Gemeinsam mit ihrem Mann bietet die Norwegerin und Ex-Neckarsteinacherin Marit Stadheim Outdoor-Aktivitäten am Hardangerfjord an – gegen den Hunger gibt’s Rentierzunge in der Pfanne (oben). Unten das berühmte Hanseviertel Bryggen in Bergen. Fotos: Anja Hammer

Von Anja Hammer

Ich wohne jetzt also fast schon in der Stadt", scherzt Marit Stadheim in perfektem Deutsch. Die Norwegerin lebt in Eidfjord, einem 1000-Seelen-Dorf am Ende des Hardangerfjords. Genauer gesagt steht ihr Häuschen im Ortsteil Øvre Eidfjord – mit rund 300 Einwohnern. "Und das ist doppelt so groß wie Grein", sagt sie und lacht herzlich. In Grein, einem Stadtteil von Neckarsteinach bei Heidelberg mit etwa 130 Bewohnern, hat die Norwegerin drei Jahre lang gewohnt.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto bis zum Hafen im dänischen Hirtshals und von dort mit der "Fjordline"-Fähre bis Bergen, ab ca. 250 Euro für zwei Personen und ein Auto (www.fjordline.com). Übernachten: Direkt am Hardangerfjord liegt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto bis zum Hafen im dänischen Hirtshals und von dort mit der "Fjordline"-Fähre bis Bergen, ab ca. 250 Euro für zwei Personen und ein Auto (www.fjordline.com). Übernachten: Direkt am Hardangerfjord liegt das Quality Hotel Vøringfoss, DZ ab ca. 120 Euro (www.nordicchoicehotels.com). Essen und Trinken:Stylish eingerichtet ist das Café Norge in Bergen, ähnlich ist auch das Konzept auf der Karte: Regionale Spezialitäten bekommen eine internationale Note (Tel. 00 47/55 55 40 40). Aktivitäten:Schneeschuhwandern, rodeln und danach Rentierzunge essen im Lavvu oder am Lagerfeuer – das ist Teil der eintägigen Wintertour "Hardanger-fjord in a nutshell", ab/bis Bergen für rund 200 Euro (www.norwaynutshell.com). Allgemeine Auskünfte unter www.visitnorway.com oder www.fjordnorway.com

Inzwischen ist sie seit zehn Jahren wieder in der norwegischen Heimat, zum zweiten Mal verheiratet und kümmert sich um die Touristen in Eidfjord. Jetzt, im Winter, wenn die großen Kreuzfahrtschiffe nicht auf dem Fjord unterwegs sind, sind es deutlich weniger Gäste. Dabei hat ihre Heimat auch zur kalten Jahreszeit einiges zu bieten, meinen Marit und ihr Mann. Thomas ist Outdoor-Guide und bietet zusammen mit Freunden ein Winter-Spaßprogramm für die ganze Familie an. Das reicht vom Gruppenskilauf auf einem hölzernen Riesenski bis hin zum Rodeln auf Gummimatten.

Im Zentrum all dieser Aktivitäten steht ein Lavvu, ein traditionelles Samenzelt. Darin köchelt ein Eintopf über der Feuerstelle und draußen im Schnee flackert ein Lagerfeuer. Auf den mit Rentierfell belegten Bänken kommt Marit ins Erzählen. Der Besuch der RNZ lässt Erinnerungen an ihre Zeit im Odenwald wach werden. Zum Studium war sie einst nach Deutschland gekommen; bei einem Sonntagsausflug kamen sie und ihr damaliger Mann zufällig durch Grein. "Und das hat uns so gut gefallen, dass wir 1995 dorthin gezogen sind", erinnert sie sich. In dem hessischen Dörflein machte sie sich selbstständig und baute ein auf Norwegen spezialisiertes Reisebüro auf.

Während seine Frau in Erinnerungen schwelgt, brutzelt Thomas Rentierfleisch auf dem Lagerfeuer. Er reicht die Pfanne herum und die zarten Häppchen finden ihre Abnehmer. Doch nicht jeder greift zu: Bei dem Fleisch handelt es sich um Rentierzunge – das ist manchen doch nicht geheuer. Thomas dagegen schwärmt: "Ich esse nur Rentier und Fisch." Beides würde er selbst jagen beziehungsweise angeln, berichtet er und man glaubt es ihm sofort. Mit seiner buschigen Fellmütze sieht er fast aus wie ein Wikinger – wäre da nicht seine knall-orangefarbene Jacke, in der er leicht zu erkennen ist, wenn er die Schneeschuhwanderung anführt.

Für die Tour durch das Birkenwäldchen braucht man kein Leistungssportler zu sein: Es geht nur leicht auf und ab. Das Erlebnis zählt – und die Aussicht. Denn Ziel des Rundwegs ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf den Vøringsfossen. Der 180 Meter hohe Wasserfall dient heutzutage in erster Linie der Stromerzeugung, und in Eidfjord befindet sich denn auch das größte Wasserkraftwerk Nordeuropas. Im Winter ist der Vøringsfossen hingegen ein bizarres Kunstwerk aus riesigen Eiszapfen.

Ganz anders der Steinsdalsfossen: Nach 80 Kilometern Fahrt am winterlichen Hardangerfjord entlang gelangt man zu diesem Wasserfall, der zu den beliebtesten in ganz Norwegen gehört. Er ist zwar "nur" 50 Meter hoch, dafür aber rauschen die Wassermassen mit lautem Getöse die Felswände hinunter – und das lässt sich aus nächster Nähe erleben, führt doch ein kurzer Fußweg direkt hinter dem Steinsdalsfossen hindurch. Das Beste: Man bleibt dabei völlig trocken.

Das Wasser des Steinsdalsfossen mündet ein paar Hundert Meter weiter in den Hardangerfjord. Mit 170 Kilometern Länge und fast 900 Metern Tiefe gehört er zu den längsten und tiefsten Fjorden Norwegens. Das Wasser darin ist nicht nur wegen des Steinsdalfossen in ständiger Bewegung: Das Schmelzwasser von Gletschern und Schneeflächen bildet eine Süßwasserschicht über dem Salzwasser und das ständig nachfließende Meerwasser sorgt für einen steten Austausch der oberen Wasserschichten. In den Tiefen des Fjords ist das Wasser dagegen extrem salzig und kalt. Wie sich all das auf das Leben im Fjord auswirkt und warum etwa die Lachs- und Forellenbestände bedroht sind, wird im "Folgefonn Centre" in Rosendal erklärt.

Rosendal ist aber vor allem aus einem anderen Grund bekannt: Es ist das einzige Dorf in Norwegen, das eine Baronie vorzuweisen hat. "Unser Schlösschen" nennen die 800 Einwohner Rosendals daher stolz das Anwesen, das ihrem Ort einst den Namen gab. Über die Wintermonate liegt hier alles in einer Art Dornröschenschlaf. Das Herrenhaus kann beispielsweise nur von Mai bis August besichtigt werden. Der weitläufige Garten ist dagegen das ganze Jahr über öffentlich zugänglich. Der Park versprüht in den Wintermonaten seine ganz eigene Magie. Die Bäume sind kahl – und trotzdem grün: Moos überzieht Stämme, Äste und Steine. Wie ein samtiger Teppich legt es sich selbst auf alte Holzhäuser.

Im Renaissancegarten der Baronie schlummert derweil Königliches: 1200 Rosen warten in den Beeten auf den Frühling. Kleine grüne Holzschilder verraten den Besuchern, wo welche Sorte wächst: "Prinsesse Marie", "Queen Elisabeth" oder "Maxima" sorgen dafür, dass die Baronie Rosendal ihrem Namen alle Ehre macht.

Die Märchenprinzessin, quasi Dornröschen, das war einst Karen Mowat. Sie gehörte im 17. Jahrhundert zu den begehrtesten Junggesellinnen des hohen Nordens. Denn ihr Vater besaß im Westen Norwegens so viel Land wie kein anderer – und Karen war alleinige Erbin. Ihr Herz eroberte schließlich Ludwig Rosenkrantz, ein Däne von altem Adel. Zu ihrer Hochzeit bekamen die beiden den Gutshof geschenkt, den der König von Dänemark und Norwegen 1678 zur Baronie Rosendal ernennen sollte.

Kennengelernt hatten sich Karen und Ludwig übrigens bei einem Ball rund 100 Kilometer nördlich von Rosendal, in der Festung von Bergen. Bergen war einst Norwegens Hauptstadt und die Festung "Bergenhus" im 13. Jahrhundert Sitz des Königs. Davon zeugen noch heute die Hakonshalle und der Rosenkrantzturm – übrigens benannt nach einem Vorfahren Ludwigs.

Ein Rundgang durch die Festung darf bei einer Reise nach Bergen nicht fehlen. Das steinerne Bollwerk liegt keine 300 Meter entfernt von den bunten Holzhäusern im Hanseviertel Bryggen. "Sie sind das meistfotografierte Motiv Norwegens", sagt Beate, während sie ihre Reisegruppe durch die engen, verwinkelten Gässchen hinter der bekannten Ansicht navigiert. Dabei erzählt die Stadtführerin von den vielen Bränden, die Bergen heimsuchten; seit 1106 waren es 37. Beim größten Brand, das war 1702, brannten 85 Prozent aller Häuser nieder – auch die im Hanseviertel. Jedoch erfolgte ein Wiederaufbau im alten Stil, sodass das Viertel auch heute noch so aussieht wie im zwölften Jahrhundert.

Stadtführerin Beate ist in ihrem Elan nicht zu bremsen. Auch nicht durch schlechtes Wetter. Mit Regenschirm, Regenmantel und Regenhut ist sie bestens ausgestattet. "Bergen hat 265 Regentage", weiß die rüstige Seniorin. Dass ihre Touristengruppe angesichts des Dauertröpfelns von oben lieber einkehren möchte, kann sie nicht nachvollziehen. Zu viel möchte sie noch über die Hanseperiode erzählen, über Bergens musikalische Helden Ole Bull und Edvard Grieg …

Am Ende siegt aber die Bequemlichkeit der Gruppe: Es gibt ein frühes Mittagessen – oder "Lunsj" wie der Norweger sagen würde – im Trockenen. Und zwar im doppelten Wortsinn. Restaurants in Norwegen dürfen nämlich erst ab 12 Uhr Alkohol servieren. Noch eine wichtige Lektion: Das Mittagessen ist nicht zu verwechseln mit dem norwegischen Wort "middag". Das bedeutet nämlich Abendessen.