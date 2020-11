Von Karsten-Thilo Raab

Ein Hauch von Gizeh über Bottrop

Halde Emscherblick: Sie ist ein Stück sichtbare und begehbare Mathematik und doch hat niemand damit gerechnet, dass von der Errichtung der 50 Meter hohen, dreiseitigen Pyramide dereinst eine Magnetwirkung ausgehen würde – und dies im doppelten Sinne. Zum einen lockt der Tetraeder Menschen aus Nah und Fern zur Halde an der Beckstraße in Bottrop, zum anderen war er Vorreiter für viele weitere Halden im Ruhrgebiet, die begrünt und mit markanten Landmarken versehen wurden.

Offiziell trägt das rund 1,2 Millionen Euro teure Stahlrohr- und Gussknoten-Gebilde den Namen "Haldenereignis Emscherblick", auch wenn dieser kaum geläufig ist. Mathematisch versierte Besucher erkennen in dem von Wolfgang Christ entworfenen Tetraeder gleich die Struktur des dreidimensionalen Analogon zum Sierpinski-Dreieck. Frei geformte Treppen- und Aussichtsplattformen machen das 210 Tonnen schwere Kunstwerk begehbar, lassen aber nicht nur diejenigen, die nicht schwindelfrei sind, und Besucher mit Höhenangst ein wenig blass um die Nase werden. Denn zum einen geben die Gitter der mittels von Drahtseilen gehaltenen Treppen permanent den Blick nach unten frei, zum anderen schwankt das Konstrukt im Wind. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die oberste der drei Aussichtsplattformen in 38 Metern Höhe noch um acht Grad geneigt ist.

Leuchtende Montankunst

Halde Rheinpreußen: In Moers haben sie im wahrsten Sinne des Wortes allabendlich die Lampe mächtig an. Was nicht bedeutet, dass das Gros der 105 000 Einwohner volltrunken durch die Gegend torkelt. Vielmehr sehen die Bewohner rot – zumindest, wenn sie Richtung Halde Rheinpreußen blicken. Allabendlich wird der mit dem Abraum der Zeche gleichen Namens aufgeschüttete, 75 Meter hohe Berg spektakulär illuminiert. Dabei wird neben einem 8000 Quadratmeter großen Ausleuchtungsfeld mit 35 Leuchtmasten die von Otto Piene geschaffene Skulptur "Das Geleucht" besonders ins Licht gerückt. Die knapp 30 Meter hohe, begehbare Stahlkonstruktion hat einen Durchmesser von 6,5 Metern und verfügt in 9,5 Metern Höhe über eine Aussichtsplattform. Von hier bietet sich ein 360-Grad-Rundumblick auf den Niederrhein und bei klarer Sicht bis in die benachbarten Niederlande.

Optisch ist "Das Geleucht", das weltweit als das größte Montankunstwerk gilt, der Davy-Lampe nachempfunden. Dieses Utensil, benannt nach dessen Erfinder, dem Engländer Sir Humphry Davy, hatte bei seiner Einführung die Sicherheitslage unter Tage im frühen 19. Jahrhundert revolutioniert. Zuvor arbeiteten die Bergleute im Licht offener Flammen, was die Gefahr von Schlagwetterexplosionen beim Austreten der Grubengase immens erhöhte. Davy fand heraus, dass ein hochexplosives Methan-Luftgemisch sich in engen Röhren mit weniger als 3,5 Millimetern Durchmesser und einem Drahtnetz mit ausreichend feinen Maschen nicht entzündet.

Sonne im Blick

Halde Hoheward: Aus Aufschüttungen der Zechen Recklinghausen II, Ewald und General Blumenthal-Haard entstand zwischen Herten und Recklinghausen mit der Halde Hoheward eine rund 150 Meter hohe Berghalde. Wahrzeichen der riesig großen Halde, die über ein weitläufiges System an Wegen, Aufgängen, Stiegen und Aussichtspunkten verfügt, sind eine fast 3000 Quadratmeter große Sonnenuhr mit Obelisk sowie das Horizontalobservatorium. Letzteres besteht aus einer kreisrunden, ebenen Fläche mit 88 Metern Durchmesser, einem abgesenkten Forum in der Mitte und zwei Bögen mit einem Radius von knapp 45 Metern.

Das Horizontobservatorium soll eine moderne Version prähistorischer Steinkreise darstellen. Aus der Mitte der Skulptur breitet sich das Plateau der Halde in alle Richtungen wie ein künstlicher Horizont aus und mit Hilfe einiger Peilmarken können der Auf- und Untergang der Sonne zur Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende perfekt beobachtet werden.

Totems und Papst-Gedenken

Halde Haniel: 159 Meter hoch türmt sich die Halde Haniel in Form zweier Spiralen an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Oberhausen-Königshardt auf. Auf der sichelförmigen Anhöhe, die zugleich den höchsten Punkt des künstlichen Berges markiert, sorgen seit dem Jahr 2000 mehr als einhundert senkrecht im Boden verankerte und farbig gestaltete Eisenbahnschwellen für einen ungewöhnlichen Blickfang. Die "Totems", wie die Installation des Spaniers Agustín Ibarrola offiziell genannt wird, sollen die Gegensätze von Industrieraum und Natur widerspiegeln.

An der Südseite der Halde befindet sich ein Gipfelkreuz, das anlässlich des Besuches von Papst Johannes Paul II. im Jahre 1987 aus Spurlatten des nahen Bergwerks angefertigt wurde. Es ist Teil eines Kreuzwegs mit 15 Stationen, der in Form eines Lehrpfades mit Maschinen und Geräten aus dem Bergbau gestaltet wurde.

Spaziergang auf der Achterbahn

Angerpark: Der Angerpark in Duisburg ist längst von einer Industriebrache zu einem Ort des Vergnügens geworden. Wobei als Spaßgarant eine auf 17 Stützen montierte Großskulptur fungiert. "Tiger & Turtle" sind 90 Tonnen geschwungener Stahl mit Erlebnischarakter. Denn allein auf Schusters Rappen geht es hier über eine 220 Meter lange Achterbahn. Allerdings wird der Looping ausgespart. Dieser ist zwar eingebaut, doch eine Sperre verhindert das Weiterlaufen mit dem Kopf nach unten. Wobei der Tiger & Turtle - Magic Mountain eigentlich keine Achterbahn ist, sondern nur optisch an eine solche gemahnt.

Die 2011 eröffnete Großskulptur des Künstlerduos Heike Mutter und Ulrich Genth thront mit einer Höhe von 20 Metern auf der 63 Meter hohen Heinrich Hildebrand Höhe im Süden von Duisburg. Mit jedem Schritt über die Gitterböden der weithin sichtbaren Landmarke die spiralförmigen Windungen hinauf, eröffnen sich neue Perspektiven auf die Montanstadt, den Rhein und die umliegende Landschaft bis hin zum Düsseldorfer Fernsehturm und dem Gasometer in Oberhausen.

Dem Himmel so nah

Halde Rheinelbe: Im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf an der Stadtgrenze zu Bochum-Wattenscheid erhebt sich die gut 19 Hektar große Halde Rheinelbe 106 Meter in die Höhe. An ihrem höchsten Punkt errichtete Künstler Herman Prigann eine mit Silberlack besprühte, zehn Meter hohe Skulptur. Als eine der markantesten Landmarken im Ruhrgebiet besteht die sogenannte "Himmelstreppe" aus mächtigen Betonblöcken der Kokerei Königsborn, die in der Form einer Treppe aufgestapelt wurden und förmlich in den Himmel ragt.

Haldenzeichen mit Weitblick

Halde Brockenscheidt: Direkt angrenzend an das ehemalige Gelände der prachtvoll hergerichteten Zeche Waltrop liegt die Halde Brockenscheidt. Auf ihr thront mit dem Spurwerkturm ein ebenfalls weithin sichtbares Haldenzeichen. Künstler Jan Bormann errichtete im Jahre 2000 aus rund 1000 Metern Spurlatten, also mit jenen Hartholzbalken, mit denen die Fahrkörbe in den Bergbauschächten in der Spur gehalten wurden, die begehbare Turmkonstruktion mit einer Gesamthöhe von 20 Metern. Von der Aussichtsplattform eröffnet sich ein Rundumblick über die Zeche und Waltrop bis hin nach Castrop-Rauxel, Lünen und Dortmund.