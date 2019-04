Von Ulrich Traub

Wir wollen die Räder seh‘n, wir wollen die Räder, Räder seh‘n!" Stimmgewaltig artikuliert der Laienchor seine Forderung. Es ist naheliegend, jetzt an ein krawalliges Event zu denken. Bei einer Brauchtumsveranstaltung sind solche Stimmungsgesänge dagegen eher ungewöhnlich.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Die Autofahrt ab Heidelberg über Fulda und Kassel dauert etwa vier Stunden Allgemeines: Lügde darf sich seit 2012 offiziell Osterräderstadt nennen. Im historischen Kern, den eine komplett erhaltene Stadtmauer mit zwei Wehrtürmen umschließt, dominiert das Fachwerk. Die Altstadt gilt als eine der am besten [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Die Autofahrt ab Heidelberg über Fulda und Kassel dauert etwa vier Stunden Allgemeines: Lügde darf sich seit 2012 offiziell Osterräderstadt nennen. Im historischen Kern, den eine komplett erhaltene Stadtmauer mit zwei Wehrtürmen umschließt, dominiert das Fachwerk. Die Altstadt gilt als eine der am besten erhaltenen in Nordrhein-Westfalen. Märchenstraße: Lügde liegt an der deutschen Märchenstraße und ist Heimat vieler Sagen und Legenden. Auf ihre Spuren führt ein Themenwanderweg. Wohl der sagenhafteste Ort ist der Köterberg. Die Brüder Grimm besuchten ihn und nahmen die "Geschichte vom Köterberg" und die Sage von der "Springwurzel", die ebenfalls dort spielt, in ihre Sammlung auf. Nur wenige Kilometer entfernt liegt Bodenwerder, die Heimat des (Lügen-)Barons von Münchhausen. Sehenswert: Ein Nachbarort ist das Staatsbad Pyrmont, ein Ort mit zwei Gesichtern. Das barocke Schlösschen, der schöne Kurpark und der Brunnentempel, aber auch leerstehende Hotels und Geschäfte erzählen vom Überlebenskampf eines traditionsreichen Bades. Ein paar Kilometer die Weser abwärts lohnt der Besuch des ehemaligen Klosters Corvey. Auch das Wasserschloss Hämelschenburg, ein Beispiel der Weserrenaissance, liegt nur wenige Kilometer entfernt.

[-] Weniger anzeigen

Im ostwestfälischen Fachwerkstädtchen Lügde, das zwischen Detmold und Hameln liegt, wird ein uralter Brauch gepflegt. Der Osterräderlauf ist ein in dieser Größenordnung einmaliges Traditionsspektakel mit langer Geschichte. Während in unserer Region die brennenden Räder am ersten Fastensonntag rollen, sausen sie in Lügde allerdings am Ostersonntag den Hang hinunter.

Dass der Brauch lebendig bleibt, dafür sorgen die engagierten Mitglieder des Dechenvereins. "Der Begriff des Dechen taucht in einer Kirchenchronik von 1410 auf", erzählt Dieter Stumpe, der seit ewigen Zeiten im Verein mitarbeitet. Die Dechen hätten die Aufgabe gehabt, Riten und Gebräuche zu überwachen, waren somit Brauchtumswächter. "Dieser Tradition sind unsere über 600 Mitglieder verpflichtet", so der Lügder Senior stolz.

Bevor die sechs brennenden Holzräder nach Einbruch der Dunkelheit den Osterberg herunterrollen können, braucht es tatsächlich sehr viele Hände, die anpacken - nicht nur am Tag selbst. "Irrsinnig viel Arbeit steckt hinter so einem Osterräderlauf." Dieter Stumpe spricht aus Erfahrung. "Aber dieser Brauch gehört eben zu Lügde." Und das wohl schon seit weit über tausend Jahren. "Der Eintrag in die Liste des immateriellen, deutschen Kulturerbes ist denn auch unser Ziel", hofft der Deche.

Als Karl der Große in der Gegend weilte, soll er von dem germanischen Brauch, mit Feuerrädern den Frühling zu begrüßen, erfahren haben. Da der Herrscher den Kult nicht gegen den Willen der Bevölkerung verbieten wollte, setzte er eine kleine, aber weitreichende Änderung durch. Die Speichen der Räder sollten ein Kreuzsymbol aufweisen. Das tun sie bis heute. Aus einem heidnischen war ein christlicher Brauch geworden.

Wer am Ostersamstag durch den Ort spaziert, wird sechs große, festgekettete Holzräder im Flüsschen Emmer liegen sehen. "Schon seit Montag werden die hier gewässert", informiert Dieter Stumpe. Das feucht gewordene Holz schütze davor, dass die Räder in Flammen aufgingen. Statt dessen werde das in die Räder gestopfte Roggenstroh angezündet. "Und das wird vom Dechenverein noch selbst nach traditioneller Art angebaut und geerntet." Doch zunächst müssen die Räder mithilfe eines alten Treckers aus dem Wasser gezogen werden.

Nun kann man ihre Inschriften lesen. "Meine Ahnen sind die Kelten und Germanen, jetzt laufe ich in Christi Namen", steht etwa auf dem Rad aus dem Jahr 1985. "Deutschland einig Vaterland" lautet die Inschrift von 1990. Jedes Rad, das neu gefertigt werden muss, erhält auch ein neues Motto. Nach der mühsamen Verladeaktion werden die rund 270 Kilogramm schweren und 1,70 Meter hohen Räder zum Marktplatz transportiert.

Bevor es auf den knapp 300 Meter hohen Osterberg geht, werden die Räder - und das Roggenstroh - mit einem Umzug durch die historische Altstadt Lügdes dem Publikum präsentiert. Auf dem Weg zum Gipfel spaziert man an den Wiesen vorbei, über die die Räder später rollen werden. Oben angekommen werden die Osterräder von Böllerschüssen begrüßt, die bis weit ins Tal zu hören sind. Dann beginnen die Dechen mit dem Vorbereiten der Räder. Zuerst wird ein Holzstock durch die Nabe geführt, die Balancierstange, und mit Holzplättchen fixiert. Danach stopfen sie die langen Strohbüschel zwischen die Speichen und umwickeln sie mit Haselnussruten. Mit geschickten Handgriffen gehen die Männer in den grünen Overalls ans Werk.

Während sich unten die Wege und Wiesen mit Zuschauern füllen, wird auf dem Osterberg das Hereinbrechen der Dämmerung erwartet. Erst dann kann der Lauf starten. Denn die archaische Bedeutung der Osterräder liegt im Triumph des Lichtes, hier durch das Feuer symbolisiert, über die Dunkelheit. Schlichter ausgedrückt: Dem Winter soll der Garaus gemacht werden.

Endlich ist es soweit. Das Osterfeuer wird angesteckt, unter Aufsicht der Feuerwehr. Und am 35 Meter hohen Osterkreuz geht das Licht an. Das Kreuz erinnert an ein bedeutendes Kapitel der Lügder Geschichte. 1935 war ein kleinerer Vorläufer aus Protest gegen die Nationalsozialisten, die sich den Brauch ideologisch zunutze gemacht hatten, in einer Nacht- und Nebelaktion errichtet worden.

Unten werden nun die Gesänge angestimmt und bald wird das erste Rad zum Startplatz gerollt. Das Licht des Osterkreuzes erlischt. Wieder ertönt ein Schuss aus der Kanone. Dann stecken die Dechen das Stroh mit Fackeln in Brand. Ein beidseitiger Schubs mit der Balancierstange und das lichterloh brennende Osterrad macht sich auf seinen 600 Meter langen Weg. Ein geheimnisvoll faszinierender Anblick.

Das Feuerrad scheint auf das Dorf im Tal zuzurasen. Es springt über Unebenheiten hinweg und das herausfallende Stroh hinterlässt eine lodernde Spur. Schließlich prallt das Rad in einen der Fangzäune. Sofort sind Dechen zur Stelle, um zu löschen. Mit langen Spießen zerren sie das brennende Stroh aus dem Rad. Glockengeläut ertönt und das Osterkreuz leuchtet wieder. Kurze Zeit später wird das zweite Rad startklar gemacht und die Zeremonie beginnt erneut. Wenn alle Räder bis ins Tal rollen und nicht vorher straucheln, soll die kommende Ernte gut ausfallen, hieß es früher.

Das abschließende Höhenfeuerwerk ist ein Tribut an die neue Zeit. Ansonsten, das betont Dieter Stumpe, sei alles, soweit erlaubt, nach den Überlieferungen organisiert. "Brandbeschleuniger oder eine künstliche Rampe wie in Orten, die den Brauch nachahmen, gibt es bei uns nicht."