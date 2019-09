Das Sklavenmuseum in Stone Town erinnert an die dunkle Vergangenheit Sansibars. Foto: Claudia Diemar

Von Claudia Diemar

Als die Flugbegleiterin mit den Einreisekarten für Tansania durch die Passagierreihen geht, ist die Dame mit den Silberlöckchen beunruhigt: "Ja fliegen wir denn nicht nach Sansibar?" Vielleicht glaubt die rüstige Seniorin, ihr Reiseziel sei noch heute ein Sultanat. Wie zu den Zeiten, als man mit Gewürzen und Sklavenhandel steinreich werden konnte und eine einheimische Prinzessin von hier aus aufbrach, um mit ihrem deutschen Geliebten nach Hamburg zu fliehen, ins Nebelgrau, dem die heutigen Sonnenanbeter entkommen wollen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Condor fliegt via Mombasa von Frankfurt nach Sansibar, Sansibar zurück nach Frankfurt gibt es Nonstop-Flüge ab 200 Euro pro Strecke. Einreise: Der Reisepass muss noch 6 Monate gültig sein. Das Visum zum Preis von 50 US-Dollar gibt es bei Einreise am Flughafen oder vorab (50 Euro) bei der Botschaft von [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Condor fliegt via Mombasa von Frankfurt nach Sansibar, Sansibar zurück nach Frankfurt gibt es Nonstop-Flüge ab 200 Euro pro Strecke. Einreise: Der Reisepass muss noch 6 Monate gültig sein. Das Visum zum Preis von 50 US-Dollar gibt es bei Einreise am Flughafen oder vorab (50 Euro) bei der Botschaft von Tansania in Berlin. Gesundheit: Guter Sonnenschutz ist unerlässlich. Malariaprophylaxe ist angeraten. Gelbfieberimpfschutz ist für Reisende aus Europa nicht vorgeschrieben, jedoch ebenso sinnvoll wie ein Schutz gegen Hepatitis A. Wer eine Safari-Tour in Tansania-Festland vorschaltet und von dort aus einfliegt, muss eine Gelbfieber-Impfung vorweisen können. Pauschalreisen: Neckermann bietet 7 Nächte AI im "Neptune Pwani Beach Resort" ab 538 Euro, mit Flügen ab 1047 Euro an. Ebenso bieten etliche Veranstalter Kombinationen mit Safarireisen in Kenia und Tansania an. Individuell zugeschnittene Angebote z. B. über Abendsonne Afrika, www.abendsonneafrika.de. Auskünfte: www.zanzibartourism.go.tz und www.tanzania-gov.de

Es gibt Orte, denen haftet etwas Magisches an, deren Namen scheinen exotische Versprechungen zu wispern. Tahiti und Timbuktu sind solche Namen. Oder Samarkand und Sansibar, das sich offiziell Zanzibar nennt, als halbautonomer Teilstaat zu Tansania gehört und aus fast unzähligen Inseln besteht, von denen das größte Eiland Ungunja heißt und gemeinhin Sansibar genannt wird. 86 Kilometer lang und knapp 40 Kilometer breit ist dieses Ungunja, was so viel wie "Land der Fülle" heißt.

Smaragdgrün sieht Sansibar aus der Luft aus, wie ein Juwel präsentiert sich die Insel auf den türkis schimmernden Fluten des Indischen Ozeans. Die schwüle Tropenhitze, die einen auf der Gangway überfällt, ist beinahe niederstreckend. Aber das Lächeln, das Reiseleiter Masoud den eben angekommenen Gäste schenkt, lässt alle Strapazen vergessen.

Während der Kleinbus über die für ostafrikanische Verhältnisse geradezu vorzüglichen Straßen rumpelt, erzählt Masoud Inselgeschichten. Von jener einzigartigen Mischung von Afrika und Arabien, die Sansibar darstellt. Von Sindbad dem Seefahrer und anderen Schiffsführern, die mit dem Passat angesegelt kamen und den Islam ebenso auf die Insel brachten wie die Gewürzpflanzen. So wurde Sansibar zu einem Ort, an dem man bleiben konnte, wo der Pfeffer wächst. Von den Frauen spricht er, die Kooperativen gegründet haben, um Seegras für die Kosmetikindustrie zu ernten. Und von der Ära des tansanischen Sozialismus, der Sansibar die Plattenbausiedlungen am Rand der Hauptstadt Stone Town brachte.

Durch eine lange Allee von mächtigen Mahagonibäumen schaukelt der Kleinbus. Dann steht es plötzlich da, das Strandhotel an der Ostküste. Zwischen Pool und Strand liegen nur ein paar Schritte. Der Ozean schimmert wie flüssige grünblaue Seide. Der Sand ist blendend hell und fein wie Reismehl. Im Hintergrund rascheln Palmen, wispern Tamarisken. Dies hier ist mit Abstand das wärmste Meerwasser, in dem ich jemals gebadet habe. Es wäre jetzt interessant, mit einem Thermometer nachzumessen.

Stunden später verlasse ich den Hotelgarten, um wieder eine Runde schwimmen zu gehen. Und ist verdutzt: Die See ist weg und die Ebbe da, wie daheim an der Nordsee. Jetzt ist auch klar, warum sich das Meer fast körperwarm anfühlt. Wenn es sich zurückzieht, heizt die Äquatorsonne seinen Grund wie eine Bratplatte auf. Und wenn das Wasser zurückkommt, läuft es über eine Art natürliche Fußbodenheizung.

Irgendwann habe ich genug im Ozean geplanscht, am Pool relaxt und will endlich die Insel erleben. Niemand, der auf Sansibar weilt, kommt an den Gewürzplantagen vorbei. Sie stehen auf der Ausflugsliste ganz oben. Von Anis bis Zitronengras wächst alles auf der Insel. In der Kizimbani Spice Farm hält Masoud seinen Gästen einige Blätter unter die Nase. Sie duften süß und pikant zugleich. Wenn man die Augen schließt und nur dem Geruchssinn vertraut, kommt man dem Aroma am besten auf die Spur. Ingwer vielleicht? "Genau", lobt Masoud, und gräbt die Wurzel dazu aus. Und führt die Gruppe weiter zu Vanillesträuchern, zu Bäumen, auf denen der Pfeffer wächst, zu noch karmesinrot leuchtenden Nelkenfrüchten und zum Lippenstiftbaum, mit dessen orange-roter Farbe man sich den Mund schminken kann. Masoud macht vor, wie das geht und sein Lächeln erinnert nun an einen grell geschminkten Clown. Dann schneidet er eine Muskatnuss auf und zeigt den von der Blüte umschlossenen Kern. Das alles ist äußerst lehrreich und interessant, auch wenn einem beim Spaziergang durch die Plantage sogar im Schatten der Schweiß in Strömen rinnt.

Nur der Streifzug durch den dschungelartigen Jozani-Forest mit seiner Pflanzenfeuchte ist noch ermattender. Die Tierwelt dagegen fühlt sich wohl. Vögel tschilpen, Schmetterlinge gaukeln durch die Luft. Rote Sansibar-Stummelaffen und Weißkehlmeerkatzen turnen durchs Geäst. Der Sansibar-Leopard gilt dagegen als ausgestorben. "Den habe ich als Kind noch mitten durchs Dorf streifen sehen", erzählt der ehemalige Lehrer Chende Makama.

Bei der "Cultural Village Tour" in Bwejuu führt er uns durch seinen Heimatort, zeigt Kindergarten, Schule und das kleine Krankenhaus. Die Klinik mit einem Arzt, zwei Schwestern und vier Hebammen wird von den umliegenden Hotels und durch den Beitrag der Gäste dieser Tour unterstützt. Herr Makama geht mit uns vorbei an Häusern aus Korallenstein, macht die Besucher mit fleißigen Frauen bekannt, die Seetang zum Trocknen aufhängen, Seile aus Kokosfasern drehen und Wäsche in großen Schüsseln walken.

Auch die Hauptstadt Stone Town ist ein Muss, schon, weil die Unesco die gesamte Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt hat. Doch wer herausgeputzte historische Idylle erwartet, wird enttäuscht. Gut, die eine oder andere historische Holztür ist restauriert und manche Fassade vor dem Ruin gerettet. Das palastartige "Haus der Wunder", das als erstes Gebäude Ostafrikas über elektrisches Licht verfügte, soll demnächst renoviert werden. Der einstige Sultanspalast Beit-el-Sahel dient heute als ethnografisches Museum.

Wirklich sehen muss man das Sklavenmuseum, wo unter sich träge drehenden Deckenventilatoren das unfassbare Verbrechen an den jahrhundertelang auf dem Festland geraubten Menschen dekliniert wird. Draußen, vor der anglikanischen Kathedrale, ist den in Ketten gelegten Elenden heute ein Denkmal gesetzt. Überall drückt die Hitze und in den handtuchschmalen Gassen von Stone Town muss man Mopeds ebenso ausweichen wie Shop-Besitzern, die einen in ihre Läden ziehen wollen. Nur der Souvenirladen im Geburtshaus von Freddy Mercury, in dem es nichts zu sehen gibt, was an den legendären Queen-Sänger erinnern könnte, wird von so vielen Touristen besucht, dass er auf derlei Werbung verzichten kann.

Seltsam, wie schnell man, ohnehin schachmatt vom Tropenklima, sich enerviert fühlt und nach dem künstlichen Paradies der Hotelanlage zwischen Pool und Ozean sehnt. Vielleicht ist das der beste Platz auf Sansibar, ein Ort, wo man über den letzten Seiten von Prinzessin Salmes Lebenserinnerungen ebenso davontreiben kann wie bei der Lektüre von Anderschs "Sansibar oder der letzte Grund", auch wenn dieses wunderbare Buch gar nichts mit Sansibar, wohl aber mit der See und der Sehnsucht zu tun hat.

Die Flut ist unterdessen zurück. Eine Dhau, der uralte traditionelle Bootstyp, kreuzt durch das grelltürkise Wasser. Sindbad der Seefahrer lässt grüßen.