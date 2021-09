Das Museum of Art Pudong (MAP) in Shanghai soll ein kulturelles Wahrzeichen der chinesischen Metropole sein. Foto: ChinaCultureOrg

Wangerooge: Bahn will Inselverkehr mit Schnellfähre verstärken

Mit einer Schnellfähre will die Deutsche Bahn die Fährverbindung zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und dem Festland ausbauen. Ein Schnellboot namens "Watt-Sprinter" soll das bestehende Fährangebot zwischen dem Fährhafen Harlesiel und der Ostfriesischen Insel ergänzen, so die Bahn. Die Fahrtzeit soll sich dadurch verringern. Die Bahn betreibt den Fährverkehr zu der östlichsten der bewohnten Ostfriesischen Inseln. Wann die Schnellfähre ihren Dienst aufnimmt, ist aber noch unklar.

China: Neues Museum für moderne Kunst in Shanghai

In der Metropole Shanghai ist ein neues Museum für moderne Kunst eröffnet worden. Das Museum of Art Pudong (MAP) befindet sich neben dem Oriental Pearl Tower im Finanzdistrikt Lujiazui im Stadtteil Pudong, wie das chinesische Fremdenverkehrsamt mitteilt. Das minimalistische Gebäude wurde vom französischen Architekten Jean Nouvel entworfen. Die Tate Gallery of Modern Art ist internationaler Partner und Berater des MAP. Für die Zukunft sind mehrere Ausstellungen mit Kollektionen des Londoner Museums geplant. Derzeit sind Reisen nach China aus Deutschland allerdings kaum möglich.

Nach England nur mit Reisepass

Der deutsche Personalausweis reicht für eine Reise nach Großbritannien ab dem 1. Oktober 2021 nicht mehr aus. Bürger der EU, des Europäischen Wirtschaftsraums und aus der Schweiz benötigen dann einen gültigen Reisepass. Daran erinnert das britische Transportministerium, wie touristische Fachmedien berichten. Ein Visum ist dagegen auch weiterhin nicht nötig.

Hintergrund der neuen Einreisevorschrift ist der Brexit, also das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. Eine Ausnahme gibt es bei der Passpflicht für bestimmte Personen: Wer etwa über einen "settled"- oder "pre-settled"-Status verfügt, Grenzgänger oder ein "S2-Healthcare-Visitor" ist, kann seinen Personalausweis bis 31. Dezember 2025 zur Einreise nutzen. Den Reisepass stellt das Bürgeramt am Heimatort aus. Die Kosten richten sich nach dem Alter des Antragstellers, der Zahl der Seiten und der Bearbeitungsdauer.

Für Großbritannien besteht derzeit eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Das Land ist wegen hoher Fallzahlen als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft. Für die Einreise aus Deutschland gelten von britischer Seite aus diverse Auflagen. Bei der Rückkehr nach Deutschland müssen Ungeimpfte in Quarantäne.

Flugreisen: Kann ich mich durch CO2-Kompensation freikaufen?

Das Modell klingt vernünftig: Nach einer Flugreise kompensiert man die ausgestoßenen Emissionen durch eine Spende an eine Organisation, die Projekte zur CO2-Einsparung unterstützt. So wird die eigene Belastung des Klimas woanders wieder wettgemacht. Aber ist das so einfach?

Oder ist die CO2-Kompensation nur eine Art moderner Ablasshandel, der das eigene schlechte Gewissen beruhigen soll? Antje Monshausen von Tourism Watch bei Brot für die Welt stellt klar: "Erst kommt reduzieren, dann kommt kompensieren." Weniger zu fliegen, ist also der bessere Schritt.

Für Vielflieger ist die CO2-Kompensation aus Sicht der Expertin also durchaus eine Art Ablasshandel. "Damit sollte man nicht legitimieren, einfach weiterzumachen wie bisher." Anders sehe es aus, wenn der Flug unvermeidbar sei. Doch welche Reise ist wirklich unvermeidlich? Das ist oft Ansichtssache.

Für Monshausen sind Flugreisen vermeidbar, wenn auch ein weniger klimaschädigendes Verkehrsmittel zum Einsatz kommen könnte. Zum Beispiel die Bahn. "Die meisten Städte in Europa sind auf dem Landweg erreichbar", sagt die Expertin. "Das bedeutet aber oft, die Reise anders zu gestalten. Nach Rom kommt man zum Beispiel auch mit dem Nachtzug, aber das lohnt sich nicht für ein Wochenende, sondern eher für eine Woche."

