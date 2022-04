Von Claudia Diemar

Noch Rebrechte frei", lautete die Annonce, die Familie Triebe 1997 in der Zeitung entdeckte. Zu dieser Zeit war man noch auf Milchvieh spezialisiert. Aber die nahe Molkerei machte dicht und die Preise waren ohnehin schlecht. "Also begann unser abenteuerlicher Weg von der Milchkanne zur Weinflasche", erzählt Winzerin Grit Triebe in ihrer Vinothek im mächtigen Altenburger Vierseitenhof. Heute verdienen sie mit den Reben gutes Geld. Tochter Annemarie ist Zeitzer Weinprinzessin. "Wenn das Herz einmal ins Weinfass geplumpst ist, kommt es da nicht heraus", lacht Grit Triebe. Die Weinberge liegen ein Stück entfernt im Tal der Weißen Elster, der Hof selbst findet sich in Würchwitz, das zudem für den kuriosen "Milbenkäse" bekannt ist, den ein pensionierter Schullehrer produziert.

Hintergrund Informationen Anreise: Mit dem Auto über die A 38 von Westen aus. Mit dem Zug (und Rad) über Erfurt, Halle oder Leipzig. Unterkunft:"Waldschlösschen" bei Nebra [+] Lesen Sie mehr Informationen Anreise: Mit dem Auto über die A 38 von Westen aus. Mit dem Zug (und Rad) über Erfurt, Halle oder Leipzig. Unterkunft:"Waldschlösschen" bei Nebra (www.waldschloesschen-wangen.de); "Zur Alten Schmiede" in Naumburg (www.ck-domstadt-hotels.de); "Zum Rebstock" in Roßbach (www.hotel-zum-rebstock.de); "Landpension Kleeblatt" in Würchwitz (www.landpension-kleeblatt.de)

[-] Weniger anzeigen

Würchwitz liegt nur einen Katzensprung von Zeitz entfernt, dessen Schloss Moritzburg mit Stiftsbibliothek und Deutschlands einzigem Kinderwagenmuseum aufwartet. Der Schlosspark ist vor allem für Familien ein Anziehungspunkt. Eine Riesenrutsche am Hang und ein schöner Spielplatz locken zwischen opulenten Blumenbeeten und weitläufigen Wiesenflächen. Das grüne Paradies gehört zu den "Gartenträumen", den insgesamt 50 historischen Parks in Sachsen-Anhalt.

"Naumburg 26 km" steht auf dem uralten Kilometerstein am Kreisel vor der Zeitzer Zuckerfabrik. Also nichts wie los zum Rendezvous mit der schönsten Frau des Mittelalters. Man findet sie im Dom, der wohl bedeutendsten Station auf der "Straße der Romanik", die allein in der Region Saale-Unstrut fast dreißig sehenswerte Bauten bietet.

Markgräfin Uta von Ballenstedt ist eine von zwölf Stifterfiguren, die um 1250 vom "Naumburger Meister" geschaffen wurden. Stolzer Blick aus einem ebenmäßigen Gesicht: Uta ist der Star der Kathedrale, die zudem mit einem kostbaren Domschatz, einem idyllischen Kirchgarten und den modernen Glasfenstern von Neo Rauch in der Elisabethkapelle begeistert. Naumburg mit seiner sorgsam restaurierten Altstadt, mit Kopfsteinpflastergassen, Lindenallee und malerischem Marktplatz ist ein guter Ausgangspunkt, um die Region zu erkunden. Wunderbar geht das auch mit dem Fahrrad. Gut ausgebaute Radwege führen entlang der beiden Flusstäler.

Nahe Naumburg, im Blütengrund, fließen Saale und Unstrut zusammen. Mit einer kleinen Fähre kann man übersetzen. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung zum Schloss Goseck, das wie eine Trutzburg über der Saale aufragt. Im Schlosshof mit dem riesigen Gingko wartet Robert Weinkauf. "Ich bin so etwas wie ein moderner Burgvogt", so Weinkauf. Will heißen: Er ist der gute Geist, der über die mehr als 1000 Jahre alte Anlage wacht. Außerdem ist er Musiker, gehört zum "Ensemble Montalbâne", das sich der mittelalterlichen Musik verschrieben hat. Gern gibt er Besuchern eine Kostprobe aus dem Repertoire.

Winzerin Sandra Frölich aus Roßbach.

Das Kostbarste an Goseck ist die "salische Einstützenkrypta" und der sich darüber erhebende Kirchenbau. Das Gotteshaus, heute restauriert, war zu DDR-Zeiten eingestürzt und wurde zum "Abenteuerspielplatz der einheimischen Jugend", so Weinkauf. Vieles wurde damals gestohlen, doch manches hat den Weg zurück gefunden, etwa ein Christuskopf aus Alabaster, der anonym in einem Päckchen kam. Robert Weinkauf erzählt auch von Novalis, der die Schönheit der Gegend im "Spaziergang nach Goseck" rühmte und weist auf die benachbarten Rebgärten des Dechantenberg hin, wo seit 1092 nachweislich Wein angebaut wird.

Zentrum des Weinbaus ist Freyburg, dessen Winzervereinigung 400 Produzenten angehören. "Unsere Genossenschaft ist die ideale Anlaufstelle für alle, die sich orientieren wollen und dann zu den Winzern ausschwärmen", so Mitarbeiter Sandro Sperk. Buntsandstein und Muschelkalk bilden das Terroir der filigran-frischen Weißweine, für die das nördlichste Qualitätsweinbaugebiet Europas berühmt ist. Praktisch alle Weine lassen sich vor Ort verkosten.

Weltberühmt ist der Naumburger Dom.

Größter Besuchermagnet von Freyburg aber ist die Sektkellerei "Rotkäppchen", gegründet 1856. Das auch zu DDR-Zeiten bedeutende Unternehmen ist heute als Rotkäppchen-Mumm Deutschlands verkaufsstärkste Sektmarke. Beim Rundgang wird unter anderen ein riesiges Cuvéefass mit 160.000 Flaschen Inhalt sowie der historische Lichthof gezeigt, einer der ältesten und größten denkmalgeschützten Industriehallen. Rotkäppchen steht auch für Kultur. Im Lichthof finden Konzerte statt, im intimen "Kellertheater" ist vor allem hochkarätiges Kabarett zu sehen.

Seit gut 25 Jahren existiert die "Straße der Romanik" ebenso wie die "Weinstraße Saale-Unstrut". Nirgendwo liegen die beiden Themen so nah beieinander wie hier in Freyburg. Über dem Städtchen thront das um 1090 gegründete Schloss Neuenburg, das als schönste Burg Sachsen-Anhalts gilt. Gigantisch ist die Anlage mit spätromanischer Doppelkapelle und weithin sichtbarem Bergfried. Vor der Wende fast zwei Jahrzehnte wegen Einsturzgefahr geschlossen, präsentiert sich das Ensemble heute in altem Glanz. Es beherbergt ein Weinmuseum ebenso wie drei Ferienwohnungen sowie eine "Kinderkemenate", wo sich die Kleinen mittelalterliche Kostüme überstreifen und Szenen aus dem Burggeschichte nachspielen.

Wein und Romanik sind eng verbunden. Es waren Mönche, die die ersten Rebgärten anlegten. Die Klöster wurden unter der Herrschaft der Ottonen zu kulturellen Zentren des Hochmittelalters. Zu den Prachtbauten aus dieser Epoche zählt auch Kloster Memleben, ein Stück weiter westlich nahe der Unstrut gelegen. Einst Standort einer Kaiserpfalz, entstand hier ein Benediktinerkloster, das sich zur bedeutenden Reichsabtei entwickelte. Geblieben sind eine frühgotische Kirchenruine sowie eine spätromanische Krypta im Originalzustand.

Noch viel älter sind die kulturellen Relikte im nahen Weiler Wangen. Im Juli 1999 fanden Raubgräber in den dortigen Hügelgräbern neben wertvollen Grabbeigaben eine 3600 Jahre alte Bronzescheibe: die Himmelsscheibe von Nebra. Die Geschichte, wie sie aus dem illegalen Kunstmarkt wieder zurück in ihre Heimat fand, gleicht einem Krimi. Dietmar Luther, Museumführer in der "Arche Nebra", kann davon anschaulich erzählen. "Der Fund war eine Sensation, denn bei der Himmelsscheibe handelt es sich um die älteste bislang bekannte Himmelsdarstellung der Welt", so Luther. Heute wird das Original im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle aufbewahrt. Eine perfekte Kopie sowie eine sehenswerte Ausstellung dazu finden sich in dem spektakulären Bau der "Arche Nebra", die wie ein goldgelber Riegel über der Landschaft zu schweben scheint.

Ein letztes Glas Wein muss sein. In Roßbach, vor den Toren Naumburgs, lebt die einstige deutsche Weinkönigin Sandra Frölich. Vor dem Weingut Frölich-Hake wuchert Oleander in riesigen Kübeln, beim Nachbarn ranken Reben über die Fassade. Die Atmosphäre ist südländisch entspannt. Zu Winzersekt und Weißherbst gibt es Köstlichkeiten von der kleinen Karte. Man könnte stundenlang hier sitzen bleiben.