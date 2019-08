Von Ekkehart Eichler

Auf Knien oder in der Hocke, auf dem Po oder sogar auf dem Bauch - so erkundet Jörg Müller die Heide. Denn nur so kommt er nah ran an die Objekte seiner Begierde: Schmetterlinge und Heuschrecken, Käfer und Wanzen, Ameisen und Spinnen, Wildbienen und Wespen. Ein Universum winziger Krabbler, Kriecher, Brummer und Hüpfer, die alle miteinander existieren und voneinander abhängen. Die sich fressen und gefressen werden - so wie die Natur es ihnen bestimmt. Und Natur heißt in diesem Fall schlicht Heidekraut. Die mit Abstand wichtigste Pflanze, die folglich das gesamte Ökosystem prägt.

INFORMATIONEN Anfahrt: Die Kyritz-Ruppiner Heide liegt nördlich von Neuruppin (Abfahrt A 24) und westlich von Rheinsberg. Besuchern stehen drei Zugänge zur Verfügung, der zentrale befindet sich in Pfalzheim. Wege: Für Wanderer, Reiter und Radler gibt es sechs Kilometer Wege zwischen Neuglienicke und Pfalzheim sowie weitere sieben zwischen Pfalzheim und Rossow; Kremserfahrten finden ab Neuglienicke statt Aktivitäten: Die Heide intensiv erleben lässt sich am besten bei Exkursionen mit Natur- und Landschaftsführern. Heidefest: Am 17. August findet in Pfalzheim das Heidefest statt. Programm und weitere Infos unter www.sielmann-stiftung.de/kyritz-ruppiner-heide/

[-] Weniger anzeigen

Das Revier des Biologen von der Heinz Sielmann Stiftung ist die Kyritz-Ruppiner Heide im Norden Brandenburgs. Genauer gesagt, jene 4000 Hektar des ehemaligen sowjetischen Truppenübungsplatzes, den die Stiftung unter ihre Fittiche genommen und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Wo jahrzehntelang scharf geschossen wurde, mussten Wegstrecken aufwendig von Munition befreit, Wanderwege geschaffen und Rastplätze angelegt werden.

Mit Erfolg: Seit 2016 dürfen sich Wanderer, Radler und Reiter an der Landschaft erfreuen oder Besucher bequem im Zweispänner-Kremser durch die Heide kutschieren lassen. Ein Hochgenuss speziell in August und September, wenn die Blüte riesige Flächen rosarot färbt.

Meist ist Jörg Müller hier ganz allein unterwegs. Dann erforscht er, wie Naturschutz und Landschaftspflege zusammenwirken können, um diese größte deutsche Heidelandschaft zu bewahren und zu entwickeln. Dann untersucht und erfasst er die spezifische Flora und Fauna - allein 98 verschiedene Moos-Arten hat er bisher entdeckt. Jüngst erst die Blauende Igelhaube. "Dieses Lebermoos kommt eigentlich eher in wärmeren Regionen Europas vor", erklärt er und sieht diesen Erstnachweis für Brandenburg als Indiz für veränderte Lebensbedingungen durch den Klimawandel.

Und ganz nebenbei genießt er den tiefen Frieden, wo weder Straßen- oder Fluglärm noch Traktoren oder Kettensägen stören. Die Heide als unverfälschter akustischer Raum, in dem Zikaden zirpen, Ziegenmelker singen, Neuntöter rufen, Steinschmätzer zwitschern und Heidelerchen tirilieren.

Manchmal nimmt er auch Gäste mit auf seine Streifzüge. Etwa zum Heidefest in Pfalzheim. Immer Mitte August zur schönsten Blütezeit strömen Besucher in Scharen in das winzige Dorf am Südrand der Heide. Start- und Treffpunkt ist der Sielmann-Hügel, die einzig nennenswerte Erhebung in der Gegend mit fantastischem Panoramablick über den ausgebreiteten Heideteppich zu Füßen. Und dann beginnt sie auch schon - die große Show der kleinen Stars. Mit ganz und gar erstaunlichen Nummern.

Die Ouvertüre liefert ein Argus-Bläuling, der seine hauchzarten Flügelchen im Gegenlicht fotogen spreizt, bevor er sich an einem Bläulings-Frollein zu schaffen macht. Ein paar Zentimeter daneben muss man schon genauer hinschauen; dort streitet sich eine hellgrüne Sichelschrecke mit einer Nordischen Fruchtwanze um den Platz im Rampenlicht. Eine Etage tiefer turnt eine Heideradspinne wie ein Seiltänzer auf ihrem kunstvollen Gespinst hin und her, während daneben das Grasgespenst einfach so abhängt. "Das entspricht seinem Wesen", erklärt Jörg Müller, "denn wenn diese dünne Glasflügelwanze sich nicht bewegt, ähnelt sie frappierend einem trockenen Grashalm und ist bestens getarnt."

Wir lernen die Raubwanze kennen, die auch vor weit größeren Beutetieren nicht zurückschreckt. Wir treffen mit dem Warzenbeißer eines der größten Heide-Insekten, das seinen Namen wohl wirklich seinem medizinischen Nutzen verdankt. "Diese Schrecke wurde tatsächlich eingesetzt in der Volksmedizin, um Warzen abzubeißen, Wundränder gründlich zu säubern oder bei anderen Hautkrankheiten heilend zu helfen."

Der Sandlaufkäfer wiederum ist ein Mobilitätswunder, der in rasantem Sprint Insekten jagt, mit den Kieferzangen greift und dann aussaugt. Oder die Ameisenwespe - in Texas "Cow-Killer" und bei peruanischen Indios "Ameise, die einen zum Schreien bringt" genannt. Mit gutem Grund: Die Stiche sind äußerst schmerzhaft.

Wie in jeder guten Show kommt der Höhepunkt zum Schluss. Jörg Müller möchte unbedingt eine Rote Röhrenspinne präsentieren (Foto: Eichler), nicht nur eine der schönsten und markantesten Spinnen Europas, sondern auch besonders charakteristisch für die Heide. Doch so einfach ist das nicht. Das seltene und leuchtend rote Tier lebt in Erdröhren, aus denen es seine Opfer attackiert und mit einem filzigen Netz bedeckt. Und so braucht selbst der Profi geraume Zeit, um eine solche Röhre zu finden und darauf zu hoffen, dass jemand drin wohnt. Doch wir haben Glück: Nach ein paar Minuten tut uns ein Männchen den Gefallen. Kommt raus und haut auch nicht gleich wieder ab. Ein fantastischer Anblick. Und ein unvergessliches Erlebnis.

Dass sich ganz zum Schluss dann sogar noch ein Wiedehopf die Ehre gibt und wenige Meter vor der Gruppe auf dem Sandweg herumhopst, sei nur noch am Rande erwähnt.