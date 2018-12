Von Ekkehart Eichler

Bamberg. Es schüttet. Seit Stunden gießen die himmlischen Kübel Sturzbäche aus einer bleischweren Wolkendecke und lassen die ehrwürdige Kaiser- und Bischofsstadt Bamberg buchstäblich im Regen stehen. Das Alte Rathaus versinkt im Grau, ebenso wie all die bezaubernden Gassen und Brücken. Jede Chance auf qualifizierte Stadtbesichtigung geht in diesem Wasser-Inferno gnadenlos baden, was also tun, wenn die Neugier groß ist und die Zeit knapp?

Da hilft nur: Dem Wetter zeigen, wer hier der Boss ist. Denn einen Vorteil hat Dauerregen auf jeden Fall: Es bleibt sehr viel Muße für Attraktionen im Trockenen. Nichts wie rein also in Bambergs Dom mit dem Stadt-Wahrzeichen schlechthin: dem geheimnisvollen, rätselhaften, mysteriösen Bamberger Reiter.

Seit nunmehr 780 Jahren steht er hier. Unverändert an immer der gleichen Stelle und unbeirrt von jeglichem Wandel der Zeiten. Geschadet haben der Figur all die Jahre kaum. Stoisch hockt der Mann auf seinem Pferd und starrt aus stolzer Höhe mit gerunzelter Stirn und leicht geöffnetem Mund in die Tiefe des riesigen Kirchenschiffs. Und nur er allein kennt die Lösung des zentralen Rätsels um seine Existenz: Wer bin ich?

Hintergrund Bamberg Anreise: Bamberg ist per Auto, Bahn und auch Flug bequem zu erreichen - direkt in der Stadt kreuzen sich der Frankenschnellweg A 73 Nürnberg - Coburg und die Maintalautobahn A 70 Schweinfurt - Bayreuth. Sie liegt an der ICE-Strecke München-Nürnberg-Berlin. 70 Kilometer bis zum Flughafen Nürnberg. Übernachtung: Das [+] Lesen Sie mehr Bamberg Anreise: Bamberg ist per Auto, Bahn und auch Flug bequem zu erreichen - direkt in der Stadt kreuzen sich der Frankenschnellweg A 73 Nürnberg - Coburg und die Maintalautobahn A 70 Schweinfurt - Bayreuth. Sie liegt an der ICE-Strecke München-Nürnberg-Berlin. 70 Kilometer bis zum Flughafen Nürnberg. Übernachtung: Das Arkadenhotel im Kloster überzeugt durch seine Lage im Karmeliterkloster (ein Teil der Zimmer liegt direkt am und über dem Kreuzgang), das tolle Frühstück und überaus freundlichen Service. DZ ab 79 Euro, Frühstück 9,50 Euro pro Person. www.arkadenhotel-im-kloster.de Stadt: Bamberg ist UNESCO-Weltkulturerbe. In der Bergstadt präsentiert es sich als das fränkische Rom, in der lebendigen Mitte als Kleinvenedig. Berühmt sind auch die neun Bier- brauereien im Stadtgebiet. Führungen: Die Touristeninformation bietet eine Vielzahl an Führungen für Einzelreisende und Gruppen zu Themen wie Welterbe, Bierkultur, Hexenbrenner, Nachtgeschichten, Glanz der Museen, Kulinarik. www.bamberg.info/fuehrungen Infos: Bamberg Tourismus & Kongress Service, www.bamberg.info

Bis heute scheiden sich an dieser Frage die Geister. Erhitzen sich die Gemüter. Streiten sich die Experten. Mehr als 20 Identitäten sind dem Reiter schon zugeschrieben worden; Nummer eins auf der Hitliste ist seine Deutung als König Stephan von Ungarn, der nach seiner Heiligsprechung im Bamberger Dom außergewöhnlich verehrt wurde. Andere favorisieren den 1208 ermordeten Philipp von Schwaben, dem man auf diese Weise ein Denkmal habe setzen wollen. Einer dritten Theorie zufolge symbolisiert der Reiter Kaiser Heinrich II., der im 11. Jahrhundert in Bamberg ein neues Rom begründen wollte und 1012 hier den ersten Dom weihte.

Manche Historiker mutmaßen, der waffenlose Reiter verkörpere den Messias höchst selbst. Das Standbild habe zur Zeit der Kreuzzüge daran erinnern sollen, dass die Feinde des Christentums nicht durch das Schwert, sondern nur durch Gottes Wort zu bekehren seien. Diametral entgegen steht dem die These vom endzeitlichen Reiter der Apokalypse, der laut "Offenbarung des Johannes" das Böse von der Erde vertilgt und der immerwährenden Herrschaft Gottes zum Sieg verhilft.

Und selbst einer der Heiligen Drei Könige könnte der Reiter gewesen sein - auch für diese Annahme gibt es durchaus plausible Anhaltspunkte. Was von alledem nun tatsächlich zutrifft, ist nach wie vor strittig - jeder untermauert seine Theorie mit Indizien, vieles bleibt pure Fantasterei. Einig sind sich alle nur in einem Punkt: Die Figur ist außergewöhnlich schön.

Fest steht auch: Der Bamberger Reiter ist die älteste erhaltene, lebensechte mittelalterliche Reiterplastik. Sie bildet einen unbekannten Herrscher ab, wurde zwischen 1230 und 1235 aus acht Sandsteinquadern zusammengesetzt und steht seit 1237 im Bamberger Dom. Der oder die Künstler sind unbekannt. Die Statue war in der Gotik mit kräftigen Farben bemalt - Kleid und Umhang rot-orange, Stiefel braun, Haare dunkel, Krone, Sporen und Gürtel vergoldet. Das damals weiß-braun gescheckte Pferd ist beschlagen, eine der ersten Darstellungen von Hufeisen überhaupt. Die Skulptur ist zudem fabelhaft erhalten: Nur Teile der Krone und zweier Finger sowie die Fußspitze gingen irgendwann verloren.

Ein weiteres Bamberger Wahrzeichen: Das Alte Rathaus ist in den Fluss Regnitz gebaut. Foto: Ekkehart Eichler

Als eine Art deutsches Kulturheiligtum inspirierte der Reiter die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert. Ab 1920 zierte er den 100-Mark-Schein der Weimarer Republik, seit 2012 gibt es ihn sogar als Playmobilfigur. Die Nazis missbrauchten ihn für ihre Rassenpropaganda: Sie etikettierten ihn zur arischen Ikone und verklärten ihn gar zum "Urbild einer Führerpersönlichkeit nordischer Rasse" - das machte ihn deutschlandweit populär. Ein Mythos, der bis heute nachhallt, wenngleich deutlich abgeschwächt.

Wer oder was der Mann aber auch immer gewesen sein mag, ob historische Figur oder biblischer Erlöser oder gar eine Kombination aus mehreren Lichtgestalten - der Faszination dieses rätselhaften mittelalterlichen Meisterwerks kann man schlicht nicht widerstehen. Dazu passt auch ganz gut, dass er sich im schummrigen Mix aus trübem Tageslicht und spärlich beleuchtetem Dom einer allzu intensiven Betrachtung durch Rückzug in den Schatten quasi zu entziehen scheint. Ganz so, als wollte er sagen: "Ihr werdet mich niemals zur Gänze entschlüsseln."

Doch auch diesbezüglich erweist sich der Regen als Glücksfall: Man kann sich dem Mann wenigstens in aller Ruhe widmen, so lange man will. Und gleich nebenan, schräg unter ihm, wartet dann schon der nächste große Schatz des Doms auf intensiven Kontakt: das von Tilman Riemenschneider geschaffene Kaisergrab von Heinrich II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Aber das wäre dann schon die nächste spannende Geschichte.