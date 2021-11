In Cortina d’Ampezzo in Südtirol soll zu Weihnachten eine neuer Zehner-Gondel den Betrieb aufnehmen. Sie verbindet die WM-Pisten der Tofane mit dem abgelegenen Skigebiet Cinque Torri-Lagazuoi, wie der Wintersportort mitteilt. Dadurch entfällt eine 20-minütige Fahrt über eine Serpentinenstraße. Die Fahrt mit der neuen Gondel bietet spektakuläre Ausblicke auf viele Dolomiten-Berge. Darüber hinaus ersetzt der neue Vier-Sessellift Ra Valles im Tofane-Gebiet zwei alte Lifte. Die Fahrt verkürzt sich von 15 auf sieben Minuten.

Winterreifenpflicht in Gebirge

In Frankreichs Gebirgsregionen gilt von Anfang November bis Ende März eine neue Winterreifenpflicht. Betroffen sind Alpen, Zentralmassiv, Jura, Pyrenäen, Vogesen und das Gebirge auf Korsika. Die Präfekturen legen dabei die genauen Gebiete fest, in denen Winterreifen vorgeschrieben sind, erklärt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ).

Zwei neue Straßenschilder kennzeichneten Anfang und Ende der Gebiete mit Winterreifenpflicht. Autofahrer können alternativ auch Schneeketten mitführen.

Tunesien führt Testpflicht wieder ein

Erst Mitte Oktober hatte Tunesien geimpfte Reisende von der Testpflicht befreit, nun macht das Land einen Rückzieher: Ab sofort müssen wieder alle ankommenden Passagiere einen negativen PCR-Test vorweisen können, so das tunesische Fremdenverkehrsamt. Der Test darf bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein. Kinder unter zwölf Jahre sind von der Vorschrift ausgenommen.

Kreuzfahrt: Neue Sommerrouten

Vier Kreuzfahrtschiffe schickt Tui Cruises in der Saison 2023 nach Nordeuropa. Die Reisen starten ab Bremerhaven, Kiel oder auch Warnemünde, wie die Reederei mitteilt. Ausgebaut wurde das Angebot an Kreuzfahrten nach Island, etwa mit knapp zweiwöchigen Fahrten der "Mein Schiff 3" bis nach Akureyri und Reykjavik.

Weitere traditionelle Ziele in Nordeuropa sind Großbritannien, die Ostsee und Norwegen. Die "Mein Schiff 1" zum Beispiel wird unter anderem von Bremerhaven aus zum Nordkap aufbrechen. Die "Mein Schiff 4" startet Tui Cruises zufolge ab Kiel zu Nordland-Reisen und Fahrten in der Ostsee. Dreimal geht es bis hinauf nach Spitzbergen. Die "Mein Schiff 6" fährt ebenfalls Routen in der Ostsee.

Zwei Kreuzfahrtschiffe der Flotte verbringen den Sommer 2023 nach derzeitigen Plänen im Mittelmeer. Die "Mein Schiff 2" fährt von Mallorca aus im westlichen Teil, die "Mein Schiff 5" ab Triest in Italien sowie Malta in den östlichen Teil samt Adria. dpa