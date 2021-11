Von Katharina Eppert

Während in Deutschland ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen abgesagt wird – und die Angst vor einem Lockdown wächst –, glänzt Schweden, das seit Beginn der Pandemie für seinen "Larifari"-Umgang mit dem Coronavirus kritisiert wurde, mit einer Corona-Inzidenz von unter 100. Grund genug für die Skandinavier, ihre traditionellen Weihnachtsbräuche in gewohnter Manier auszuleben, mit so ziemlich jeder Erleuchtung, die im dunklen Winter nun mal dazu gehört. Ganz besonders hell wird es da in Göteborg, wo im Vergnügungspark Liseberg bereits Mitte November alles weihnachtlich blinkt und glitzert. Dabei ist der ganze Park festlich illuminiert, der Weihnachtsmann schaut mit Geschenken vorbei und eine skandinavische Eisbar lockt die Besucher an.

Eine blonde Schwedin hat sich für das Lichterfest „Santa Lucia“ geschmückt.

Hier kann man Glogg probieren – die schwedische Variante von Glühwein mit Mandeln, Nelken und Zimt – oder Rentier- und Elchfleisch aus Lappland, Moltebeere-Marmelade ("hjortron" auf Schwedisch) und andere Arten schwedischer Beeren oder Säfte aus Birke oder Ahorn kosten. Besonders schön: Die Eisbahn in Liseberg verwandelt sich in ein Freilufttheater, in dem jeden Tag eine Kindergeschichte über Schlittschuhe erzählt wird. Wahlweise werden Stücke wie "Schwanensee", "Der Nussknacker" oder Dickens "A Christmas Carol" aufgeführt. Fahrgeschäfte wie das große Riesenrad sorgen für zusätzlich Remmidemmi und verschaffen einen guten Überblick über Winter-Wonderland Göteborg.

Selbst wer abseits des weihnachtlichen Geschehens ist, wohnt ihm ungezwungen bei. Denn bereits von weitem sieht man den Lichter-Weihnachtsbaum des hohen Turms von Liseberg leuchten, dessen Weihnachtsstern auf der Spitze allen Einwohnern und Besuchern den Weg in den Vergnügungspark leuchtet. Der Weihnachtsmarkt Liseberg in Göteborg ist der größte Weihnachtsmarkt in Schweden. Der Park eröffnete im Jahr 2000 neu und hat seitdem einen enormen Zulauf an Besuchern. Nicht umsonst bezeichnet sich Göteborg selbst als "DIE schwedische Weihnachtsstadt" und stellt die Hauptstadt Stockholm zumindest in dieser Disziplin ganz schön in den Schatten.

Hefegebäck, das zum Luciafest am 13. Dezember gebacken wird.

Neben dem Weihnachtsmärchen "Jul auf Liseberg" lohnt vor allem ein Besuch auf Schloss Tjolöholm. Dort ist einer der größten unter den Weihnachtsmärkten Westschwedens zu finden, mit Ausstellern von Kunsthandwerk und lokal produzierten Delikatessen sowie Aktivitäten für die ganze Familie.

Noch etwas unkonventioneller und gemütlicher ist ein Besuch im Altstadtviertel Haga. Hier gibt es Adventsstimmung an jeder Ecke: Christbäume, festliche Straßenbeleuchtung, geschmückte Schaufenster und einen eigenen Adventskalender. An den Adventswochenenden findet ein charmanter Weihnachtsmarkt statt. Hier kann man in aller Ruhe gemütlich einkaufen und eine schwedische Fika (Kaffeepause) genießen mit Zimtschnecken oder Lussekatter, ein Safran-Hefegebäck.

Safran ist die Schlüsselzutat der Lussebullar, auch Lussekatter genannt.

Lussekatter, manchmal auch "Lusssebollar" genannt, gibt es in vielen verschiedenen Formen. Beim Klassiker "Julgalten" werden die Teigstränge an den Enden in entgegengesetzter Richtung aufgerollt, sodass das Gebäck einem S ähnelt. In die Mitte jeder Schnecke wird eine Rosine gesetzt. Gebacken werden die süßen Teilchen zum Luciafest, das alljährlich am 13. Dezember stattfindet. Dann erleuchten auf dem Haupt von Sankta Lucia – so wird in Schweden die Lichterkönigin genannt – Kerzen. Weil die Vorweihnachtszeit in Schweden noch dunkler ist als in südlicheren Gefilden, hat das Licht, das Jesus mit seiner Geburt brachte, eine weitaus größere Bedeutung. Das Luciafest der Lichterkönigin hat deshalb einen besonderen Stellenwert in der Vorweihnachtszeit in Schweden.

Informationen:

Anreise: Direktflüge von Frankfurt am Main nach Göteborg in 1.40 Std., z.B mit Lufthansa. In der Stadt selbst nutzt man am besten den sehr gut ausgebauten Öffentlichen Nahverkehr. Eine 24-Stunden-Karte kostet circa 9,30 Euro für Erwachsene.

Unterkunft: Das Gothia Towers Hotel (vier Sterne) liegt im Herzen von Göteborg und direkt gegenüber vom Vergnügungspark Liseberg. Die Sky-Bar auf der der 23. Etage bietet herrlichen Panoramablick auf Göteborg. Doppelzimmer mit Frühstück ab 117 Euro, https://en.gothiatowers.com/

Corona-Lage: Schweden ist eines der wenigen Länder, die die Corona-Zahlen aktuell sehr gut im Griff hat. Die landesweite Inzidenz liegt dort bei 61,7 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner (Stand: 24. November)

Unbedingt machen: Liseberg mit Weihnachtsmarkt (bis 30. Dezember) besuchen, Fahrspaß-Kombitickets ab 25 Euro, https://www.liseberg.com/. Der Weihnachtsmarkt in Haga findet dieses Jahr an folgenden Adventswochenenden statt: 27. bis 28. November, 4. bis 5. Dezember, 11. bis 12. Dezember, 18. bis 19. Dezember. Der große Weihnachtsmarkt auf Schloss Tjolöholm findet bis 28. November statt.

Weitere Infos: visitsweden.de