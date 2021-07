Von Simone F. Lucas

Upcyceln, aus Altem Neues machen - das kannten unsere Altvorderen. Zu klein gewordene Pullover wurden aufgetrennt und zum Röckchen für die Enkelin, altmodische Kleider mit neuem Kragen oder auffallenden Knöpfen aufgehübscht. Heute erlebt Upcyceln eine Renaissance. Und dabei geht es vor allem darum, kreativ zu werden und Müll zu vermeiden. Denn die Müllberge nehmen überhand, und im Meer schwimmen ganze Inseln von Plastikmüll. 4,5 bis 12,5 Millionen Tonnen Plastikmüll werden laut WWF jährlich ins Meer gekippt. Das entspricht einer Lastwagenladung pro Minute. Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Das niederländische Küstenstädtchen Zandvoort geht mit gutem Beispiel voran.

Die "Beach Cleanup"-Stiftung Juttersgeluk organisiert zusammen mit der Gemeinde öffentliche Strandspaziergänge, bei denen Plastikmüll aus dem Meer eingesammelt wird. Da kommt so einiges zusammen. Doch das ist nicht alles: Im hauseigenen Atelier entstehen aus dem Müll ganz neue Produkte. Zum Beispiel ein Seifen-Set, für das ausschließlich Abfälle verwendet werden. Die Seifenschale besteht zu 100 Prozent aus Plastikmüll, für die Seife wurden Olivenöl-Reste verwendet. Verpackt ist das Set in einen Umschlag aus Recycling-Papier mit Wiesenblumensamen.

Gussform für die Seife. Foto: Visit Zandvoor

Das ist "Upcycling" im besten Sinn, aber auch verbunden mit viel Arbeit. Die Strandfunde müssen zunächst sortiert und gereinigt werden. Dann wird das Material in kleinste Schnitzel geschreddert und schließlich in die neue Form umgeschmolzen. So entstehen im Upcycling-Atelier von Juttersgeluk Schlüsselanhänger aus angespülten Kanistern, Kissen und Taschen aus Angelschnüren oder auch Springseile aus PET-Flaschen.

Ziel des Projekts "Our way to a cleaner Zandvoort" – "Unser Weg zu einem saubereren Zandvoort" - ist es, die Umwelt-Problematik Plastikmüll für die Besucher des Küstenortes sichtbar zu machen und für einen kreativen Umgang damit zu werben. Das Seifen-Set etwa findet man in Zandvoorter Unterkünften. Dort kann es auch von den Gästen erworben werden. Alternativ steht es im Juttersgeluk-Shop in fünf verschiedenen Farben online zum Verkauf.

Einen verblüffenden Einblick in die Vielzahl der Funde, die im Lauf der Zeit am Zandvoorter Strand angespült wurden, bietet das Strandgutmuseum Juttersmu-ZEE-um. Der ausgefallenste Fund ist ein eher unauffälliges Stück Aluminium, das zunächst für ein Flugzeug-Teil gehalten wurde. Über die darauf verzeichnete Seriennummer fanden

die Mitarbeiter jedoch heraus, dass es sich dabei um ein Teil von einer Rakete handelt.

Mehr Infos unter www.juttersgeluk.nl, www.juttersmuseum.nl