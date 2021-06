Von Karsten-Thilo Raab

Manch einer spricht schon augenzwinkernd von einer "Big-Apple-Ahorn-Connection". Eine Bezeichnung, die fraglos die elementaren Eckpfeiler auf den Punkt bringt. Denn seit Beginn des Jahres ist der neue Empire State Trail, der New York mit der kanadischen Grenze verbindet, offiziell freigegeben. Auf einer Länge von insgesamt gut 1200 Kilometern führt die Route in langen Varianten von Manhattan bis Rouses Point kurz vor Montreal oder bis nach Buffalo am östlichen Ende des Eriesees unweit der Niagarafälle.

"Der Empire State Trail ist das größte staatliche Mehrzweck-Wegenetz der USA. Er bietet Anwohnern und Besuchern einen beispiellosen Zugang zu New Yorks Schätzen", schwärmt Andrew Cuomo. Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York hatte im Jahr 2017 die Idee für das Wegenetz erstmals öffentlich vorgestellt. Ende Dezember 2020 konnten dann die letzten Arbeiten an dem 280-Millionen-Dollar-Projekt abgeschlossen werden.

Dabei wurde der Empire State Trail nicht komplett neu angelegt, sondern bedient sich in Teilen der Strecken von rund 40 bereits existierenden, kleineren Wegen mit einer Länge von gut 650 Kilometern. Anstatt die verschiedenen Pfade umzubenennen, wurden diese zusätzlich als Teil des Empire State Trail ausgeflaggt. Hinzu kommen gut 550 Kilometer an neuen Streckenabschnitten, die Wanderern, Laufsport-Enthusiasten und Radfahrern sowie im WIinter auch Skilangläufern oder für Touren mit Schneeschuhen und Schneemobilen offen stehen.

Im Wesentlichen ist der neue Fernweg in drei Abschnitte unterteilt: In Sichtweite der berühmten Freiheitsstatue startet das erste Teilstück entlang des Hudson Valley Greenway im Battery Park an der Südspitze von Manhattan. Nach 250 Kilometern teilt sich der Trail dann in Albany auf: Der eine Ast folgt dem Erie Canalway Trail über 550 Kilometer nach Buffalo, der andere dem Champlain Valley Trail 305 Kilometer weit nach Rouses Point kurz vor Montreal.

Durch den verbesserten Zugang zu einigen der Landmarken und Naturphänomene entlang dieser Wege werden, so die Hoffnung nicht nur von Gouverneur Andrew Cuomo, mehr Touristen in die Region gezogen. In der Tat gibt es zwischen dem Big Apple und den Niagarafällen einiges zu entdecken. Der Bogen spannt sich vom Buffalo State Park über das Montezuma National Wild Refuge bis hin zum historischen Ticonderoga Fort.

Verdursten muss unterwegs auch niemand. Zumindest, solange die Kehle gerne mit einem kühlen Bier benetzt wird. Denn nicht weniger als 200 Craft-Beer-Hersteller entlang der neuen Verbindungsachse haben einen sogenannten Empire State Trail Brewery Passport aufgelegt, der als App zum Download in den gängigen App Stores bereit steht. Der virtuelle Pass dokumentiert dann, wo die Wanderer, Radfahrer oder Läufer entlang des Trails ein Bier oder zwei genossen haben. Wobei die Brauereien nicht alle direkt am Weg liegen, sondern in einer maximalen Entfernung von zehn Meilen (16 Kilometern) vom Empire State Trail.

Bei gut 1200 Kilometern Gesamtstrecke werden nur wenige den gesamten Trail auf einmal unter die Füße oder Räder nehmen wollen. Aber natürlich lässt sich das neue Wegenetz auch in Teilabschnitten genießen. Der Hudson River Valley Greenway beispielsweise verläuft auf ehemaligen Bahntrassen wie dem der North und South County Trailway oder dem Albany-Hudson Electric Trail. Derweil führt der Erie Canalway Trail in weiten Teilen alten Treidelpfaden und Schienensträngen, die in Radwege umgewandelt wurden. Und der Champlain Valley Trail folgt zunächst dem Champlain-Kanal von Albany nach Whitehall und dann dem Lake Champlain nach Kanada.

Insgesamt erschließt der Empire State Trail nicht weniger als 22 Bezirke (Counties) im gesamten US-Bundesstaat New York. Und obwohl der Weg erst wenige Monate alt ist, reifen schon jetzt Überlegungen, die Route bis zum südlichsten Punkt von Long Island zu verlängern. Viel Raum, um den Osten der USA einmal ganz anders kennen zu lernen.

Weitere Infos: www.empiretrail.ny.gov und www.ptny.org/explore/empire-state-trail