Von Robin Daniel Frommer

Sauerkraut ist nicht Ihr Ding? Fachwerk und spitze Giebel haben Sie selbst zu Hause? Die Flaniermeilen von Colmar und Straßburg sind Ihnen zu überlaufen? Andererseits: Nirgendwo ist französisches Savoir-vivre geografisch näher als bei den genussfreudigen Nachbarn im Elsass. Und Städtchen wie Arzviller, Mulhouse, Neuf-Brisach oder Wingen-sur-Moder haben Sie noch nie besucht? Auch Wis᠆sembourg kennen Sie noch nicht. Dann wird’s aber Zeit! Wissembourg feiert gerade an Pfingsten mit den "Fêtes de la Pentecôte" ein attraktives viertägiges Fest, das alles hat, was die elsässische Lebensfreude besonders beflügelt: Musik und Feuerwerk, Schwof und Festumzüge, herzhaftes Essen und Pferdewetten.

1. Pfingsten in Wissembourg

Gefeiert wird zunächst mitten in der Stadt: Vom "Place du Marché aux Choux" bis zum zentralen Platz der Republik reichen Tische, Sitzbänke und Verkaufsstände. Einige Backöfen verströmen den Duft von Zimt-Crêpes oder Flammkuchen. Musik ist allgegenwärtig. Das Lachen auch: Junge Tanzpaare aus Seebach drehen sich lang vor dem Höhepunkt des Pfingstfests im Kreis. Den zelebriert man in Wissembourg am Pfingstsonntag, ab 15 Uhr, mit einem großen "Cortège folklorique": Blasorchester, Folkloregruppen, Fahnenschwenker und prächtig herausgeputzte Zwei- und Vierspänner ziehen gemächlich durch die Altstadt. Die große Zahl der Pferde erinnert an den Ursprung des Pfingstfests in Wissembourg: Bereits ab 1865 wurde in der Stadt ein Pferdemarkt abgehalten, der lange parallel zum Umzug stattfand. Heute ist der Rossmarkt zwar Geschichte, doch dem Straßenumzug konnten selbst die langen Unterbrechungen während der Weltkriege nichts anhaben. Am Pfingstmontag geht das Fest vor den Toren der Stadt - in der Galopprennbahn "Hippodrome de la Hardt" - weiter. Bereits seit den 1930er-Jahren darf auf der Pferderennbahn jeder Wetten abschließen. Pferdenarren und Rennsport-Enthusiasten und Schaulustige lassen die Parkplätze schnell knapp werden. Info: www.ot-wissembourg.fr/de

2. Legendäre Oldtimer in Mulhouse

In der touristisch völlig unterbewerteten Handels- und Industriestadt Mulhouse lockt ein halbes Dutzend exzellenter Museen. Sie haben nur Zeit für eine Ausstellung? Dann führt kein Weg an den automobilen Schätzen des Nationalmuseums "Cité de l‘Automobile" vorbei. Perfekt restauriert und in Szene gesetzt, werden hier Sammlerstücke so legendärer Hersteller wie Bentley, De Dion-Bouton, Ferrari, Hispano-Suiza, oder Rolls-Royce gezeigt. Selbst besonders rare Exemplare längst vergessener Marken wie Bardon, Mathis, Menier oder Rheda lassen sich hier in Ruhe studieren. Wahre Kronjuwelen dieser größten europäischen Automobilsammlung sind die 122 eleganten Oldtimer des elsässischen Herstellers Ettore Bugatti, denn diesem Fabrikat galt die ganz besondere Sammelleidenschaft der später bankrottgegangenen Unternehmer Fritz und Hans Schlumpf aus Mulhouse. Das automobile Flaggschiff der Sammlung ist das in den 1930er-Jahren gebaute "Coupé Napoleon" des schweren Bugatti Royale mit Außenlenker-Karosserie, welches der legendäre Konstrukteur selbst nutzte. Info: www.citedelautomobile.com/de

3. Glaskunst in Wingen-sur-Moder

Ein Detail des "Coupé Napoleon", der gläsernen Kühlerfigur in Gestalt eines sich aufbäumenden Elefanten, stammt aus den Nordvogesen; genauer gesagt, aus René Laliques "Verrerie d’Alsace" in Wingen-sur-Moder. Die auf den Motorhauben der Bugattis Royale angebrachten Miniaturen waren von innen beleuchtet. Kostspielige Luxusprodukte der überdrehten Jahre zwischen den beiden Weltkriegen - wie die Flakons, die reich verzierten Kristallvasen und -leuchter, die wuchtigen Pokale und dekorativen Wandelemente: Kreationen, die der arrivierte Pariser Juwelengoldschmied René Lalique (1860-1945) im Rahmen seiner zweiten Karriere, als "Poet des Glases" mit dem schuf, was es im Nordelsass schon immer gab: Quarzsand und Pottasche, Holz und versierte Glasbläser. In Wingen-sur-Moder können Besucher im Musée Lalique das Gesamtwerk des Künstlers bestaunen, dessen Schmuck die schönsten Frauen der Stummfilmzeit - Sarah Bernhardt und Julia Bartet - zierte. Info: www.musee-lalique.com

4. Der Schiffsaufzug bei Arzviller

Sie interessieren sich für Verkehrswege und Technik? Dann ergänzen Sie den Besuch in Laliques Museum mit diesem Abstecher: Nur 45 Kilometer tiefer im Südwesten, am Rhein-Marne-Kanal, wuchtet ein weltweit einzigartiger Schrägaufzug täglich Kajütboote und Lastkähne in einem fahrbaren Bassin - quer zum Hang - über einen Höhenunterschied von 44,55 Metern. Das lautlos arbeitende Schiffshebewerk "Plan Incliné" feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Vor seinem Bau waren 17 Schleusen und ein kompletter Reisetag notwendig, um die Geländestufe bei der Gemeinde St-Louis/Arzviller zu überwinden. Bootsfahrten mit zweimaliger Passage des Schrägaufzugs werden bis Ende Oktober angeboten. Flüsse und Kanäle waren und sind in Elsass und in Lothringen klassische Verkehrswege. Während die Warentransporte immer mehr zurückgehen, steigt die Zahl der von Touristen gecharterten Kajütboote. Info: www.plan-incline.com

5. Neuf-Brisach umgibt ein Bollwerk

An Verteidigungsanlagen mangelt es dem ehemaligen "Zankapfel" Elsass wahrlich nicht. Vaubans achteckige Großfestung umschließt seit 1708 das schachbrettartig angelegte Garnisonsstädtchen Neuf-Brisach. Sie wurde unter Sonnenkönig Ludwig XIV. vom Reißbrett in die Rheinebene gestemmt, überstand mehre Belagerungen und sogar den ebenso sinnlosen wie sporadischen Beschuss im Zweiten Weltkrieg; die gesamte Anlage ist sehr gut erhalten. Gemeinsam mit zwölf anderen Konstruktionen des genialen Festungsbaumeisters Sébastien Vauban (1633-1707) steht sie heute unter Unesco-Schutz. In Neuf-Brisach haben Sie für die Besichtigung des Bollwerks die Wahl zwischen eigener Exkursion, Besichtigungen im Kielwasser eines historisch gewandeten Fremdenführers oder der Vogelperspektive bei einem Helikopter-Rundflug. Von den vier Stadttoren Neuf-Brisachs sind zwei intakt geblieben; in der "Porte de Belfort" liegt der Zugang zum Musée Vauban, das unter anderem ein Modell der Festung zeigt. Info: www.tourisme-paysrhinbrisach.com/de

6. Die Panoramastraße der Vogesen

Ebenfalls militärischen Ursprungs ist die "Route des Crêtes" - die vielfach gewundene Vogesenkammstraße im Süden des Elsass. Sie schlängelt sich auf insgesamt 77 Kilometern von Cerny bis zur Minenstadt St-Marie-aux-Mines und verläuft auf etwa 1200 Metern. Immer wieder gibt die Gebirgsroute die Fernsicht zur Rheinebene, zum Schwarzwald und zu den Schweizer Alpen frei. Sie gilt zu Recht als eine der schönsten Panoramastraßen Europas, erschließt Hochweiden und Pässe ("Bonhomme", "Col de la Schlucht" oder "Col de Hahnenbrunnen"), im Winter die elsässischen Skigebiete und kommt dem höchsten Vogesengipfel "Grand Ballon" (Große Belchen, 1424 Meter) nah. Sie passiert den Soldatenfriedhof des Schlachtfelds "Vieil Armand" (Hartmannsweilerkopf). Längst haben Motorradfahrer den landschaftlichen Reiz der Strecke entdeckt. Viele Bergbauernhöfe entlang der "Route des Crêtes" sind "Fermes-Auberges"; die Wirte bereiten leckere Tagesessen zu, einzelne bieten außerdem eine kleine Zahl von Gästebetten an. Info: www.tourisme-alsace.com/de/berggasthofe

7. Quicklebendiges Freilichtmuseum

In der Rheinebene, bei Ungersheim, lebt ein Stück Elsass fort, das an anderen Orten längst verschwunden ist. Mit dem "Écomusée d’Alsace" erwartet Sie hier nicht nur ein reizvolles Museumsdorf aus 70 historischen Fachwerkhäusern, die hierher versetzt und restauriert wurden, sondern eine interaktive Erlebniswelt für Jung und Alt: Ausflüge mit Gespannen oder Kähnen, Workshops von Korbflechtern, Schmieden und Imkern, kindgerechte Präsentationen von Nutztieren sowie temporäre Ausstellungen, Osterbräuche und ein Pfingstumzug zählen zu den Highlights des Écomusée d’Alsace. Info: www.ecomusee.alsace/de

8. Wilhelms Stein gewordener Spleen

Sie wirkt auf den ersten Blick wie die mittelalterliche Burg veritabler Raubritter: Doch das weithin sichtbare "Château du Haut-Kœnigsbourg" wurde in seiner heutigen Form erst unter Kaiser Wilhelm II. rekonstruiert und am 13. Mai 1908 mit einem pompösen Staatsakt eingeweiht. Wilhelms genialer Baumeister Bodo Ebhardt (1865 - 1945) lieferte wie gewünscht: Einen eckigen Bergfried inmitten eines bis zu neun Meter dicken Bollwerks, Mauern mit Wehrgängen und Schießscharten, herrschaftliche Räume und den prunkvollen Kaisersaal. Selbst Waffenkammer und Küche hat der aus Bremen stammende Ebhardt in der Burg auf dem bewaldeten Rücken des Stophansbergs konstruiert oder rekonstruiert. Sehenswert ist das Mittelalter, wie es sich der Kaiser vorstellte, allemal; endgültig zum "wilhelminische Neuschwanstein" wird die Haut-Kœnigsbourg durch die Windmühle im Eingangsbereich der Anlage. Info: www.haut-koenigsbourg.fr

9. Die grüne Oase von Mulhouse

Der Zoo von Mühlhausen kann und will nicht mit dem nahen Basler Zoo konkurrieren. Doch im Innern des schönen Parks mit seinem altem Baumbestand, lässt sich die umliegende Stadt völlig ausblenden. Die ruhige und weitläufige Anlage aus Zoo und botanischem Garten liegt oberhalb des privilegierten Stadtteils Rebberg. Natürlich haben die Kids auch hier ihre tierischen "Stars": Eisbären, Rote Pandas, Robben und einen ganzen Streichelzoo. Parkplätze gibt es entlang der Zufahrtstraße, oberhalb des Eingangs. Info: www.zoo-mulhouse.com/de

10. Tomi Ungerers Erbe in Straßburg

Der kürzlich verstorbene Kinderbuchautor, Illustrator und Provokateur Tomi Ungerer (1931-2019) ist der weltweit wohl bekannteste Elsässer. In New York schafft er bereits im Jahr 1956 den internationalen Durchbruch als Autor, Werbegrafiker und Zeichner. In der Heimat erntet er anfangs heftige Kritik: an seinen beißend kritischen Äußerungen und an seinen erotischen Zeichnungen und Skulpturen scheiden sich lange die Geister. Neben seinem künstlerischen Werk beeindruckt heute gerade sein entschlossenes Engagement für Frieden, für Verfolgte und für den Erhalt der elsässischen Identität. Straßburgs "etwas anderes" Museum, das "Musée Tomi Ungerer" an der Avenue de la Marseillaise 2, bewahrt das Lebenswerk des elsässischen Künstlers. Gezeigt werden satirische Zeichnungen, Plakate und Skulpturen sowie Blechspielzeuge aus Ungerers riesiger Privatsammlung. Info: http://de.musees.strasbourg.eu