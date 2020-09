Von Dirk Engelhardt

Fahrradfahren ist gesund, nachhaltig und macht einfach Spaß. Auf zwei Rädern lässt es sich auch hervorragend auf Städtetour gehen – mehr Flexibilität bei der Sightseeing-Tour gibt es kaum. Allerdings sind die Städte im In- und nahen europäischen Ausland ganz unterschiedlich gut geeignet für den Radurlaub und einen Erkundungstrip per Drahtesel. Unser Autor Dirk Engelhardt stellt hier die aus seiner Sicht fünf radfahrerfreundlichsten vor:

Antwerpen: Die belgische Hafenstadt Antwerpen hat ein vorbildliches Ausleihsystem für Fahrräder (www.velo-antwerpen.be). Dabei ist die erste halbe Stunde jeder Fahrt bereits in den Anmeldekosten enthalten. Allerdings hat die 527.000 Einwohner zählende Großstadt auch ihre Tücken für Radler: Da wären der Hafen mit seinem Kopfsteinpflaster und starken Windböen sowie der Sand und Staub von Spoor Oost, dem verkehrsreichen Bahnhofsbereich.

Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, holt sich die kostenlose Radkarte "Urban Jungle", die eine "Easy-Going-Route" durch den Großstadtdschungel aufzeigt. Schöne Panoramen, Grünflächen und prächtige Architektur liegen am Wegesrand. Natürlich sind auch gute Restaurants und Imbisse eingezeichnet. Die Karte gibt es in den Besucherzentren von VisitAntwerpen, sie lässt sich aber auch herunterladen auf www.visitantwerpen.be. (Der Brabobrunnen in Antwerpen. Foto: Getty)

Kopenhagen: In vielen Medien wurde die dänische Hauptstadt (632.000 Einwohner) jahrelang als die Superstadt für Radfahrer gehypt. Wer dann tatsächlich auf den Radwegen Kopenhagens unterwegs ist, wird vielleicht etwas enttäuscht sein: Denn auch hier ist ein Radweg nur ein Radweg – und wenn er schon vor vielen Jahren angelegt wurde und Millionen von Radlern ihn benutzt haben, sind die Markierungen eben nicht mehr ganz so taufrisch. Und: Auch in Kopenhagen gibt es freche und unvorsichtige Autofahrer! Ein wichtiger Grund, warum so viele Kopenhagener trotz schlechten Wetters (das gibt es oft in der Stadt) unentwegt aufs Rad steigen: Man kommt mit dem Fahrrad einfach schneller voran, als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Dafür sorgt zum Beispiel die grüne Welle für Radler, die auf vielen Radwegen geschaltet ist. Oder die Ampeln, die für Radfahrer ein paar Sekunden früher als für Autos auf Grün schalten. Ebenso die Haltelinien an Kreuzungen, die für die Radfahrer vor den Autos liegen, damit diese nicht die Auspuffgase einatmen müssen und zudem für Autofahrer besser sichtbar sind. Und dann sind da noch die Kreisverkehre, die einen eigenen Ring für Radfahrer haben. Dinge, die mittlerweile von anderen Ländern kopiert werden ...(Am neuen Hafen von Kopenhagen. Foto: Getty)

Münster:Die Zahlen sprechen für sich: Von 1,05 Millionen Fahrten pro Tag in Münster (280.000 Einwohner) entfallen 35 bis 40 Prozent auf das Rad! Ein Teil der Fahrradbegeisterung der Münsteraner rührt allerdings daher, dass die gesamte Innenstadt für Autos gesperrt ist oder aus Einbahnstraßen besteht. Zudem ist es schwierig, in Münster einen Parkplatz zu bekommen. Eine schöne Rundfahrt um die Altstadt kann man auf der Promenade unternehmen, die etwa 4,5 Kilometer lang ist. Der öffentliche Nahverkehr in Münster beschränkt sich auf Busse, die tendenziell langsam sind – ein weiterer Grund, aufs Fahrrad zu steigen. Radler werden "gepampert": In der ostwestfälischen Stadt gibt es vor großen Kreuzungen eigene Fahrstreifen für Radfahrer, außerdem dürfen sie auf einer Fahrradschleuse direkt vor die Ampel fahren.

Elf Straßen sind mittlerweile als Fahrradstraßen ausgewiesen. Münster kann zudem auf das größte Fahrradparkhaus Deutschlands verweisen, und zwar am Hauptbahnhof. Das hat eine Kapazität von 3300 Stellplätzen, die oft ausgelastet sind. Ein Problem in der Universitätsstadt ist allerdings der Fahrraddiebstahl. Hier liegt die Stadt bundesweit an der Spitze. Der ADFC bemängelte außerdem die nicht mehr zeitgemäße Fahrradinfrastruktur; mehr und mehr Radfahrer beklagen sich laut Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster auch über ihre Sicherheit auf den Straßen. (Der Münsteraner Prinzipalmarkt. Foto: Getty)

Utrecht: Das Zentrum von Utrecht (350.000 Einwohner) ist weitgehend autofrei. Schon von daher bietet es sich an, ein Fahrrad zu mieten. Am VVV-Verkehrsbüro am Domplein gibt es Fahrradkarten mit den schönsten Fahrradrouten. "Go east, go to the great outdoors" etwa folgt über 58 Kilometern historischen Spuren; die 39 Kilometer lange Strecke "Go east, drink wine" hingegen führt an Weinbergen, Schlössern und Gemüsegärten vorbei. Und "Go east, have fun" (ebenfalls 39 Kilometer) ist speziell für Radtouren mit Kindern konzipiert. Die Anzahl der Radler in Utrecht ist gewaltig: 60 Prozent der Wege in der Stadt werden per Fahrrad zurückgelegt. Zum Vergleich: In Berlin sind es nur 13 Prozent.

Radfahrer in Utrecht profitieren denn auch von neuer Technologie: So hat die Stadt die "grüne Welle" für Fahrradfahrer, die von den Einheimischen "Fietsflo" genannt wird. Sie ist radarbasiert und zeigt schon 200 Meter vor der Ampel an, mit welcher Geschwindigkeit man bei Grün über die Ampel kommt. Die Investitionen der niederländischen Stadt in den Radverkehr sind immens: Pro Kopf werden jährlich rund 50 Euro in die Fahrradinfrastruktur vor Ort investiert. 2019 wurde in Utrecht das größte Fahrradparkhaus der Welt mit 12.500 Stellplätzen eröffnet. (Malerisch: die Utrechter Grachten. Foto: Getty)



Winterthur: Dass das schweizerische Winterthur eine radfahrfreundliche Stadt ist, mag auf den ersten Blick vielleicht erstaunen. Der Schweizer Radfahrverband Pro Velo kürte Winterthur (110.000 Einwohner) jedoch zur radfahrerfreundlichsten Großstadt der Schweiz. Weil man in nur zehn Minuten Fahrt aus der Stadt hinaus schon malerische Dörfer und grüne Hügel erkunden kann, empfiehlt sich aufgrund der starken Steigungen ein E-Bike. Generell hat der Veloverkehr, wie sich der Radverkehr in der Schweiz nennt, starken Aufholbedarf. Laut Europäischem Radfahrerverband wird in der Schweiz ungefähr so viel – oder besser so wenig – Fahrrad gefahren wie in der Tschechischen Republik, Litauen, Polen oder Rumänien. (Winterthurs Stadtkirche. Foto: Stadt Winterthur)