Impressionen aus Papua-Neuguinea: Wohnhaus in einem Fischerdorf am Sepik. Foto: Helge Bendl

Von Helge Bendl

Wenn der Wald den Atem anhält, erklingen die Stimmen der Vorfahren. Aus dem scheinbar undurchdringlichen, von Wolkenfetzen umarmten tropischen Grün ist kein Zirpen und Zwitschern, kein Krächzen und Kreischen mehr zu hören. In der Ferne werden jetzt die Kundus geschlagen, In-strumente aus hartem Dschungelholz geschnitzt und mit glänzender Echsenhaut bespannt: Es heißt, durch ihren Klang sprächen die Ahnen. Wild geht alles durcheinander, bis das Trommelfeuer zu einem pochenden Rhythmus verschmilzt – lauter und näher, lauter und näher. Plötzlich stehen all jene Wesen, die sich üblicherweise den Blicken der Menschen entziehen, für alle sichtbar auf der von Schmetterlingen umtanzten Lichtung.

Behütet von kohlrabenschwarzen Perücken führen die Trommler die Prozession an. Es sind wunderliche Waldgestalten, die ihre dunklen Gesichter mit Farnen, Moosen und Blättern verziert haben. Abgesehen von den im Rhythmus der Musik wippenden Baströcken, tragen sie keine Kleidung, und stellen barbusig und barbrüstig ihre lehmverschmierten Oberkörper zur Schau. Geschmückt und geschminkt wie Teilnehmer eines Karnevalsumzugs tanzen hinter ihnen die nächsten Gruppen heran. Es ist der Auftakt zu einer kunterbunten Parade mit prächtigen Verkleidungen aus dem Kostümverleih von Mutter Natur.

Arrangements aus Papageien- und Paradiesvogelfedern krönen die Köpfe. Kiele, Klauen und Knochen von Kasuaren, einer mit dem Emu verwandten Laufvogelart, werden durch Ohren und Nasen gestochen. Muschelketten und Schweinekiefer rasseln über den Fellen von Baumkänguru und Kuskus, einem anderen Kletterbeutler aus den Wipfeln des Regenwaldes. Mal geheimnisvoll still, mal fremd klingende Melodien röhrend, ziehen die Gruppen vorüber. Zwar sehen die Naturwesen furchterregend aus, doch oft schenken sie den Zuschauern ein Lächeln. Die werden dann aber schlagartig von allen guten Geistern verlassen: Schlammdämonen mit Masken und Bambusfingern rennen kreischend heran, menschliche Skelette fuchteln mit ihren Speeren – und freuen sich sichtlich, wenn sie das Publikum überraschen und zu Tode erschrecken können.

Impressionen aus Papua-Neuguinea. Ein Mann breitet Kakaobohnen zum Trocknen aus Papua-Neuguinea. Foto: Helge Bendl

Im Norden von Australien liegt die zweitgrößte Insel der Erde. Hier, in Papua-Neuguinea, fühlt man sich auch im 21. Jahrhundert noch ziemlich weit weg vom Rest der Welt. An der Küste liegen Mangrovensümpfe und Regenwald, im Landesinneren erhebt sich ein Gebirge mit steilen Tälern und schroffen Spitzen. 750 oder mehr Völker mit eigenen Sprachen und Traditionen soll es hier geben. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Region eine deutsche Kolonie, weshalb der höchste Gipfel Mount Wilhelm heißt, benannt nach dem Kaiser. Straßen gibt es auch hundert Jahre später nur wenige: Wer abgelegene Orte besuchen will, muss tagelang marschieren oder im Missionsflieger mitfliegen. Die größeren Städte im Hochland, in deren Umgebung der weltberühmte Kaffee wächst, erreicht man per Auto oder viel schneller mit den Propellermaschinen von Air Niugini.

Einmal im Jahr herrscht hier im Dörfchen Paiya Rummelplatzatmosphäre, denn Dutzende von Gruppen proben für die große Mount-Hagen-Show. Immer im August und September kommen die Menschen des Hochlands in Mount Hagen und im benachbarten Goroka zusammen, um große "Sing Sings" zu feiern. Ursprünglich waren die Veranstaltungen dazu gedacht, die Kopfjäger und Menschenfresser zur friedlichen Lösung ihrer Stammesfehden zu bewegen. Heute geht es darum, dass die alten Rituale nicht vergessen werden.

"Gold, Silber und Kupfer in den Bergen, Öl und Gas im Meer: Unser Land ist reich an Bodenschätzen", sagt Gabriel Kuntina, Koordinator der Show in Mount Hagen. "Was die Leute, die schnell Geld verdienen wollen, vergessen: Papua-Neuguinea hat auch eine reiche Kultur. Die müssen wir erhalten, sonst stehen wir mit leeren Händen da, wenn es keine Rohstoffe mehr gibt." Für Gabriel Kuntina sind "Sing Sings" deshalb keine Shows nur für Touristen, die 14.000 Kilometer weit aus Europa anreisen, um die Exotik Papua-Neuguineas hautnah zu erleben. "Kostüme, Tänze, Gesänge, Musik: Wir geben unser Wissen an die nächste Generation weiter."

Auftritt bei der Mount-Hagen-Show ist nur gut, wenn Schminke und Kostüm stimmen. Foto: Helge Bendl

So legen Teenager, die normalerweise Fußballtrikots aus Kleiderspenden tragen, ihre Kleidung ab, und verwandeln sich in die Gestalten aus den Geschichten ihres Stammes. "In einer Höhle bei unserem Dorf sollen Geister leben, die Menschen fressen", erklärt Peter Kawage sein gespenstisches Aussehen: Er hat sein Haar abgeschnitten und sich mithilfe von Holzkohle und weißer Asche in ein Skelett verwandelt. Auch die Männer vom Stamm der Foi, erst in den 1930er Jahren von westlichen Wissenschaftlern "entdeckt", haben sich herausgeputzt: Sie mischen Pflanzenfarben mit dem Öl des Kara’O-Baumes. Gelbe Gesichter symbolisieren Nicht-Initiierte. Mit roter Farbe und einem Haarreif aus dem buschigen Schwanz eines Streifenbeutlers schmücken sich gestandene Männer. Ganz in schwarzer Kriegsbemalung stehen die Kämpfer Äxte schwingend bereit für die nächste Auseinandersetzung. Die Perückenmänner vom Stamm der Huli, die ihr kunstvoll aufgetürmtes Haar als junge Männer aufsetzen und ihr ganzes Leben lang nicht mehr abnehmen, hüpfen derweil über den Rasen wie balzende Paradiesvögel.

Wer sehen will, wie die Wappentiere Papua-Neuguineas in den Baumwipfeln ihr Ballett tanzen, muss vom Hochland an die Küste fliegen und dort per Einbaum den Sepik erkunden. Entlang des 1100 Kilometer langen Flusses, der bislang von keinem Staudamm gezähmt wird und den keine Brücke quert, ist auch das Land wild geblieben. Hier lassen sich die Paradiesvögel mit ihren auffälligen langen, gelben und roten Flankenfedern im Dschungel beobachten. Ornithologen aus aller Welt bringen ihre Teleobjektive mit, um die farbenprächtigen Piepmätze zu fotografieren. Mit etwas Glück entdecken sie dabei sogar neue Arten: Noch immer hat Papua-Neuguinea den Reiz des Unbekannten.

Wenn die Erwachsenen das alte Ritual „Sing Sing“ begehen, sind auch die Kinder mit dabei. Foto: Helge Bendl

Die ersten Besucher gingen derweil ein großes Risiko ein. "Am Oberlauf des Sepik wurden einst vermutlich mehr Missionare verspeist als Christen getauft", sagt Alois Mateos so nonchalant, als sei Kannibalismus die normalste Sache der Welt. Um Leib und Leben müssen Fremde heute nicht mehr fürchten: Inzwischen gehören fast alle Flussanwohner einer der zahlreichen christlichen Kirchen an. Doch oft verbinden die Menschen den neuen Glauben mit ihren Traditionen – viele uralte Riten und animistische Kulte werden noch heute gepflegt. Deswegen hat auch der Sepik inzwischen sein eigenes "Sing Sing"- Festival.

Alois Mateos betreibt im Örtchen Ambunti eine einfache Lodge. Er organisiert für die wenigen Touristen, die hierher finden, Exkursionen entlang des erdbraunen Flusses. Im Ort Swagap zeigen Frauen, die ununterbrochen Betelnüsse kauen, wie sie das Mark der Sagopalme auswaschen, um daraus klebrige Fladen zu backen. Ihre Männer sind legendär gute Künstler: Die Paddel der Einbäume sind mit Insektenfiguren verziert, Tanzmasken und Statuen zeigen die hier als Totem verehrte Gottesanbeterin.

Anderswo sind es Salzwasserkrokodile, denen man Opfer darbringen muss. Die Männer aus dem Dorf Palambei treffen sich dafür in ihrem prächtig mit Schnitzereien dekorierten Geisterhaus, um sich bei einer schmerzhaften Zeremonie die Haut aufritzen zu lassen. Am Ende zieren hunderte von Narben den Oberkörper der Krokodilmänner. Dann werden die ganze Nacht lang Garamuts geschlagen, meterlange Schlitztrommeln: Die Verstorbenen lassen so die Lebenden wissen, dass diese weiterhin auf ihren Schutz vertrauen können.