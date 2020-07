Von Robin Daniel Frommer

Sie werden auch "Collina d’Oro" genannt – die Tessiner Orte Agra, Gentilino und Montagnola, gleich oberhalb von Lugano. Zu Deutsch: Goldhügel. Und wie zur Bestätigung des verheißungsvollen Namens prägen hier große Anwesen mit videobewachten Toren und übermotorisierte Geländefahrzeuge das Bild. Auf den ersten Blick will die Collina d’Oro kaum zum asketischen Schriftsteller Hermann Hesse (1877-1962) passen, zumindest nicht mit ihrer heutigen Bebauung. Doch genau hier verbringt der aus dem pietistisch-württembergischen Calw stammende Literaturnobelpreisträger die letzten vier Jahrzehnte seines Lebens.

Hintergrund Anreise: Mit dem Pkw ab Heidelberg sind es bis Lugano gut 500 Kilometer (über die A5 und die A2), die man in 5,5 Stunden schafft. Mit dem Zug braucht man für die Strecke mindestens 7 Stunden. Unterkunft: Im Traditionshaus "Continental Park Hotel" ist Hermann Hesse 1919 zu Gast. Er wählt es als [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Pkw ab Heidelberg sind es bis Lugano gut 500 Kilometer (über die A5 und die A2), die man in 5,5 Stunden schafft. Mit dem Zug braucht man für die Strecke mindestens 7 Stunden. Unterkunft: Im Traditionshaus "Continental Park Hotel" ist Hermann Hesse 1919 zu Gast. Er wählt es als Schauplatz für seinen ersten vollständig im Tessin entstandenen Roman "Klein und Wagner". Pkw-Parkplätze, Garten und Pool. DZ m. Frühstück ab 187 Euro/Nacht. www.continentalparkhotel.ch – Erstklassige Lage im beliebtesten Ortsteil Luganos, am Nordufer des Luganer Sees: Das "International au Lac Historic Lakeside Hotel". Eigenes Parkhaus, Garten und Schwimmbad, DZ m. Frühstück ab 183 €/Nacht. www.hotel-international.ch Restaurant-Tipp: Das "Grotto del Cavicc" war Hesses Lieblingslokal. Gegrilltes und traditionelle Gerichte der tessinisch-lombardischen Küche. www.grottocavicc.ch Museo Hermann Hesse in Montagnola; derzeit für maximal 10 Besucher samstags und sonntags vom 11 - 16 Uhr geöffnet. Bis zum 31. Januar 2021 Sonderausstellung "Gunter Böhmer illustriert Klingsors letzter Sommer" gezeigt. www.hessemontagnola.ch

In seiner Tessiner Wahlheimat gewinnt er das Vertrauen zu seinem schriftstellerischen Können zurück: In Montagnola bringt er sowohl den Roman "Steppenwolf" (1927), als auch sein letztes großes Werk, das "Glasperlenspiel" (1943), zu Papier – gleichzeitig wird er zum leidenschaftlichen Aquarellmaler.

"Der Wert und die Intensität meines Lebens liegt in den Stunden, in denen ich dichterisch produktiv bin, also wo ich gerade das Unzulängliche und Verzweifelte meines Lebens ausspreche." Hermann Hesse

Hermann Hesses bisheriges Leben liegt in Trümmern, als er am 11. Mai 1919 auf die Halbinsel am Luganer See zurückzieht und eine kleine Wohnung in der Casa Camuzzi in Montagnola mietet: Er ist fast 42 Jahre alt. Von Maria Bernoulli, seiner ersten Frau, hat er sich bereits in Bern getrennt; sie ist an Schizophrenie erkrankt und wird noch lange Zeit in verschiedenen Heilanstalten behandelt. Die gemeinsamen Kinder sind bei Freunden untergebracht. Die frühen Erfolge als Schriftsteller liegen bereits zurück, die Honorare sind auf unerreichbaren Konten in Deutschland, wo sie die Inflation frisst. Der Tod des Vaters, der Schatten des Ersten Weltkriegs und die in Deutschland gegen ihn lancierten Anfeindungen als Verräter haben Hermann Hesse in tiefe Depressionen gestürzt, die er hofft, nun mit dem Einzug in sein neues Zuhause endgültig abschütteln zu können.

Hermann Hesse als Maler im Tessin 1939. Foto: Martin Hesse Erben

Doch die ersten Landschaftsbilder Hesses, weiß Regina Bucher, die Direktorin des Hessemuseums in Montagnola, "haben etwas Beklemmendes". Auch seine anderthalb Jahre vor dem Wegzug aus Bern entstandenen Selbstbildnisse und Traumbilder werden in ihrem Museum "Torre Camuzzi" ausgestellt. Für Regina Bucher spiegeln sie plakativ Albträume und Einsamkeit wider, die Hesse zu dieser Zeit quälen und die er während sechzig Sitzungen beim Züricher Psychoanalytiker Josef Bernhard Lang (1881-1945) zu überwinden sucht. Er führt auf Anraten Langs ein Traumtagebuch, in das er am 5. Augst 1917 einträgt: "Es nimmt mich Wunder, wie lange ichs noch treibe. Dieser Zustand, der sich seit Jahren mehr und mehr zum Unerträglichen und Wahnsinn verdichtet, bringt vielleicht doch noch den Selbstmord".

Montagnola wird für Hesse tatsächlich zum Ort des Neubeginns. Hier kommt er zur Ruhe: Bei Wanderungen durch die Landschaft um den Luganer See, die er unzählige Male in Bildern festhält. Vielleicht hat ihm beides tatsächlich das Leben gerettet.

Mit Sicherheit wäre aber Hermann Hesses Werk – ohne diesen Rückzug ins ganzjährig milde mediterrane Klima des Tessins – ein ganz anderes geworden. In der Zeit des Nationalsozialismus wird sein Haus zu einer wichtigen Anlaufstelle politisch Verfolgter, darunter Bertolt Brecht, Thomas Mann und Heinrich Wiegand. Außerdem trifft massenweise Leserpost in der Casa Hesse ein: Mehr als 35.000 Briefe soll er mit bewundernswerter Disziplin im Lauf der Jahre beantwortet haben.

Herrlich beschattet: Das Hesse-Museum in Montagnola. Foto: Frommer

In Montagnola wird Hermann Hesse für sehr viele Menschen endgültig zur moralischen Instanz. Und seine bereits 1927 veröffentlichte Selbstanalyse "Steppenwolf" wird postum zur Lieblingslektüre der Jugendlichen in den 1970er Jahren. "Heute", weiß die aus Hamburg stammende Museumsdirektorin Bucher, "ist ein Viertel der Besucher zwischen 50 und 60 Jahre alt, mehr als die Hälfte ist jünger als 50 und rund zwölf Prozent der Befragten sind unter 30 Jahre alt".

"Klingsors letzter Sommer" zählt zu den ersten Texten, die Hesse in Montagnola schreibt und wird von der Kritik wohlwollend aufgenommen. "Siddhartha" folgt. Insgesamt bleibt Hesse zwölf produktive Jahre in der Casa Camuzzi. Dieses Haus und den Ort Montagnola hat er viele Male in seinem Werk gemalt und geschildert. In "Tessin" schreibt der Dichter: "Ich habe in Montagnola viel Gutes, ja Wunderbares erlebt, von Klingsors flackerndem Sommer bis heute, und habe dem Dorf und seiner Landschaft viel zu verdanken."

Auf dieser Schreibmaschine entstanden Texte von Hesse. Foto: Frommer

"Ahnung von Seen und Gärten, Duft von Wein und Mandel weht herauf, alte heilige Sage von Sehnsucht und Romfahrt." Hermann Hesse in "Wanderungen"

Die Arbeit geht ihm jetzt offensichtlich leichter von der Hand. 1923 erhält er die Schweizer Staatsbürgerschaft und gibt die deutsche ab. Doch für viele Tessiner bleibt Hermann Hesse zeitlebens "der seltsame Deutsche mit dem Strohhut".

"Es gibt sogar mehrere Hüte im Museum", lacht Regina Bucher, "den Strohhut fürs Malen, den Panamahut für sonntags und den großen Stoffhut für die Lesereisen. Und für die hiesige Bevölkerung", fügt sie rasch hinzu, ist ohnehin alles jenseits vom Gotthard deutsch. Zürich ist deutsch. Basel ist deutsch."

Hesses Roman "Narziß und Goldmund" erscheint 1930 – und wird ebenfalls zum Erfolg. Hermann Hesses Entscheidung, sich im Tessin niederzulassen, erweist sich einmal mehr als richtig. Die harmonische Landschaft seiner Wahlheimat wirkt sich förderlich auf sein künstlerisches Schaffen aus: Sobald er sein Tagespensum am Schreibtisch erledigt hat, schultert er seine Staffelei und machte sich in der üppigen Farbenpracht der Tessiner Landschaft erfolgreich auf die Suche nach neuen Motiven. Gut 3000 Aquarelle hat Hesse dem Tessin gewidmet. Und Regina Bucher weiß: "Als Nebeneffekt stellte sich übrigens auch ihre Nützlichkeit heraus: Hesse verkaufte seine Bildchen zum Stückpreis von 100 Franken und bestritt so einen Teil seines Lebensunterhalts."

Montagnola bleibt der lebenslang Ruhelose treu: weitere 32 Jahre lebt er gemeinsam mit seiner dritten Frau Ninon in der "Casa Hesse"; ein Haus das ihm sein Schweizer Freund und Gönner Hans Conrad Bodmer auf Lebenszeit zur Verfügung stellt. Heute steht dieses Anwesen Besuchern nicht mehr offen. Ninon und Hermann Hesse sind auf dem Friedhof Sant’Abbondio in Gentilino, unweit von Montagnola beigesetzt. Das gemeinsame Grab ist längst eine Art Pilgerstätte: Noch heute platzieren Leser Dankschreiben auf Hermann Hesses schmucklosen grauen Grabstein.