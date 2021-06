Von Dietlind Castor

In einem eleganten Bogen überquert die moderne Ponte Vasco da Gama – benannt nach dem portugiesischen Seefahrer – bei Lissabon den Fluss Tejo, der hier in Meeresarmbreite in den Atlantik mündet. Diese mit 17 Kilometern längste Brücke Europas wurde zur Weltausstellung Expo ’98 fertiggestellt. Vom Flughafen kommend gelangt man über sie in den Alentejo, was nichts anderes heißt wie "jenseits des Tejo".

Man findet sich in einer archaischen Landschaft wieder. Auch Störche scheinen sich hier wohl zu fühlen; sie sitzen auf Bäumen und Telefonmasten in ihren Nestern oder suchen Nahrung in den feuchten Wiesen. Im Frühling ist hier alles saftig grün, im Herbst herrschen Brauntöne vor, was bestimmt auch seinen Reiz hat. Nur eine halbe Million der insgesamt elf Millionen Portugiesen leben in dem 27.000 Quadratkilometer großen Gebiet zwischen Tejo und Algarve, zwischen Atlantik und spanischer Grenze.

Hintergrund Anreise: Flüge nach Lissabon von Frankfurt, München oder Zürich. Vom Flughafen werden die Gäste mir einem Bus der ASI nach Evora gefahren Unterkunft: Das Hotel Pousada dos Loios liegt an exponierter Stelle gegenüber dem Tempel. Nobles Ambiente, Speisesaal im Kreuzgang des einstigen Klosters. Zimmer ab 50 Euro, www.pousadas.pt Allgemeine Auskünfte unter www.visitpotugal.com

Ausgangspunkt für Wanderungen der Alpinschule Innsbruck ist Evora, die "Perle des Alentejo", von der Unesco 1986 zum Weltkulturerbe erklärt. Die Stadt ist fast vollständig von einer alten Stadtmauer umgeben. Bevor die Wanderer Evora kennen lernen, fahren sie mit Wanderführer Andre Birken zum 12 Kilometer entfernten Dörfchen Valverde. An Eukalyptushainen vorbei geht es hinauf zu den Überresten der geschichtsträchtigen Giraldo-Burg, von der man einen schönen Ausblick auf das Umland hat. Der einstige Burgherr Geraldo Sem-Pavo (der Furchtlose) ist als lebensgroße Statue zu sehen. Dabei hält er das Haupt des befreundeten maurischen Herrschers von Evora in die Höhe. Zu Füßen des gewalttätigen Raubritters liegt der Kopf seiner Geliebten, der Tochter seines Freundes und Gastgebers. Beide, so berichtet Andre, soll er nach einem Fest heimtückisch ermordet und dadurch Evora im Jahr 1165 für den portugiesischen König Alfonso Henriques erobert haben.

Weiter geht es durch die Hügellandschaft, die von kleinen Wasserläufen durchzogen ist. Überall blüht es üppig: gelbes Johanniskraut und ebenso leuchtend gelbe Lupinen, weiße Zistrosen, lila Schopflavendel und selten große Heidekrautbüsche. Außerdem viele Heilpflanzen, die "Apotheke Portugals", wie Andre sagt. Durch Korkeichenwälder, deren geschälte Stämme bizarre Formen bilden, gelangen die Wanderer zu den Steinkreisen von Almendres, einem rätselhaften Oval von über 90 Steinen, die um einen Menhir angeordnet sind. Sie haben vermutlich schon vor 8000 Jahren, lange vor Stonehenge, den Menschen geholfen, einen Kalender zu erstellen. Es gibt in dieser Gegend viele Dolmen, Menhire und Chromlechs, denn sie war auf Grund ihres Wasserreichtums früh besiedelt. Drei Flüsse sorgen dafür: der Tejo, der Sado und der Guadiana, der auch durch Spanien fließt und zum Teil die Grenze bildet.

Römischer Tempel in Evora.

Die Wanderungen, die der ortskundige Andre Birken ausgesucht hat, sind nicht länger als sieben bis acht Kilometer. Auf- und Abstiege sind schon auf Grund der Topographie sehr gemäßigt. An zwei Tagen geht es nur 20 Meter hinauf und hinunter. Auf jede der nicht mehr als dreistündigen Wanderungen folgt die Einkehr in ein landestypisches Restaurant. Das Essen ist hier recht deftig, schmeckt aber hervorragend. Das Fleisch kommt vom Vieh, das noch in Freiheit lebt. Auf den Weiden sieht man braune Rinder und Schafe. Im Herbst und im Winter kommen die schwarzbraunen Schweine draußen in den Genuss der Eicheln, was ihrem Fleisch einen besonderen Geschmack verleiht. Olivenöl und Kräuter, wie Koriander, Polei-Minze, Rosmarin und Oregano geben der mediterranen Küche ihre spezielle Würze. Bacalhau, getrockneter Stockfisch, und Muscheln finden sich häufig auf der Karte. Brot, eingeweicht in Wasser und Saucen, kombiniert mit Bohnen oder Tomaten, ist eine wichtige Beilage. Ricardo in Valverde kocht diesen Migas zusammen mit Lammfleisch. Tiago serviert in der zum Restaurant umfunktionierten Ölmühle von Teiheiro Entenreis. In Evoramonte gibt es Schweinefleisch mit Muscheln, an der Küste gegrillte Sardinien und in Evora leckere Schweinebäckchen mit Kartoffelbrei. Dazu wird überall der hauseigene Wein gereicht, der nach den Wanderungen unter der Frühlingssonne besonders gut mundet.

Gegrillte Sardinen.

Evora liegt eingebettet in die sanften Wellen des Alentejo. Nach den Wandertouren bleibt genügend Zeit, sich dort umzuschauen. Die Stadt ist ein begehbares Museum. Vom Hotel führen schmale Gassen durch das ehemalige Judenviertel direkt zum Giraldo-Platz mit seinem Marmorbrunnen, wo alte Männer die Sonne genießen. Hin und wieder lässt sich dort auch ein Liebespaar nieder. Weiter hinauf, an kleinen Läden vorbei, die alles bieten, was aus Kork zu machen ist – Handtaschen, Regenschirme, Kappen und Hüte – gelangt man zur romanisch-gotischen Kathedrale. In ihrem Inneren steht auf einem barocken Seitenaltar die seltene Abbildung einer schwangeren Madonna.

Eine etwas makabre Kuriosität ist die Knochenkapelle der Franziskus-Kirche. Wände und Säulen wurden aus den Knochen und Schädeln von 5000 Toten gestaltet. Über dem Eingang steht geschrieben: Nos ossos que aqui estamos – pelos vossos esperamus (unsere Knochen hier warten auf die euren). Auf dem höchsten Punkt der Altstadt zeugen die riesigen Säulen eines Tempels von der frühen Anwesenheit der Römer. Das gegenüberliegende Lóios-Kloster beherbergt eine noble Pousada. Dank der Universität hat Evora eine jugendlich-städtische Atmosphäre, die mit Einbruch der Dämmerung auf den Plätzen erwacht. Störend sind die Autos, die mit ziemlichem Tempo über das bucklige Pflaster der Straßen und Gässchen brausen.

Dafür ist Monsaraz, etwas 80 Kilometer südlich in der Nähe der spanischen Grenze, autofrei. Es ist einer der ältesten und besterhaltenen Orte im Alentejo. Die Wanderung beginnt beim verlassenen Kloster Orada, in dessen Nähe wieder ein Chromlech mit einem vier Meter hohen Megalith aufragt. Weiter geht es zu einer Einsiedelei, immer mit Blick auf die Zitadelle 200 Meter höher. Monseraz war eine der wichtigen Anlagen zur Verteidigung gegen das nahe Spanien. An den schmalen, mit Schiefer gepflasterten Straßen reihen sich weiße Häuschen, die nicht, wie in anderen Dörfern des Alentejo blaue oder gelb umrandete Türen und Fenster haben.