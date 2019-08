Der Neo-Bus verbindet am Wochenende, an Feiertagen und Brückentagen den Neckar und den Main. Der besondere Charme an diesem Bus ist, dass er Fahrräder mitnimmt. Foto: Wössner

Von Brunhild Wössner

Es ist eines dieser verlängerten Wochenenden in Deutschland mit prächtigen Wetteraussichten. In den Verkehrsmeldungen werden 15 Kilometer Stau am Autobahnkreuz Leonberg gemeldet. An den Autobahnkreuzen Weinsberg und Walldorf sieht es nicht besser aus. Wir gehören zu den Glücklichen, die zu Hause bleiben dürfen - ausschlafen, gemütlich frühstücken und dabei überlegen, was man unternehmen könnte.

Hintergrund INFORMATIONEN Kontakt: BRN-Busverkehr Rhein- Neckar GmbH, Tel.: 06261 /9739-0, Service@brn.de, www.rheinneckarbus.de oder [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Kontakt: BRN-Busverkehr Rhein- Neckar GmbH, Tel.: 06261 /9739-0, Service@brn.de, www.rheinneckarbus.de oder www.odenwaldmobil.de. Die Rad- und Wanderbusse fahren von April bis Oktober. Einkehr: In Amorbach mehrere Cafés und Restaurants, u. a. Café Schloßmühle, Schloßpl. 4, 63916 Amorbach, jeden Tag geöffnet, auch sehr gutes Brot. In Mudau: Leos Café, Schloßauer Str. 1, 69427 Mudau, geöffnet von Donnerstag bis Sonntag.

[-] Weniger anzeigen

Der Liegestuhl steht verlockend unter einem schattigen Baum im Garten. Doch wollen wir uns nicht im Einerlei von Haushalt, Küche und Garten verlieren und noch weniger mit dem Smartphone oder Computer Zeit verplempern. Deshalb wird entschieden, endlich den "Neo-Bus" des Busverkehrs Rhein-Neckar, einen Rad- und Wanderbus auszuprobieren. Das hatten wir schon lange vor.

Doch wie es so ist mit Vorhaben, die die Nähe betreffen: Es dauert manchmal länger bis man sie umsetzt. Wir satteln deshalb buchstäblich unsere Drahtesel mit unseren Satteltaschen und los geht es von Mosbach-Neckarelz in knapp anderthalb Stunden bis nach Eberbach zum Bahnhof.

Im Zeitalter von Overtourism und Greta Thunberg, die zum Klimaschutz aufruft, ist das Erlebnis vor der Haustür zu suchen, eigentlich das Gebot der Stunde. Und touristisch reizvoll ist das Ganze allemal. Verbindet der Neo-Bus am Wochenende, an Feiertagen und Brückentagen doch zwei malerische Flüsse miteinander, den Neckar und den Main. Der besondere Charme an diesem Bus ist, dass er Fahrräder mitnimmt, auch E-Bikes, jedoch keine S-Pedelecs mit Kennzeichen. Am Eberbacher Bahnhof fuhren an diesem Tag zur Mittagszeit ganze sechs Räder auf dem Radanhänger des Busses mit. Später stiegen in Oberdielbach noch vier weitere Radler zu. Auf dem Radanhänger können maximal 20 Räder mitgenommen werden. Größere Gruppen müssen sich anmelden. Von Overtourism ist im Odenwald nichts zu spüren, was ja sein Gutes hat.

Die meisten Fahrradtouristen steigen in Mudau, dem höchsten Punkt der Odenwaldüberquerung aus und lassen die Räder entweder Richtung Süden gen Neckar oder die andere Seite dem Main entgegen runterrollen. Doch wir haben uns vorgenommen von Amorbach den perfekt geteerten Weg an Ünglert vorbei, hinaufzufahren. Gewiss, die Höhenmeter, die der Bus nach unten fährt, sie reuen uns ein bisschen, ein wenig gilt eben auch für uns, den Schweinehund zu überwinden. Nicht ganz 300 Höhenmeter wollen unter die Räder genommen werden.

Zuvor lockt als erste Versuchung gleich das Café Schlossmühle in Amorbach mit seiner preisgekrönten Kuchentheke und seiner schönen Terrasse. Wir versagen uns den Abstecher und schieben die Belohnung auf, bis wir ganz oben sind. Deshalb steigen wir von der Bushaltestelle am Bahnhof im bayerischen Amorbach sofort in die Eisen, anstatt uns die Torte auf dem Teller zu genehmigen, und kurbeln den gut angelegten Fahrradweg hinauf, der zwar kontinuierlich, aber doch gemächlich auf die Odenwaldhöhe führt. Auf dem von Buchen gesäumten Radweg macht es Spaß zwischen Wald, Weide und Dörfern zu radeln. Besonders wenn in Gedanken schon oben in Mudau mit Leos Café ein weiterer sehr netter Einkehrstopp winkt.

Der knapp 17 Kilometer lange Anstieg führt über Buch in Unterfranken an Ünglert im badischen Odenwald vorbei. Wer von Mosbach über das "Lange Handtuch" in die Mainmetropole Frankfurt fährt, kennt Ünglert nur aus dem Autofenster. Ünglerts Lage kann aus dieser Perspektive leicht wie der Inbegriff von Weltabgeschiedenheit wirken. Fährt man jedoch nah genug daran vorbei, stellt man fest, dass man hier alles andere als hinter dem Mond lebt. Ünglert ist schließlich ein Bioenergiedorf. Eine Mühle gibt es auch noch in diesem Mudauer Ortsteil, der am Zusammenfluss von Mudbach und Donebach liegt.

Zwar ist der Radweg im Gegensatz zur an der anderen Seite des Tales entlangführenden Autostraße in Ünglert nicht trassiert und es geht immer mal wieder rauf und runter, was einen als Radfahrer, der nur auf Muskelkraft setzt, naturgemäß etwas wurmt. Aber wenn man sich in Leos Café in Mudau am höchsten Punkt dann endlich die Erdbeersahnetorte genehmigt, stellt man gerne zufrieden fest, dass man eigentlich wieder einmal alles richtig gemacht hat. Man stand nicht im Stau, ist geräuscharm gefahren, hat Kalorien verbraucht und eine ganze Menge Neues kennengelernt. Dazu kann man im eigenen Bett schlafen, muss keine Koffer packen und sich nicht in irgendwelche Schlangen etwa beim Check-in am Flughafen anstellen. Schlangen gibt es hier keine, höchstens ein, zwei andere Radler vor einem vor der Eis- und Kuchentheke im Leos.

Was es hier gibt, sind nette Busfahrer, die einem beim Anschnallen der Räder helfen, die vergnügt sind und sich freuen, weil auch die Kunden entspannt und gut gelaunt sind, schließlich ist Wochenende und Sommer.

Eigentlich müsste es Ökopunkte für diese Art der Mobilität geben. Und wer will, kann auch die Gegend um Beerfelden, Erbach, Michelstadt und Miltenberg unter die Reifen nehmen. Ins Hessische kommt man von Eberbach aus mit dem NaTourBus. Beide Buslinien lassen sich auch miteinander verbinden, sodass man gleich in drei Bundesländern unterwegs sein kann. Bemerkenswert wie gut das hier verkehrstechnisch im Dreiländereck funktioniert und wie die unterschiedlichen Verkehrsmittel aufeinander abgestimmt sind. Alle zwei Stunden fährt der Neo-Bus und ist mit Bahn und S-Bahn gekoppelt. Die Fahrradmitnahme ist in beiden Bussen kostenlos.

Wir zahlten für die einfache Fahrt von Eberbach bis Amorbach zu zweit 8,40 Euro. Die Taktung auf Zug und S-Bahn sei zugegebenermaßen manchmal etwas knapp, merkt ein Busfahrer an, aber wäre es anders, könnten sich die Leute die Abfahrtzeiten schlechter merken. Und egal, ob man Mudau via Fahrrad oder Neo-Bus erreicht, von dort kann man es auf der Wanderbahn bis Mosbach einfach rollen lassen.

Vorbei an Streuobstwiesen und mit Ausblicken über die Hügel des Odenwaldes geht es an Laudenberg, Limbach, Krumbach, Trienz, Fahrenbach und Lohrbach vorbei. Und der Liegestuhl zu Hause unterm Baum, der sieht nach so einer Tour erst recht richtig einladend aus.