszahlen sind in den letzten Jahren dramatisch eingebrochen. Weniger als 7000 Geparden soll es noch in Afrika geben, davon etwa 300 im Serengeti-Masai Mara-Ökosystem. Dem schnellen Jäger werden vor allem der Verlust von geeignetem Lebensraum und Konflikte mit Viehzüchtern zum Verhängnis. Innerhalb des Nationalparks fielen in den letzten drei Jahren mindestens acht Geparden Unfällen mit zu schnellen Safari-Wagen zum Opfer - ein Verlust, der Cleopa besonders ärgert.

Überhaupt setzt der stark zunehmende Tourismus die Serengeti zunehmend unter Druck. Unzählige Tierdokumentationen locken immer mehr Reisende aus Europa, den USA und neuerdings Fernost nach Tansania. Zuletzt entdeckte auch eine steigende Zahl Chinesen das Safari-Traumland für sich. Aus dem starken Wasserverbrauch von immer mehr Touristen-Unterkünften im und um den Park könnte bald ein ökologisches Problem werden. In den Mägen von verendeten Hyänen finden Zoologen immer häufiger Plastikmüll.

Naturschützer wie die Zoologin Marion East vom Leibniz-Insitut für Zoo- und Wildtierforschung appellieren dabei an Touristen, sich ihres Einflusses auf das Ökosystem bewusst zu werden. "Einen Reiseveranstalter auszuwählen, dem es wirklich um Nachhaltigkeit geht, ist ganz entscheidend", sagt die Britin. "Jeder kann auch einfach seinen eigenen Müll wieder mitnehmen, statt ihn im Park zu lassen." Zwar hat Tansania im Mai landesweit Plastiktüten verboten, Verpackungsmüll und Einwegflaschen werden die Serengeti aber weiterhin belasten.

Christof Schenck vom ZGF empfiehlt gar, nach Möglichkeit in andere Safari-Ziele des Landes wie den Ruaha- oder Katavi-Nationalpark auszuweichen. "Der Druck durch den Tourismus ist dort sehr viel geringer."

In der Serengeti können Touristen allein schon zum Erhalt der Tierwelt beitragen, indem sie sich nicht an dem Ansturm auf einzelne Arten beteiligen. "Für mich ist die Beobachtung eines seltenen Vogels, eines Servals oder Karakals manchmal viel spannender als die Begegnung mit einem Löwen oder Leoparden", sagt Cleopa. Selbst langjährige Safari-Reisende haben die kleineren Vertreter aus der Familie der Katzen selbst auf unzähligen Pirschfahrten noch nie gesehen.

Als die Sonne bereits hinter dem Akaziengestrüpp verschwunden ist, wartet tatsächlich ein Serval auf Cleopas Gäste direkt am Wegrand - wie von dem Guide bestellt. Die schöne Katze duckt sich ins hohe Gras. Ihre übergroßen Luchsohren sind jedoch gut zu erkennen. Sie späht einen Augenblick lang nach dem Jeep und ist sogleich mit einem Satz in einer nahen Buschgruppe verschwunden.

Für Cleopas Gäste steht bereits fest - dies war nicht ihre letzte Safari in Tansania. Vielleicht geht es beim nächsten Mal aber in einen der weniger bekannten Nationalparks des Landes, wo die Leoparden und Löwen noch ihre Ruhe haben - ganz wie zu Grzimeks Zeiten in der Serengeti.