Von Armin E. Möller

Seattle. Genau 30 Minuten dauert die Passage vom amerikanischen Nord-Westen in den äußersten Nord-Westen der Vereinigten Staaten. So lange braucht das Fährschiff, das zwischen der dicht besiedelten Großstadtregion um Seattle über den Pudget Sound - ein über 100 Meter tiefer Fjord - und der menschenleeren Olympic Peninsula davor - einer Halbinsel - hin und her pendelt. Es ist wie eine Fahrt von einer Welt in eine andere: hier die lauten Städte östlich vom Sound mit ihrer High-Tech-Industrie und der größten Flugzeugfabrik weltweit, auf der Westseite des Sounds menschenleere Küstenstreifen und dahinter ein undurchdringliches Hochgebirge, durch das es keine Straße und nicht einmal Wanderwege gibt. Natur pur also, ein amerikanisches Ende der Welt.

Allgemeine Auskünfte: seattle@lieb-management.de; www.visitseattle.de Anreise: Der Airport Seattle/Tacoma wird von Frankfurt aus direkt angeflogen. Übernachten: Auf der Halbinsel gibt es in Port Angeles, Forks und in Olympia Motels (ca 80 - 100 $/Doppelzimmer). Luxusunterkünfte entlang der 101: Kalaloch Lodge und Quinault Lodge (ca 150 $/DZ)

Auf der Olympic Peninsula beginnt die berühmteste Küstenstraße entlang des Pazifiks - Highway 101 - fast 3000 Kilometer lang. Sie führt immer nach Süden, aber das mit einer Ausnahme. Auf der Halbinsel geht es auf der 101 entlang des Olympic Gebirges erst einmal 120 Kilometer immer nach Norden, dann nach Westen und danach endlich auf die Südstrecke. Bis dahin können bereits drei ‚Wunder‘ auf der Liste der Sehenswürdigkeiten der ‚Peninsula‘ abgehakt werden.

Da ist zuerst einmal die zweieinhalb Kilometer lange Hood-Canal-Bridge. Nicht ihre Länge macht sie zur ständig schwankenden Wunderbrücke, da gibt es deutlich längere Brücken, sondern ihre Bauweise. Der Hood-Canal, ein Seitenarm des Pudget Sounds, ist so tief, dass Konstruktionen mit Brückenpfeilern ausgeschlossen waren. Also entschied man sich für eine Schwimmbrücke, die längste überhaupt, auf der man einen Meeresarm überqueren kann.

Davon, dass man hier auf einer Weltrekordbrücke unterwegs ist, erfährt man hier aber nichts. Hinweistafeln fehlen, und nicht einmal einen Souvenirshop gibt es, von einem Fast-Food-Restaurant ganz zu schweigen. Soviel Bescheidenheit angesichts eines Brücken-Wunders ist im rekordsüchtigen Amerika erstaunlich.

In Jamestown stehen an jeder Ecke prächtige Totempfähle. Sie entstehen in dieser Werkstatt. Foto: privat

Das nächste Wunder kann schon 35 Kilometer westlich vom ‚Canal‘ besichtigt werden: Jamestown. Der Ort ist unübersehbar der Zentralort des Indianerreservates des S’Klallam-Stammes. Vor der Tankstelle hier, dem Laden für indianische Kunst, dem Spielkasino und dem Lebensmittelshop stehen prächtige Totempfähle, einer neben dem anderen. "Wonderful", begeistern sich angesichts der bunt ausgemalten Pfähle die Besucher. Um diesen ‚Wonders‘ näher zu kommen, reicht es, eine kurze Treppe von der Straße aus hinunter zu einer Werkhalle zu steigen.

Hier im "House of Myths", unten am Wasser der Strait of Juan de Fuca, das ist der Meeresarm, auf dessen Nordseite Kanada beginnt, entstehen Mythen aus Holz. Es ist die Werkstatt von Dusty Humphries. "Ich bin meinem Namen zum Trotz ein Indianer vom Stamme der S’Klallam. Wir S’Klallams haben alle amerikanische Familiennamen. Es gibt unter uns sogar Osborns oder Muellers."

Dusty verwandelt mit Stechbeitel und Schnitzmessern dicke Zedernstämme aus den Wäldern der Olympic Mountains in bunte Totempfähle. "Tiersymbole, Vogelmenschen, Masken - alles hat dabei seine Bedeutung". Für jeden Pfahl wird ein Plan mit allen Details erarbeitet, dem Dusty exakt folgen muss. "Mit unserem Glauben hat das alles nichts zu tun. Totempfähle haben für uns Indianer eine Bedeutung wie etwa die Wappen für den weißen Mann."

Das nächste Ziel der Peninsula-Umrundung ist rund 150 Kilometer entfernt. Dass man für diese Etappe mindestens zweieinhalb Stunden Fahrzeit einplanen muss, liegt an engen und dazu sehr kurvigen Straßen, die dazu noch kaum gepflegt werden. Es geht ans äußerste Nordwest-Ende der USA - Cape Flattery. Eine ziemlich einsame Fahrt, US-Amerikaner scheinen sich für die Eckpunkte ihres Landes nicht sonderlich zu interessieren.

Drei Kilometer rauer Waldweg führen zu Cape Flattery. An besonders schwierigen Stellen liegen Holzplanken. Foto: privat

Die Straße hierher endet an einem Parkplatz, auf dem vielleicht zwölf Autos parken können, mehr nicht. Er ist fast leer. Nur ein Auto ist zu sehen. "Der Weg ist okay. Heute kommt man gut durch. Es ist nicht so matschig!", begrüßt eine Familie - sie hatte ihr Auto hier abgestellt - die Neuankömmlinge. "Drei Kilometer rauer Waldweg, aber einigermaßen gut zu schaffen, wo es schwierig wird, liegen Holzplanken." Cape Flattery sei ein Naturwunder, das man gesehen haben muss, wird noch gesagt. "Unten im Meer stehen riesige baumbewachsene Felsnadeln. Die Wellen, die vom Pazifik her anrollen, steigen an ihnen einige Meter hoch. Und dahinter gibt es nichts mehr, nur noch Wasser, nur noch den Ozean." Tatsächlich, ein Naturwunder, aber ein sehr einsames. Was man nicht direkt vom Auto aus sehen kann, ist für viele Amerikaner wohl nicht sonderlich attraktiv, selbst wenn es sich um einen Eck- und Endpunkt der Vereinigten Staaten handelt.

In Forks an der oberen Westküste der Olympic Peninsula - die nächste Station der Halbinsel-Umrundung - ist das anders. Hier ist alles und jedes bestens per Auto erreichbar. Der erst 1945 gegründete Holzfällerort hat für Autofahrer Straßenpläne drucken lassen, dank derer man die vermuteten Schauplätze der Twilight-Saga finden kann.

Forks wurde durch Zufall berühmt. Als die Schriftstellerin Stephenie Meyer nach einer Region suchte, in der sich ihre wunderschöne siebzehnjährige Romanheldin Bella Swan in einen Vampir verlieben könnte, studierte sie Wetterkarten. "Nirgendwo in Nordamerika regnet es danach häufiger und ergiebiger, als hier bei uns in Forks. Wir haben die Olympic Mountains, immerhin bis zu 2428 Meter hoch im Rücken. Sie halten die Wolken vom Pazifik auf und sie regnen bei uns ab. Auf der Ostseite der Berge ist es dafür trocken", lernt man im Holzfällermuseum von Forks, das gleichzeitig das Fremdenverkehrsamt des Ortes und erstaunlicherweise der einzige Platz ist, an dem nicht an die Twilight-Saga erinnert wird.

Dafür aber wird geraten, unbedingt 30 Kilometer weit nach La Push zu fahren. "Der Abstecher muss sein. Das ist das schönste Stück Küste in unserem Staat Washington. Und die Quileute Indianer unten am Ozean glauben von Wölfen abzustammen". Das passt wieder zur Vampir Saga, wie auch die ‚verwunschenen‘ Wälder, durch die die 101 - jetzt immer streng in Südrichtung - führt.

Camper, die gute Abstellplätze für ihre Wohnmobile suchen, und Wanderer, die ausgetretene Wege nicht mögen, biegen kurz hinter Forks in die Zufahrtstraße zum Hoh-Regenwald und dem Olympic Nationalpark ab. Weit kommt man hier nicht. Der Park ist von der Fläche her zwar so groß wie das deutsche Saarland, aber nur zu einem kleinen Teil für Besucher erschlossen. Wege weit in die Bergregion hinauf gibt es nicht.

Besser, als diese Abfahrt zu nutzen, ist es, zwei Stunden weiter auf der 101 bis zum Lake Quinault zu fahren - benannt nach dem Indianerstamm, dem der See gehört. An seinem Ufer beginnen die Touren durch den Kalt-Regenwald hier unterhalb von Rekordbäumen. "Dies ist ‚the Fir‘, die weltgrößte Fichte, Stammumfang 18 Meter, 59 Meter hoch, und da drüben stehen die gewaltigste Douglasie und eine Riesen-Zeder, beide die größten ihrer Art in ganz Nordamerika". LeRoy Tipton, ein pensionierter Verwaltungsangestellter, ist im Quinault-Wald der berühmteste Rainforest-Führer und hält vermutlich den Landes-Rekord im Weißkopfadler-Entdecken. Er kennt jedes Nest und jeden Vogel. "Der Quinault-Fluss samt dem See sind sehr fischreich, ein Paradies für Adler". Amerikaner sind beeindruckt, "es sind schließlich die Wappentiere der USA".

Hier und da stoppt LeRoy - "schaut euch den Wasserfall an, der hat immer sehr viel Wasser." Die Bäume links und rechts des rauen Wegs sind über und über dick mit Moos bewachsen. Es sieht aus, als trügen sie dichte, grüne Pelzmäntel. "Ein ausgewachsener Ahorn bringt es bei uns auf eine Mooslast von 180 Zentnern, also reichlich." Solch eine Tour durch den Regenwald dauert erstaunlich lange. Da werden die Feldstecher herausgeholt, um Adlerhorste in den Baumgipfeln zu beobachten, und ständig muss gehalten werden. Jeder will das optimale Bild mit dicht an dicht wachsenden Moos-Bäumen fotografieren, die oft so wirken, als wollten sie Figuren darstellen. "Wir sind im Fairy-Tale-Wood" - im immergrünen Märchenwald also.

Nach Verlassen des Rainforests hat man die Wahl. Man könnte zur Hood-Brücke zurückfahren und dort nach der 509 Kilometer langen Fahrt um die Olympic Peninsula wieder per Fähre nach Seattle zurück fahren oder - interessanter - man besucht Olympia. Die Stadt hat nur ein Drittel so viele Einwohner wie Heidelberg, ist aber die Hauptstadt von Washington-State. Darauf ist man hier stolz und Besucher werden geradezu dazu gedrängt, sich das sehr gepflegte Regierungsviertel anzusehen. Darauf hinzuweisen, dass das Kapitol hier von der größten Steinkuppel der USA gekrönt wird, vergisst hier niemand.

in Astoria erinnert an den aus Walldorf ausgewanderten Johann Jakob Astor. Foto: privat

Heimatstolze Heidelberger sollten nicht nach Olympia fahren, sondern der 101 weiter folgen, bis die Mündung des Columbia-Rivers erreicht ist. Über eine sechs Kilometer lange Brücke geht es hier nach Astoria. Die Stadt, die so aussieht, als wäre vor 120 Jahren die Uhr stehen geblieben, erinnert mit ihrem Namen an den aus Walldorf ausgewanderten Johann Jakob Astor, der ab 1811 Fallenstellern Pelze abkaufte. Mit dem Pelzhandel erwirtschaftete er das Grundkapital für seine späteren geschäftlichen Aktivitäten, die ihn zum reichsten Amerikaner seiner Zeit aufsteigen ließen.