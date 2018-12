Von Heiko P. Wacker

Riga. Seit mehr als acht Jahrhunderten ist in Riga der Handel zu Hause, war die Mündung der Düna das Tor zur Welt: Kaufleute kamen aus Gotland, bald ebneten auch die Koggen der Hanse den Weg über die Ostsee. Noch heute ist Riga ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Skandinavien, Ost- und Mitteleuropa, die gute Erreichbarkeit mit Auto oder Flieger kommt indes auch dem geneigten Touristen unserer Zeit entgegen.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg braucht man gut 20 Stunden, einfacher gelingt der Sprung nach Lettland mit der Fähre, die DFDS bietet täglich Fahrten von Kiel nach Klaipeda (2 Personen inkl. PKW und Innenkabine ab ca. 380 Euro retour, Infos unter www.dfdsseaways.de), von dort [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg braucht man gut 20 Stunden, einfacher gelingt der Sprung nach Lettland mit der Fähre, die DFDS bietet täglich Fahrten von Kiel nach Klaipeda (2 Personen inkl. PKW und Innenkabine ab ca. 380 Euro retour, Infos unter www.dfdsseaways.de), von dort sind es dann nur 260 Kilometer bis Riga. Schneller geht es mit dem Flieger, die Lufthansa bietet täglich Flüge ab Frankfurt am Main (ab 139 Euro retour). ■ Übernachten: Charmant und mitten im historischen Herzen der Stadt liegen das "Old Riga Hotel" (http://vecriga.lv, DZ ab 188 Euro) und das moderne "Wellton Centrum Hotel & SPA" ( www.wellton.com, DZ ab 112 Euro). Riga wird zudem gerne in eine Camping-Rundreise eingebaut, da es direkt an der Stadt den "Riga City Camping" gibt. Zu Fuß braucht man etwa 20 Minuten bis in die Altstadt (2 Pers.: 22 Euro/N., rigacamping.lv). ■ Essen & Trinken: Traditionelle Landesküche und Tanz bietet der Folkclub "Ala" (www.folkklubs.lv), während in der "Valmiermuiža Beer Kitchen" (www.valmiermuiza.lv) die stolze Brautradition der Stadt hoch gehalten wird. ■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsamt (Perses iela 2, www.latvia.travel), während in Riga selbst das Tourismus-Informationszentrum am Rathausplatz (Ratslaukums 6, Tel.: +371-67037900, info@rigatic.lv) täglich von 10-18 Uhr geöffnet hat

"Die meisten bleiben zwei Tage in der Stadt", weiß Laila Skujina von der lettischen Tourismuszentrale zu vermelden, wobei der Wert über die Jahre recht konstant bleibt. Viele Gäste reisen gezielt für einen Stadtbesuch an - doch auch die Anzahl jener, für die die alte Hansestadt ein wichtiger Punkt im Rahmen einer Rundreise durchs Baltikum darstellt, ist nicht zu unterschätzen. "Nach unseren Statistiken zählten unsere Hotels im letzten Jahr exakt 1,58 Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste", meint die charmante Tourismusexpertin beim Durchblättern ihrer Unterlagen. Wohl wissend, dass die privaten Übernachtungen oder die Gäste auf den Campingplätzen wie dem "Riga City Camping", der fußläufig zur Altstadt liegt, hier noch gar nicht mitgezählt sind.

Unabhängig von der Art der Anreise oder der Übernachtung scheint es jedoch jeden Gast auf den Marktplatz zu ziehen. Und das nicht ohne Grund, denn hier schlägt das historische Herz der Stadt, hier stehen das Rathaus und das Schwarzhäupterhaus. Dessen Rekonstruktion konnte erst 1999 abgeschlossen werden: Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, dem Rest bekamen die sowjetischen Sprengungen nicht besonders gut. Heute erstrahlt das bis in gotische Zeit zurückgehende Gebäude in altem Glanz, die Renaissance-Fassade bestimmt wieder den Platz. Seinen Namen hat das Haus übrigens von den "Schwarzhäuptern", den ledigen Kaufmannsgesellen, die hier ab 1477 ihre Versammlungen abhielten.

So wichtig der Marktplatz für die Geschichte der Stadt ist, so muss er sich, die reine Größe betrachtet, dennoch dem Domplatz unterordnen, der seine heutige Form in den 1930er-Jahren erhielt, als einige der mittelalterlichen Gebäude an seinem Saum abgerissen wurden. Stehen blieb zum Glück die bereits 1211 begonnene Domkirche, die in all den Jahrhunderten diverse Modifikationen über sich ergehen lassen musste, und heute einen faszinierenden Stilmix bietet, und architektonische Elemente aus der Spätromanik, der Frühgotik und natürlich der Zeit des Barock in sich vereint.

In diesem Sommer bereicherten zudem die "United Buddy Bears" die Stadt, der erste Auftritt des farbenfrohen Kunstevents im Baltikum. Die Installation bunt bemalter Bärenfiguren war ein Geschenk Deutschlands zum 100. Geburtstag der lettischen Staatsgründung, und zugleich eine Spendenaktion.

Ein anderes Denkmal verweist weiter in den Süden Europas, und imitiert die Palazzo-Architektur der venezianischen Renaissance: Die Rigaer Börse entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, prunkt aber unverhohlen mit Gold und künstlichem Marmor, was Reichtum und Überfluss symbolisieren soll. Heute beherbergt das Haus ein Kunstmuseum: Riga versteht es, Gebäude neuen Nutzungen zuzuführen.

Das zeigt sich auch an den beiden "Gilden" am Livenplatz: In der Kleinen Gilde trafen sich einst die Handwerker, in der Großen Gilde die Kaufleute, heute werden die Gebäude von den Philharmonikern, aber auch für Kultur- und Konferenzveranstaltungen genutzt - und von den Besuchern der sommerlichen Straßencafés als willkommene Kulisse.

Überhaupt - die Kneipen und Cafés! Diesen einen Besuch abzustatten, das ist wohl eine der angenehmsten Tätigkeiten, der man in Riga nachgehen kann. Einfach nur sitzen und schauen, den Menschen beim Flanieren zusehen. Die Verlockung ist enorm, allenthalben lädt die Freiluftgastronomie zum Verweilen, auch dies ein Zeichen des Aufbruchs, der mit der lettischen Unabhängigkeit 1991 begann. Wie auch Estland im Norden und Litauen im Süden möchte das mittlere der drei baltischen Länder vor allem die russische Ära gerne vergessen machen. Dennoch widmet sich das "Lettische Okkupationsmuseum" jenen 51 Jahren der deutschen und sowjetischen Besatzung seit 1940.

Ein Besuch des Freiheitsdenkmals ist denn auch tatsächlich ein Pflichttermin, ein ästhetisch angenehmer zumal. Immerhin hält die die Freiheit symbolisierende Bronzefigur ihre drei goldenen Sterne sehr elegant in die Höhe. Die Sterne stehen für die drei historischen Provinzen Kurzeme, Latgale und Vidzeme, wobei das 1935 errichtete Denkmal, das an die Unabhängigkeit im Jahr 1918 erinnert, in den 1980er-Jahren auch Kundgebungen gegen das Sowjetregime sah, und deshalb einen überaus bedeutsamen Ort der lettischen Nation darstellt. Die Sterne sieht man noch von weitem über den Baumkronen des Grüngürtels strahlen, der die Alt- von der Neustadt trennt, und wunderbar zum Flanieren einlädt.

Zudem erreicht man so in wenigen Fußminuten das Epizentrum schmucker Gebäude: Etwa ein Drittel des Stadtzentrums besteht aus Jugendstilbauten, weshalb Riga auch als "Europäische Hauptstadt des Jugendstils" bezeichnet wird. Ganz besonders bekannt sind hierbei zwei Straßen: In der "Elizabetes iela" und der "Alberta iela" - "iela" steht schlicht für "Straße" - finden sich auch etliche Gebäude, die von Michail Eisenstein entworfen wurden, dem schöpferischsten lettischen Jugendstilarchitekten und Vater des russischen

Ein Geschenk Deutschlands: Die "United Buddy Bears". Foto: Wacker

Filmregisseurs Sergei Eisenstein, der in Riga geboren wurde, und sich mit dem Film "Panzerkreuzer Potemkin" ein Denkmal setzte.

Ein Denkmal ganz anderer Art setzten sich die Erbauer der "Drei Brüder", einem bezauberndem Trio von Wohnhäusern aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten. Ihren Namen erhielten die Gebäude in Anlehnung an die "Drei Schwestern" in Tallinn, einem Baukomplex aus dem 15. Jahrhundert. Das Pendant in Riga hingegen entstand zu unterschiedlichen Zeiten: Nr. 17 ist das älteste der drei Häuser, und datiert auf das 15. Jahrhundert. Der mittlere Bruder entstand 1646, er ist der prächtigste, während Haus Nr. 21 in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstand. Heute sind das Architekturmuseum sowie das Zentrum zum Schutz von staatlichen Kulturdenkmälern hier untergebracht. Und davon gibt es ja nun wirklich eine ganze Menge in Riga - wie auch außerhalb.

Wer nämlich Kultur und Natur verbinden möchte, der sollte sich zumindest einen halben Tag im Ethnographischen Freilichtmuseum gönnen, das rund zehn Kilometer vom Zentrum entfernt, dennoch aber gut auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, und mehr als 100 historische Gebäude zeigt, die einen Blick in die lettische Vergangenheit bieten. Wohnhäuser, Fischerkaten Räucherhäuschen, Mühlen oder Holzkirchen zeigen, wie man einst lebte und arbeitete.

Ein Besuch in Riga ist eben eine ganzheitliche Angelegenheit, Riga ist eine Stadt, die Körper wie Geist zu verwöhnen vermag. Und dabei gibt es noch so viel mehr zu entdecken, gäbe es noch vom Speicherviertel, vom martialischen Pulverturm von 1330 oder der Nationalbibliothek zu berichten, von den fünf Hallen des Zentralmarktes, von der "Vanšu tilts", jener imposanten Brücke über die Düna oder dem Rigaer Schloss, in dem heute der Präsident wohnt, und die Wachablösungen ein beliebtes Fotomotiv sind. Doch selbst eine vollständige Auflistung würde der Stadt an der Düna nicht gerecht. Denn Riga ist mehr als nur eine Ansammlung hübscher Gebäude. Viel, viel mehr: eine echte Perle des Baltikums eben.