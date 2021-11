Braunbär, Wolf und Luchs im Winterwunderwald

Cleebronn (dpa) - Das Wildparadies des Erlebnisparks Tripsdrill denkt gar nicht an eine Winterpause. Auf mehr als 47 Hektar sind dort rund 60 Tierarten zu sehen - unter ihnen Luchs, Wolf, Braunbär und Auerochse. Noch mehr Leben soll dem Zoo unter freiem Himmel das neue Programm "Winterwunderwald" einhauchen. Vom 26. November bis zum 6. März wird das Angebot für Kinder und Familien um winterlich dekorierte Stände, ein Kinderriesenrad und eine Dampfeisenbahn erweitert. Wer mag, kann sogar vor Ort übernachten - im Baumhaus oder Schäferwagen.

Gaumenfreude: Kulinarische Neuheit in Philadelphia

Philadelphia (dpa) - Das israelische Restaurant Laser Wolf ist eine der nennenswerten Neueröffnungen in Philadelphia. In diesem Jahr wurde das in einem restaurierten Lagerhaus untergebrachte Restaurant vom Luxus- und Lifestyle-Reisemagazin Condé Nast Traveler als eines der besten der Welt ausgezeichnet. Die Küche zeichnet sich besonders durch ihre Grillspezialitäten aus.

Romantischer Advent an der Opatija-Riviera

Opatija (dpa) - Kroatien hat nicht nur im Sommer viel für Touristen zu bieten. Wer das Adria-Feeling mal ganz anders erleben möchte, kann auch im Winter auf seine Kosten kommen - zum Beispiel im Küstenstädtchen Opatija. Vom 26. November bis zum 3. Januar wird dort eine märchenhafte Atmosphäre geschaffen. Tausende von Lichtern und aufwendige Dekorationen sorgen in dieser Zeit für einen gemütlichen Advent. Außerdem warten im historischen Seebad festlich gestaltete Straßen und Plätze, eine Eislaufbahn sowie verschiedene Musik- und Bühnenaufführungen.

