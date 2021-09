Von Marc Vorsatz

Wenn Pawel Patejuk nach einem Perspektivwechsel zumute ist, legt er Schürze und Kochmütze ab und schlendert zum benachbarten Kulturpalast. Sprich: zum umstrittensten Gebäude der Zwei-Millionen-Metropole, einem Geschenk von Diktator Joseph Stalin an das einst so geschundene Land.

Doch für den Chefkoch des neuen Nyx Hotel Warschau hat das historische Monstrum mit seinen unglaublichen 3288 Räumen nur eine recht untergeordnete politische Symbolik. "Bei meinen Eltern und Großeltern sieht das ganz anders aus. Verständlich", erklärt der Familienvater mit 70 Stunden-Woche. "Die haben unter der sowjetischen Bevormundung im Ostblock gelitten und der Überfall der Russen auf Polen 1939 und die Einverleibung von mehr als der Hälfte unseres Landes bleibt unvergessen."

Pawel kennt dieses traurige Kapitel nur von Erzählungen und aus Geschichtsbüchern. Sein Polen heute steht für Aufbruch, ein enormes Wirtschaftswachstum, für positives Denken. Von der Aussichtsplattform im 30. Stock des "Palastes der Kultur und Wissenschaft", wie das Stalin-Monument offiziell heißt, schweift sein Blick über die neue Skyline der Metropole, die ihresgleichen sucht in Europa. Und direkt neben seinem Hotel steht das höchste Gebäude der Europäischen Union unmittelbar vor seiner Vollendung: Der Warschau Tower mit 310 Metern Höhe und 53 Stockwerken. Arbeiten, wohnen und speisen auf höchstem Niveau, werben die Investoren vollmundig. Ihr Konzept könnte aufgehen. Die polnische Wirtschaft ist robust und vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen.

Von all dem bekommt man in Deutschland jedoch recht wenig mit, die hiesigen Medien thematisieren oftmals nur die mitunter recht fragwürdige Rechtsstaatlichkeit des Nachbarlandes oder das neue restriktive Abtreibungsgesetz. Die Stadtbevölkerung in Polen wählt jedoch ohnehin fast überall die Opposition.

Warschau ist in etlichen Bereichen weiter als viele andere Hauptstädte Europas. An jeder Ecke gibt es Veggi-Restaurants und vegane Imbisse – ohne jedoch moralistisch die heimische Hausmacherwurst zu verdammen – oder komfortable Leihfahrräder. Gute ausgebaute Radwege durchziehen die grüne Stadt mit ihren unzähligen Parks, der öffentliche Nahverkehr ist flächendeckend, preiswert, sauber und sicher.

Neben all dem Neuen wurde auch die Altbausubstanz restauriert oder originalgetreu nachgebaut. Ein paar Straßenzüge südlich vom Kulturpalast kommt gar Pariser Flair auf. Dort wetteifern liebevoll eingerichtete Cafés mit trendigen Craftbier Bars um die Gunst von Einheimischen und ein paar wenigen Besuchern. Die meisten Urlauber zieht es nämlich in die touristisch aufgemotzte Altstadt, die wiederum genau deshalb von den meisten Warschauern nur recht sparsam frequentiert wird. Die schätzen eher die etwas angestaubten Antiquitätengeschäfte, die kleinen Tante-Emma-Läden, urigen Restaurants, die stylischen Boutiquen lokaler Designer und nicht zuletzt die noch bezahlbaren Ateliers in ihrem Kiez, den sie liebevoll Midtown nennen.

Neonmuseum Warschau. Foto: Vorsatz

Einer von ihnen ist der Maler Jacek Sosnowski. "Ein paar Jahre habe ich in Berlin gearbeitet und gelebt. Eine aufregende, kreative Stadt, die auf mich immer wie der große Bruder von Warschau wirkte", resümiert Jacek. "Doch das Leben war auf die Dauer zu anstrengend dort, meine Lebenshaltungskosten fast doppelt so hoch wie hier in Warschau, die Aufträge jedoch überschaubar. Außerdem fehlte mir die Heimat. Ich spürte, dass ich zurück musste zu meinen Wurzeln."

Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. In der aufstrebenden Metropole an der Weichsel waren seine Bilder gefragt, er kaufte eine Eigentumswohnung auf Kredit, gründete eine Familie und dann ... kam Corona. Eine soziale Absicherung wie in Deutschland gibt es nicht, grade die Selbstständigen mussten zusehen, wo sie blieben. Jacek hatte Glück. Sein Freund Pawel, der Chefkoch, erzählte ihm von der Ausschreibung vom Nyx Hotel. "Gesucht wurde ein Kurator, der dem neuen Haus eine junge, frische Note verpasst. Ein unverwechselbares Corporate Design, das sich nahtlos in die Raumkonzepte des deutschen Hotel Interior Designers Andreas Neudahm einfügen sollte", erinnert sich der Künstler. "Ich setzte alles auf eine Karte und stellte ein freches Street-, Video- und Contemporary Art Konzept mit den Werken von sieben befreundeten Warschauer Künstlern vor." Seine avantgardistische Vision überzeugte. Jacek bekam den Job.

Schon draußen vor dem Eingang zur Lobby ein trendig unangepasster Blickfang, der neugierig macht: Die Lichtsäule mit Vintage-Motiven von Mariusz Tarkawian in schwarz-weiß aus der Welt von Comic und Science Fiction, die irgendwie an Queens Flash Gordon erinnern. Oder das überdimensionale Graffiti im Schablonenstil von Mariusz Waras in der Lobby, die ein Einblick in Warschaus teils reale, teils fiktive Straßenzüge gestatten, wobei sich der Betrachter nicht wirklich sicher sein kann, ob er nun grade Häuserzeilen aus den 1920er Jahren sieht oder aus 2020. Ein irritierend schönes Kunstwerk. Wollte man alle Details erfassen, bräuchte man einige Stunden.

unstwerke ganz anderer Art findet man im Neon Museum Warschau in der Soho Factory auf der anderen Seite der Weichsel. Was der auf Bermuda geborene Brite David S. Hill und seine polnische Lebensgefährtin Ilona Karwinska auf die Beine gestellt haben, ist einzigartig in Europa. Das muss man sich anschauen, wenn man in Warschau ist. In mühevoller Detektivarbeit haben sie Leuchtreklame aus dem gesamten ehemaligen Ostblock zusammengetragen und ausgestellt. 200 Exponate sind es mittlerweile, 200 mal Zeitgeschichte. Der Betrachter könnte den Eindruck gewinnen, dass es hinter dem Eisernen Vorhang gar nicht so grau gewesen sein mag, wie in ferner Erinnerung verhaftet. Überall leuchtet es in Blau, Rot, Gelb und Grün und in allen anderen erdenklichen Farben. Gestaltet wurden die Reklamen einst von den besten Grafikdesignern in den Arbeiter- und Bauernstaaten des real existieren Sozialismus.

Wem nach all der Street Art der Sinn nach Street Food steht, ist auf dem Warschauer Nachtmarkt goldrichtig. Ein beliebter Treffpunkt der lebenslustigen Hauptstädter an jedem Wochenende. Dutzende Buden bieten Leckereien aus aller Welt an. Ob Peruanisches Ceviche oder japanische Udon Nudeln. Hier holt sich Chefkoch Pawel Patejuk Anregungen für neue raffinierte Kreationen im Hotel. Doch sein ganz persönlicher Lieblingsstand ist und bleibt die heimische Wurstbude. Denn der Maître ist sich sicher: "Nichts geht über eine gute polnische Hausmacherwurst."