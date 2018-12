Von Michael Abschlag

Steiermark. Als ich die Hütte sehe, verfluche ich mich. "Gleich sind wir da", hat unser Bergführer gesagt. Inzwischen haben die Bäume den Blick freigegeben und es wird klar, was er mit der Formulierung "gleich" meint. Vor uns ragt eine weiße Wand auf. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die Wand als Hügel. Er ist mindestens zehn Meter hoch, und ganz oben, von blitzend weißem Schnee umgeben und vor einem wolkenlos blauen Himmel, steht die Hütte.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Zug nach Salzburg sind es von Heidelberg etwa 5 1/2 Stunden, Austrian Airlines fliegt ab Frankfurt und Stuttgart in einer knappen Stunde. Von Salzburg fahren Busse ins Gesäuse. ■ Unterkunft: Das Hotel Spirodom, Eichenweg 616 in Admont, liegt in unmittelbarer Nähe zu den Wander- und Skigebieten. [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Zug nach Salzburg sind es von Heidelberg etwa 5 1/2 Stunden, Austrian Airlines fliegt ab Frankfurt und Stuttgart in einer knappen Stunde. Von Salzburg fahren Busse ins Gesäuse. ■ Unterkunft: Das Hotel Spirodom, Eichenweg 616 in Admont, liegt in unmittelbarer Nähe zu den Wander- und Skigebieten. Zimmer gibt es ab 94 Euro pro Person. Für Tage mit schlechtem Wetter gibt es auch einen sehr großen Wellnessbereich mit Sauna und Pool. ■ Essen und Trinken: Die Ebneralm am Wanderweg 85/669 lädt als urige Berghütte zum Verschnaufen und zur Stärkung ein - vor allem der Kaiserschmarrn ist empfehlenswert. Zum Einkehren bietet sich auch der Kölblwirt in Johnsbach (Hauptstraße 65) an, der günstig am Start eines Wanderwegs liegt. Ebenfalls in Johnsbach findet sich das Gasthof zum Donner (Hauptstraße 5), ein Traditionswirtshaus aus dem Jahr 1152. Die Atmosphäre ist gemütlich, das Essen gut. ■ Ausrüstung: Der Pörl Sports Shop in der Hauptstraße 18 in Admont verleiht Skier, Schneeschuhe und andere Ausrüstung.

Was, frage ich mich in diesem Augenblick, mache ich eigentlich hier? Ich könnte jetzt auf meiner Couch liegen, eine Kaffeetasse in der Hand, und irgendeine Serie schauen. Stattdessen stehe ich hier, schwer atmend vor Erschöpfung, unter mir einen halben Meter Schnee und vor mir einen weißen Berg, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn bezwingen soll.

Unter normalen Umständen, muss man dazusagen, wären wir nie so weit gekommen. In den Wäldern und Bergen liegt meterhoch Schnee. Bewegt man sich hier normal vorwärts, sackt man unwillkürlich bis zu den Knien ein und schon nach ein paar Schritten dringt das Wasser in die Schuhe. Wir haben es selbst ausprobiert.

Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, sich fortzubewegen: mit Skiern oder mit Schneeschuhen. Letztere haben wir heute Morgen angezogen, große, unförmige Teller aus Plastik, die nicht einsinken, weil sie das Körpergewicht verteilen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ohne größere Probleme stapfen wir über den knirschenden Schnee, in einer Reihe, dick eingemummelt und mit Skistöcken bewaffnet. Ein wenig fühlt man sich wie auf einer Polarexpedition.

Die Steiermark hat das Schneeschuhwandern vor einigen Jahren für sich entdeckt. Wintersport und Alpinismus sind heute die wichtigsten Einnahmequellen der lange Zeit armen Region im Norden Österreichs. Hier, wo Bauern einst kargen Berghängen ihr Brot abtrotzten und viele wilderten, um nicht zu verhungern. Und wo noch heute die Natur rau und ungezähmt ist, die grauen Felswände steil in den Himmel ragen und sich rauschende Gebirgsbäche durch das Gestein fressen.

Ausgepowert: RNZ-Redakteur Michael Abschlag. Foto: Michael Abschlag

Gesäuse nannten die Bewohner die Region ganz im Norden der Steiermark - nach dem Rauschen der Enns, die sich hier auf 16 Kilometern Länge tosend und schäumend durch die Berge kämpft. Das "Xeis", wie die Einheimischen es schreiben, ist eine raue, schroffe Region, aber auch eine oft bezaubernd schöne. 150 Höhenmeter überwindet die Enns auf dieser kurzen Strecke, sie stürzt geradezu in die Tiefe. Flankiert wird das Tal von steil aufragenden Kalkgipfeln, fast senkrecht ragen die Wände an manchen Stellen in die Höhe. Im Süden, wo der Johansbach als Nebenfluss abzweigt, öffnet sich das Tal und gibt den Blick frei auf einen alpinen Garten, aus grünen Wiesen, Almen und verschlafenen Dörfern.

Die Erschließung dieser Region begann im 19. Jahrhundert. Bis dahin lebten die meisten Bewohner in verstreuten Höfen und abgeschiedenen Dörfern in den Tälern, voneinander getrennt durch die Berge. Dann kam die erste Eisenbahn und mit ihr hielt allmählich die Moderne Einzug. Damals begannen auch die ersten Wanderer und Bergsteiger, die Landschaft für sich zu entdecken. Österreichische Bergsteigerlegenden wie Gustav Jahn, Hubert Peterka und Kurt Maix erklommen hier die steil aufragenden 2000er. Die Kämpfe um berüchtigte Berge wie die Rosskuppenkante gaben dem Gesäuse seinen Titel als "Universität des Bergsteigens". "Das, was sie damals geleistet haben, ist schon beeindruckend", sagt unser Guide Stefan ehrfurchtsvoll. "Wenn man sich überlegt, dass die damals nur einfachste Hilfsmittel zur Verfügung hatten." Bis zur Jahrhundertwende waren die gefährlichen Nordwände erobert.

Aber der Weg in die Berge war stets gefährlich und manchmal tödlich. Vor allem in der Frühzeit des Bergsteigens sorgten schlechtere Ausrüstung und eine oft draufgängerische Haltung für etliche Tote - bis in die 1940er Jahre hinein gab es oft bis zu 14 Abstürze im Jahr. Von dieser Schattenseite des Bergsteigens zeugt auch der Bergfriedhof von Johnsbach, am Hang des großen Ödstein gelegen. Seit 1810 steht er hier, steinerne Grabsteine und schlichte Kreuze aus Eisen oder Holz erinnern an die Dutzenden toten Bergsteiger, die hier begraben liegen. Den Jahreszahlen auf den Steinen und Kreuzen zufolge starben viele von ihnen noch jung. Die plötzliche Erinnerung an Tod und Vergänglichkeit in einer überwältigenden Naturkulisse hat etwas Ergreifendes.

Es sind Geschichten von spektakulären Wanderungen und atemberaubender Natur, von tollkühnen Bergsteigern, geschickten Kletterern und gewieften Wilderern, die hier immer wieder erzählt werden. Eine ist die Geschichte von Andreas Rodlauer. "Das war ein Wilderer", erzählt Stephan. "Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Aber er hat das nicht zum Spaß gemacht, sondern aus nackter Not." Rodlauer kannte die Berge wie kein Zweiter, erzählt er. "Immer ist er den Verfolgern durch eine Schlucht entwischt, deswegen kannte niemand seine Identität. Einmal hat er eine Schleife gemacht und ist von hinten wieder zu den Dorfbewohnern dazugestoßen, die nicht wussten, dass er es ist." Erwischt, sagt Stefan, wurde er nie.

Wir haben inzwischen gut die Hälfte der Strecke hinter uns, und allmählich zehrt der Aufstieg an den Kräften. Ich spüre, wie mein Atem heftiger wird und meine Beine schwerer werden. Eine halbe Stunde schaffe ich noch, denke ich bei mir, vielleicht eine ganze. Danach geht es an die Substanz.

Endlich am Ziel: In der Hütte wartet eine zünftige Brotzeit. Foto: Michael Abschlag

Immerhin legen wir eine Pause ein. Um uns herum ragen Tannenspitzen aus dem Schnee, über die Gipfel bietet sich ein fantastischer Blick auf das idyllisch verschneite Tal.

Inzwischen sind, muss man sagen, Wanderungen in den Bergen deutlich sicherer geworden. Die Zahl der Unfälle geht zurück - und das trotz steigender Nachfrage. Die Ausrüstung ist eben besser geworden, und die professionellen Wanderer und Bergsteiger versuchen, das Risiko möglichst gering zu halten. Die meisten von ihnen sind keine Hasardeure, sondern sehr sorgfältige und vorsichtige Menschen, die jeden Schritt genau planen.

Christian Stangl hat uns im Vorfeld erklärt, worauf es ankommt. Der 52-Jährige ist im Gesäuse eine lebende Legende; er ist die K21 geklettert (auf jedem Kontinent die drei höchsten Berge) und hat die drei höchsten Berge der Region an einem Tag bestiegen. "Das wichtigste ist: Wenn man ein schlechtes Gefühl hat, sollte man umkehren", erklärt er.

Um Unglücke in den Bergen zu vermeiden, betont er, sollte man sich gut vorbereiten. Deshalb sitzen wir erst einmal da und erstellen akribisch unsere Tourenplanung: Wie ist das Wetter? Woher kommt der Wind, wie stark ist er? Gibt es Lawinenwarnungen? Ab der Warnstufe 3 von 5 sollten Anfänger nicht mehr aus dem Haus. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Risse in der Schneedecke zu erkennen sind, bei Mulden und einem dumpfen Geräusch bei jedem Schritt. Auf der Karte berechnen wir unsere Route und die veranschlagte Zeit. Auch für den (glücklicherweise unwahrscheinlichen) Fall, das tatsächlich jemand eine Lawine auslösen wird, sind wir vorbereitet: Jeder hat ein Funkgerät dabei, das die Nähe zum Verschütteten anzeigt.

Grandioser Ausblick über die Berge. Foto: Michael Abschlag

Bei unserer Route passiert aber nichts, von der wachsenden Erschöpfung einmal abgesehen. Als die Hütte zu sehen ist und wir den ersten Schock überwunden haben, schöpfen wir neue Kraft. Nur noch wenige Hundert Meter! Ich beginne innerlich schon, meine Schritte im Countdown von 100 abwärts abzählen, muss es aber mehrfach wiederholen. Die letzten Meter ziehen sich. Zum Schluss geht es noch einmal steil geradeaus, und dann sind wir plötzlich da.

Während wir vor der Hütte sitzen und das gekühlte Bier genießen, bietet sich uns ein atemberaubender Anblick. Vor uns liegt, im Tal, der verschneite Wald, durch den wir gestiefelt sind. Der Schnee glänzt in der Sonne, die hoch am wolkenlos blauen Himmel steht. Vor uns ragen hohe, schroffe Berge auf, an den Hängen sind vereinzelte Hütten zu sehen. Über dem höchsten Gipfel kreist ein Adler, und in der Luft liegt eine ungewohnte, majestätische Stille.

Es hat sich doch gelohnt.