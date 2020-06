Unsere erste Etappe entlang des Neckars startet im Herzen der Romantik: Mitten in der Heidelberger Altstadt. Schon von weitem kann man den Startpunkt des Wanderwegs sehen: Es ist das weltberühmte Heidelberger Schloss, das majestätisch über der Stadt thront. Fünf Jahrhunderte lang haben hier die Kurfürsten von der Pfalz residiert. Besonders in den frühen Morgenstunden kann man das Flair der Altstadt spüren und die Romantik in der Luft fühlen.

Die erste Neckarsteig-Etappe führt von Heidelberg nach Neckargemünd. Grafik: RNZ-Repro

Schon bevor es tatsächlich losgeht, muss man eine Entscheidung treffen. Möglichkeit 1: Sich sein Abendessen verdienen und zum 570 Meter hohen Königstuhl hinaufgehen. Oder: Möglichkeit 2 – etwas entspannter mit der Bergbahn nach oben. Zu Fuß geht es über einen schönen Weg auf historischen Stufen vom Kornmarkt hinauf zum offiziellen Eingangstor des Schlosses. Dieses lässt man links liegen und wandert weiter am Molkekurweg bergauf bis man die große Naturpark-Infotafel erreicht. Hier gibt es auch Infos zum Neckarsteig. Das blaue "N" auf weißem Spiegel soll ab jetzt den Wanderer die etwa 12,6 Kilometer lange Wanderstrecke begleiten.

Man muss noch mal tief Luft holen, um die rund 1200 handbehauenen Sandsteinstufen bis zum Königstuhl zu überwinden. Beim kurzen Pausieren kann es durchaus sein, dass man von leichtfüßigen Joggern überholt wird. Da es immer bergauf geht, kommt das Gefühl auf, in den Himmel zu steigen. Daher kommt vermutlich der Name "Himmelsleiter". Aber spätestens, wenn man vom Waldpfad auf die Aussichtsplattform auf dem Königstuhl hinaustritt, ist alle Mühe vergessen. Der grandiose Ausblick über das Neckartal, die Rheinebene und – bei guter Wetterlage – sogar bis ins Elsass belohnt den Wanderer für jede einzelne Stufe.

Auf dem Neckarsteig gibt es einiges zu entdecken – auch Kinder haben dabei ihren Spaß.

Ein ganz anderer Eindruck bleibt, wenn man die historische Bergbahn, die schon seit 1907 fährt, für den Aufstieg zum Königstuhl nutzt. In der Altstadt an der Talstation "Kornmarkt" startet die Untere Bergbahn, eine der modernsten Bergbahnen Deutschlands. Sie fährt über die Station Schloss bis zur Molkenkur. Von dort aus geht es mit einer der ältesten elektrisch betriebenen Bergbahnen weiter zum Königstuhl, dem höchsten Punkt der Stadt auf einer Höhe von über 550 Metern. Noch von Hand werden die schmalen Holztüren vor der Fahrt mit einem satten Wumms zugeschoben. Direkt an der Bergbahn-Station hat man die Möglichkeit, einen Blick in den Maschinenraum mit den riesigen Zahnrädern der Bergbahn zu werfen und einen Ausstellungsraum mit spannenden Zeugnissen der Geschichte der Heidelberger Straßen- und Bergbahnen zu besichtigen.

Auf welche Art man auch oben ankommt: Am liebsten möchte man gleich an der Aussichtsplattform eine Pause einlegen, um den wunderbaren Ausblick für immer zu bewahren. Der kleine Kiosk der Bergbahn würde dafür die Verpflegung liefern. Aber: Der Neckarsteig ruft!

Wir packen also zusammen und starten auf der ersten Etappe von Heidelberg nach Neckargemünd vorbei an der Falknerei Tinnunculus. Dabei folgen wir – immer das blaue "N" im Blick – dem Weg, der am Märchenparadies entlang und direkt zum Natur-Lehrpfad "Via Naturae" führt. Der soll mit zahlreichen Bildtafeln dazu beitragen, dem Menschen den Wald als Teil seiner natürlichen Lebensgrundlage näherzubringen. Der Pfad wendet sich daher an alle, die Interesse an der Natur haben, insbesondere aber auch an Lehrer und Schüler, die einen Teil des Biologieunterrichts (aus den Klassenräumen hinaus) direkt in die Natur verlegen möchten. Beide Wege, der Neckarsteig und der "Via Naturae", führen zu einer herrlichen, großen Lichtung. Bei schönem Wetter kann man hier eine kleine Trinkpause einlegen. Der Frosch-Mülleimer erinnert auf nette Art und Weise daran, den Platz wieder so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat.

Hintergrund Etappe: Heidelberg – Neckargemünd Start/Ziel: Altstadt Heidelberg / Neckargemünd Bahnhof Streckenlänge: 12,6 Kilometer Höhenmeter: 600 m hoch, 650 m [+] Lesen Sie mehr Etappe: Heidelberg – Neckargemünd Start/Ziel: Altstadt Heidelberg / Neckargemünd Bahnhof Streckenlänge: 12,6 Kilometer Höhenmeter: 600 m hoch, 650 m hinunter Dauer: 4.30 Stunden (abhängig von Rastzeiten etc.) Rastmöglichkeiten: Wiese am "Via Naturae", Schutzhütte "Hohler Kästenbaum", Schutzhütte Gämsberg-Pavillon, bewirtschaftete Neckarriedkopfhütte (Öffnungszeiten beachten) Anreise: Heidelberg (S-Bahnhofstation: Altstadt) Abreise: Neckargemünd (S-Bahnhofstation: Bahnhof und Altstadt) Weitere Infos: www.neckarsteig.de und info@neckarsteig.de

[-] Weniger anzeigen

Nun geht es weiter, entlang eines schmalen Pfades durch den Stadtwald. Zahlreiche alte Wegweiser aus Sandstein markieren die Wege des Heidelberger Naherholungsgebiets. Der Neckarsteig-Wanderer hält sich an das nächste Vesperziel: den "Hohlen Kästenbaum", der nach etwa 4,5 Kilometern zu sehen ist. Ein großer Mühlstein und etliche Holzsitzbänke laden zu einer längeren Pause ein. Hier kann man es wunderbar aushalten und sich am Brunnen mit eiskaltem Wasser erfrischen.

Wir befinden uns nun an der Erhöhung "Auerhahnkopf", die wir im weiteren Verlauf umrunden. Moose und Farne nehmen zu, was sicher daran liegt, dass man sich am Nordhang befindet. Interessant wird es nun auf dem Pfad, der durch das Heidelberger Schutzgebiet Felsenmeer führt. Hier wachsen Pflanzen, die an die außergewöhnlichen und eher schlechten Standortverhältnisse der eiszeitlich geprägten Blockhalde angepasst sind. Die Buntsandsteinblöcke bildeten sich während der Eiszeit vor rund 2,6 Millionen Jahren durch eingedrungenes Wasser und Frostsprengung. Seltene Pflanzen- und Tierarten finden zwischen den kargen Felsen eine ökologische Nische.

Der Pfad windet sich weiter bergab und von Weitem kann man schon den Neckar hervorblitzen sehen. Wie ein Bilderrahmen öffnet sich eine Nische im Wald und gibt den Blick frei: eine fantastische Sicht auf das Tagesziel Neckargemünd sowie das dahinter gelegene Dilsberg. Die Rasthütte "Gämsbergpavillon" steht an idealer Stelle. Neckargemünd ist zwar schon zum Greifen nahe, der Weg selbst führt aber glücklicherweise um das bebaute Wohngebiet herum. Die Gemarkungsgrenze zwischen Heidelberg und Neckargemünd erreicht man am Kümmelbach. Ein schöner Holzsteg führt darüber. Gemächlich sucht sich das Wasser seinen Weg über die letzten Reste der Felsenmeersteine hinab in Richtung Neckar.

Hintergrund Entlang des Neckarsteigs Die letzten Wochen der Corona-Einschränkungen haben gezeigt, dass viele ihre Heimat per Pedes oder mit dem Fahrrad ganz neu kennenlernen und Unbekanntes in der eigentlich bekannten Region entdecken. Darum wollen wir in den kommenden Wochen hier im Reise-Magazin in Zusammenarbeit mit dem Neckarsteig-Büro in Mosbach [+] Lesen Sie mehr Entlang des Neckarsteigs Die letzten Wochen der Corona-Einschränkungen haben gezeigt, dass viele ihre Heimat per Pedes oder mit dem Fahrrad ganz neu kennenlernen und Unbekanntes in der eigentlich bekannten Region entdecken. Darum wollen wir in den kommenden Wochen hier im Reise-Magazin in Zusammenarbeit mit dem Neckarsteig-Büro in Mosbach den "Neckarsteig" in einer 9-teiligen Serie "erwandern" – der Qualitätswanderweg liegt direkt vor unserer Haustür und folgt dem malerischen Flusslauf auf 128 Kilometern von Heidelberg nach Bad Wimpfen.

[-] Weniger anzeigen

Ab hier heißt es wieder aufwärtsgehen. Der Melacpass trägt den Namen eines Heerführers von Ludwig XIV, der im Pfälzischen Erbfolgekrieg die Pfalz brandschatzte. Oben am Neckarriedkopf angekommen, erwartet den Wanderer die lang ersehnte Belohnung des Tages: die erste bewirtschaftete Wanderhütte am Neckarsteig. Die "Neckarriedkopfhütte" bietet von Kaffee und Kuchen über regionale Spezialitäten alles, was das Wanderherz begehrt. Die Hütte soll zukünftig an Sonn- und Feiertagen, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln für Gäste, bereitstehen. Die Stadt Neckargemünd hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Hütte aus dem Dornröschenschlaf geholt.

Hat man sich an einem Platz an der Sonne ausreichend gestärkt und die Aussicht in Richtung Dilsberg genossen, sind es nur noch wenige hundert Meter bis ans heutige Ziel. Vom beschaulichen Neckarriedkopf geht es über einen schmalen serpentinenartigen Pfad hinab ins Getümmel des Alltags.

Ein absolut logistischer Vorteil des Neckarsteiges ist die Anbindung an den ÖPNV. So kann man in Neckargemünd gleich unter zwei Stationen wählen. Entweder, man hält sich am Friedhof links, um zur Station "Bahnhof" zu gelangen, oder aber man folgt der Markierung weiter Richtung Innenstadt bis zum Bahnhof "Altstadt". Natürlich könnte man sogar mit dem Ausflugsschiff zurück nach Heidelberg fahren – wer die Qual hat, hat die Wahl …